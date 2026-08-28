Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios

Com a chegada do frio, as cores vibrantes do verão dão lugar a tons mais sóbrios. Uma das tendências atuais é a cobertura "atlas" (acetinada), que se diferencia do brilho intenso do gloss ou da opacidade do matte por apresentar um brilho suave e difuso, semelhante à textura da seda ou do cetim.

Photo: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий маникюр

Esse efeito é obtido através de pigmentos reflexivos ou finalizadores específicos que refratam a luz sem criar um reflexo espelhado. O resultado é uma aparência mais contida, alinhada à estética minimalista do outono.

Opções de cores e efeitos

Dependendo da densidade do material e da cor escolhida, o efeito satinado produz resultados visuais distintos:

Pêssego-alaranjado: tom translúcido com reflexo acetinado que gera sensação de profundidade.

tom translúcido com reflexo acetinado que gera sensação de profundidade. Pérola rosa: base semitransparente combinada com brilho perolado.

base semitransparente combinada com brilho perolado. Azul gélido: tom frio e saturado, onde o brilho suave equilibra a densidade da cor.

tom frio e saturado, onde o brilho suave equilibra a densidade da cor. Prata metálico: imita a superfície do metal, mas sem o acabamento espelhado.

imita a superfície do metal, mas sem o acabamento espelhado. Lavanda pastel: brilho sedoso sobre fundo claro, indicado para unhas curtas.

Cuidados na aplicação

A cobertura acetinada pode evidenciar irregularidades na placa ungueal. Por isso, a preparação da unha — incluindo o lixamento e o nivelamento com a base — é indispensável para um acabamento uniforme.

No caso de materiais que exigem polimerização em lâmpadas, é fundamental utilizar equipamentos em bom estado e respeitar rigorosamente o tempo de secagem indicado pelo fabricante do esmalte.

Sinais como vermelhidão ao redor da cutícula, coceira ou descamação da unha indicam a necessidade de interromper o uso de esmaltes decorativos e buscar orientação profissional. Além disso, a troca periódica do design é uma oportunidade para avaliar a saúde das unhas e permitir que elas descansem de materiais artificiais.