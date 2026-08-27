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Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais

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Como escolher os calçados de outono para evitar um visual datado?

A escolha dos sapatos é o ponto determinante para definir se um visual de outono parece atual ou se ficou preso em décadas passadas. O valor da peça não é garantia de estilo: botas caras com silhuetas obsoletas podem simplificar a aparência, enquanto modelos minimalistas conseguem criar um aspecto premium mesmo com orçamentos modestos.

Винные сапоги и стильный образ
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Винные сапоги и стильный образ

Plataformas ocultas e excesso de ornamentos

A plataforma oculta e volumosa na parte frontal do pé é um dos sinais mais claros de que o calçado precisa ser substituído. Além de estarem fora de tendência, esses modelos distorcem as proporções do corpo, tornando o pé pesado e a caminhada artificial. Quando combinados com casacos longos ou calças largas, criam um volume desnecessário onde deveria haver leveza.

"A plataforma massiva na parte frontal, somada ao salto alto, hoje parece um acessório dos anos 2000. Para um visual atual, o ideal é optar por saltos médios e estáveis ou o elegante kitten heel com sola plana", afirma a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova.

Outro erro comum é a saturação de detalhes. Tachas, strass, múltiplos zíperes e correntes em um único par geram ruído visual. Para 2026, o destaque deve estar na forma do cano, na cor ou na qualidade do material. Se for necessário um acento, uma fivela expressiva ou uma textura de couro incomum são suficientes.

O impacto da sola e do bico nas proporções

Solas excessivamente finas em botas robustas criam um contraste incoerente. Se a parte superior é volumosa e a sola é plana, o pé parece desproporcionalmente longo. Para o clima úmido do outono, a opção mais equilibrada é a sola de espessura média, que se adapta tanto a casacos clássicos quanto a casacos volumosos.

A forma do bico também evoluiu. O bico redondo, curto e largo, pode conferir um aspecto infantil ao calçado. Para obter uma linha mais elegante, recomendam-se as formas amendoadas, quadradas suaves ou arredondadas moderadamente.

"A escolha do bico do sapato influencia diretamente a percepção de toda a figura. Formas alongadas ajudam a estender a vertical, o que é fundamental para quem busca criar uma silhueta mais fluida", explica Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Materiais e estrutura do cano

Embora texturas brilhantes tenham retornado, o verniz excessivamente agressivo combinado com saltos agulha e ferragens abundantes é questionável. Para o uso diário, couro fosco, nubuck ou camurça são mais versáteis. O verniz funciona melhor em modelos minimalistas, como loafers ou botas curtas, onde o brilho é o único elemento de destaque.

No caso das botas over-the-knee, a estrutura é crucial. Materiais finos que não sustentam a forma resultam em dobras excessivas no tornozelo, quebrando a vertical da perna e comprometendo a aparência. O ideal são materiais densos que mantenham a estrutura durante o movimento.

Elemento Datado Alternativa Atual
Plataforma oculta no bico Sola plana com salto estável
Excesso de strass e correntes Silhueta limpa e texturas ricas
Cano mole que desliza Couro denso com estrutura vertical
Bico redondo e curto Bico amendoado ou quadrado suave

Compatibilidade com o guarda-roupa

Um erro frequente é adquirir calçados impactantes que não possuem combinações práticas. Botas com estampas animalistas, por exemplo, tornam-se inúteis se conflitarem com o casaco principal. A recomendação é que a nova aquisição combine com, no mínimo, três conjuntos já existentes no armário.

Dicas Rápidas:

  • Verniz no dia a dia: É possível, desde que o design seja simples (ex: chelseas ou loafers sem adornos).
  • Dobras no cano: Aceitáveis em botas slouchy de camurça grossa; problemáticas em couro fino que escorrega.
  • Sola ideal: Espessura média com pequeno tratorado para proteção térmica e versatilidade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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