Estilistas indicam peças-chave para renovação do vestuário até 2027

Quais peças comprar agora para garantir um guarda-roupa atual até 2027?

O final de agosto é um momento estratégico para a renovação do vestuário. Enquanto as coleções de verão entram em liquidação, surge a oportunidade de adquirir itens que mantenham a relevância visual pelos próximos anos. O segredo reside em diferenciar tendências passageiras de movimentos consolidados, como o retorno de silhuetas femininas, a funcionalidade do estilo esportivo e a adaptação de texturas de resort para o ambiente urbano.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молочно-белый топ с баской

Minimalismo e a base do estilo: calçados e malhas

Investir em peças minimalistas assegura a longevidade do look. Sandálias em tons de pele com tiras finas servem como base para composições de verão, pois evitam a fragmentação visual da silhueta. Para evitar que o calçado se torne obsoleto até 2027, a recomendação é priorizar formas clássicas em vez de solados tratorados exagerados.

Na malharia, destaca-se a estética dos anos 90. Camisetas de manga longa (longsleeves) com manga raglan tornaram-se itens essenciais, integrando-se facilmente ao guarda-roupa de outono sob blazers ou capas modernas.

"Calçados minimalistas em tons de pele funcionam como um corretor visual. Eles alongam as pernas e combinam com qualquer estampa, desde o xadrez clássico até padrões florais complexos", afirma a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova em conversa com a Pravda.Ru.

Geometria e proporções: bermudas, capris e a peplum

As bermudas consolidaram-se como clássicos. Para o uso urbano, os modelos que chegam até o joelho, confeccionados em tecido de alfaiataria, são os mais indicados. No outono, podem ser combinadas com botas de cano alto para criar contrastes de texturas. Paralelamente, retornam as calças capris e as silhuetas acinturadas.

O top peplum (com babado na cintura) para o período 2026–2027 afasta-se do excesso de adornos e foca em um corte arquitetônico que define a linha da cintura.

"A peplum moderna não possui a decoratividade de décadas passadas. É um elemento estrutural que cria a geometria correta do corpo e funciona bem com calças estreitas ou saias lápis", explica Anna Morozova , especialista em tendências da indústria da beleza.

Cores e texturas: o impacto do cobalto e da ráfia

O azul cobalto surge como um dos protagonistas para as próximas temporadas, substituindo o preto com a vantagem de adicionar profundidade ao visual. A cor é recomendada em camisas e suéteres. Já as bolsas de ráfia evoluíram: agora apresentam estruturas definidas e detalhes em couro, tornando-as adequadas para escritórios e passeios urbanos. As saias de estilo "lingerie", especialmente em acabamentos foscos nas cores chocolate ou nude, também mantêm estabilidade na tendência.

Equilíbrio entre o esportivo e o feminino

O decote em V profundo continua em alta em vestidos e malhas por alongar visualmente o pescoço. Já as jaquetas esportivas e anoraques, na perspectiva de 2027, deixam de ser usadas com calças jogger, passando a compor looks com saias românticas ou calças clássicas. O toque final fica por conta de acessórios contemporâneos, como colares de pérolas combinados inclusive com jaquetas corta-vento.

Hábito Ultrapassado Solução Atual (até 2027) Solados tratorados pesados Sandálias minimalistas de solado fino Camisetas hiper-oversized Modelos ajustados com foco na silhueta Bolsas de praia estilo rede na cidade Totes estruturadas de ráfia com couro Excesso de babados na peplum Corte arquitetônico e linear

Dúvidas comuns sobre tendências duradouras

Erros comuns em liquidações: A compra de microtendências efêmeras. O ideal é buscar peças com linhas limpas e cortes compreensíveis.

A compra de microtendências efêmeras. O ideal é buscar peças com linhas limpas e cortes compreensíveis. Bermudas no outono de 2026: Podem ser adaptadas utilizando o estilo midaxi, combinando a peça com meias densas da cor do calçado e malhas volumosas.

Podem ser adaptadas utilizando o estilo midaxi, combinando a peça com meias densas da cor do calçado e malhas volumosas. Uso de calças capris: São recomendadas desde que confeccionadas em tecido de alfaiataria denso, o que confere maior elegância e facilidade na estilização do que as versões em malha.

São recomendadas desde que confeccionadas em tecido de alfaiataria denso, o que confere maior elegância e facilidade na estilização do que as versões em malha. Alternativas ao preto: O azul cobalto e o chocolate profundo são as melhores opções, sendo universais, porém com um aspecto visual mais suave.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.