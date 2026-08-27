Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares

Mulher

Como montar o look ideal para o primeiro dia de aula dos filhos?

O início do ano letivo representa um desafio estilístico para as mães. A fórmula tradicional de "camisa branca e calça preta" tornou-se monótona, assemelhando-se a um uniforme. O objetivo para as celebrações matinais é equilibrar a sobriedade do ambiente escolar com uma elegância contemporânea e fluida.

Образ на 1 сентября для мамы
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Образ на 1 сентября для мамы

A escolha correta das peças garante confiança diante dos registros fotográficos, evitando trajes noturnos ou excessivamente formais que destoam do pátio da escola.

Clássicos atualizados: a releitura da saia lápis

Para revitalizar a combinação de camisa e saia lápis, a sugestão é abandonar a monocromia. Uma camisa de corte amplo em tom azul-celeste harmoniza bem com uma saia em vermelho fechado. O ponto central aqui é o contraste de volumes: o corte relaxado da parte superior equilibra a silhueta ajustada da saia.

Texturas e camadas com tricô

Um vestido maxi em tons de chocolate ou grafite serve como base neutra. Para adicionar dinamismo, recomenda-se o uso de tricôs coloridos, como um cardigã contrastante jogado sobre os ombros, que funciona como acessório e proteção térmica. Complementos como brincos assimétricos ou colares minimalistas finalizam a composição.

O denim em contextos festivos

A saia jeans de comprimento midaxi é a aposta da temporada, oferecendo maior formalidade que a calça jeans. A combinação ideal envolve camisa branca e um suéter fino de cashmere. Detalhes ousados, como calçados com estampa animal, podem ser inseridos para tornar o conjunto memorável. O comprimento midaxi é indicado por alongar a silhueta.

"O denim no primeiro dia de aula é um risco aceitável, desde que a saia possua coloração uniforme, sem desgastes. Adicione uma bolsa estruturada para conferir maior formalidade ao visual", explica Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza.

Geometria e volume nas calças

Para quem prefere calças, os modelos balloon ou palazzo são as opções principais. Como o corte da peça inferior é o protagonista, a parte superior deve ser minimalista, como um top de algodão com gola alta. Calças de lã ou algodão de alta qualidade elevam a sofisticação do look sem a necessidade de acessórios exuberantes.

O impacto do vermelho no outono

Tons de cereja ou vermelho clássico trazem o ar festivo necessário. Um suéter vermelho com calças clássicas cinzas ou azul-marinho cria um visual energético. A regra é manter o vermelho como único ponto de cor, optando por maquiagem e acessórios em tons neutros para evitar a sobrecarga visual.

"O vermelho próximo ao rosto ilumina a aparência, o que é fundamental após a correria da preparação para o ano letivo. O essencial é escolher a tonalidade que harmonize com o subtom da pele", observa a maquiadora Anastasiya Korshunova.
Erro de Estilo Solução Elegante
Clássico preto e branco de escritório Combinação de azul e cereja
Salto agulha em gramados ou pisos irregulares Loafers, sapatilhas ou salto kitten heel
Brilhos e strass noturnos Texturas foscas e tricôs de qualidade
Vestido tubinho excessivamente justo Camisa solta e saia midi

Dúvidas comuns sobre o visual escolar

Qual calçado escolher para quem precisará ficar muito tempo de pé?
Loafers com solado moderado ou sapatos com salto baixo e estável (kitten heel). Eles mantêm a elegância sem causar o cansaço típico dos saltos agulha.

É permitido usar jeans?
O jeans tradicional pode parecer casual demais. A alternativa recomendada é a saia midi jeans ou calças de denim escuro, sem rasgos ou ornamentos.

Como tornar o look festivo sem comprar roupas novas?
Através de acessórios, como lenços de seda, ou integrando uma peça de cor vibrante (como um suéter vermelho) que já faça parte do guarda-roupa.

A maquiagem deve ser marcante?
O ideal é uma maquiagem natural, focada em um aspecto fresco da pele. Batons intensos são indicados apenas se o restante do traje for composto por cores neutras.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados
Mulher
Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Mulher
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Mulher
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Mais populares
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente

A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.

Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro
Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
últimos materiais
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Atlântida russa: vestígios de civilização soviética são preservados no fundo de reservatório
Rússia define prazo para 5G em metrópoles
Estilistas indicam peças-chave para renovação do vestuário até 2027
Genética e fisiologia influenciam a atração de certas raças de gatos pela água
Bacia do Extremo Oriente impulsiona volume de captura de peixes na Rússia
Enchentes no Nepal bloqueiam rotas principais e isolam cidades
O segredo para o fígado de frango não ficar seco ou rígido
Governo russo projeta rede de logística com drones e cooperação com a China
Pesquisa com 1.500 voluntários indica riscos cardiovasculares em jantares tardios
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.