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Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios

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Com a chegada do frio, as cores vibrantes do verão dão lugar a tons mais sóbrios. Uma das tendências atuais é a cobertura "atlas" (acetinada), que se diferencia do brilho intenso do gloss ou da opacidade do matte por apresentar um brilho suave e difuso, semelhante à textura da seda ou do cetim.

Синий маникюр
Photo: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий маникюр

Esse efeito é obtido através de pigmentos reflexivos ou finalizadores específicos que refratam a luz sem criar um reflexo espelhado. O resultado é uma aparência mais contida, alinhada à estética minimalista do outono.

Opções de cores e efeitos

Dependendo da densidade do material e da cor escolhida, o efeito satinado produz resultados visuais distintos:

  • Pêssego-alaranjado: tom translúcido com reflexo acetinado que gera sensação de profundidade.
  • Pérola rosa: base semitransparente combinada com brilho perolado.
  • Azul gélido: tom frio e saturado, onde o brilho suave equilibra a densidade da cor.
  • Prata metálico: imita a superfície do metal, mas sem o acabamento espelhado.
  • Lavanda pastel: brilho sedoso sobre fundo claro, indicado para unhas curtas.

Cuidados na aplicação

A cobertura acetinada pode evidenciar irregularidades na placa ungueal. Por isso, a preparação da unha — incluindo o lixamento e o nivelamento com a base — é indispensável para um acabamento uniforme.

No caso de materiais que exigem polimerização em lâmpadas, é fundamental utilizar equipamentos em bom estado e respeitar rigorosamente o tempo de secagem indicado pelo fabricante do esmalte.

Sinais como vermelhidão ao redor da cutícula, coceira ou descamação da unha indicam a necessidade de interromper o uso de esmaltes decorativos e buscar orientação profissional. Além disso, a troca periódica do design é uma oportunidade para avaliar a saúde das unhas e permitir que elas descansem de materiais artificiais.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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