Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios

Com a chegada do frio, as cores vibrantes do verão dão lugar a tons mais sóbrios. Uma das tendências atuais é a cobertura "atlas" (acetinada), que se diferencia do brilho intenso do gloss ou da opacidade do matte por apresentar um brilho suave e difuso, semelhante à textura da seda ou do cetim.
Esse efeito é obtido através de pigmentos reflexivos ou finalizadores específicos que refratam a luz sem criar um reflexo espelhado. O resultado é uma aparência mais contida, alinhada à estética minimalista do outono.
Dependendo da densidade do material e da cor escolhida, o efeito satinado produz resultados visuais distintos:
A cobertura acetinada pode evidenciar irregularidades na placa ungueal. Por isso, a preparação da unha — incluindo o lixamento e o nivelamento com a base — é indispensável para um acabamento uniforme.
No caso de materiais que exigem polimerização em lâmpadas, é fundamental utilizar equipamentos em bom estado e respeitar rigorosamente o tempo de secagem indicado pelo fabricante do esmalte.
Sinais como vermelhidão ao redor da cutícula, coceira ou descamação da unha indicam a necessidade de interromper o uso de esmaltes decorativos e buscar orientação profissional. Além disso, a troca periódica do design é uma oportunidade para avaliar a saúde das unhas e permitir que elas descansem de materiais artificiais.
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A escolha dos sapatos pode definir se a aparência parece atual ou presa ao passado, especialmente quando certos detalhes de design distorcem a silhueta.