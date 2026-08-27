Estilistas indicam peças-chave para renovação do vestuário até 2027

O final de agosto é um momento estratégico para a renovação do vestuário. Enquanto as coleções de verão entram em liquidação, surge a oportunidade de adquirir itens que mantenham a relevância visual pelos próximos anos. O segredo reside em diferenciar tendências passageiras de movimentos consolidados, como o retorno de silhuetas femininas, a funcionalidade do estilo esportivo e a adaptação de texturas de resort para o ambiente urbano.
Investir em peças minimalistas assegura a longevidade do look. Sandálias em tons de pele com tiras finas servem como base para composições de verão, pois evitam a fragmentação visual da silhueta. Para evitar que o calçado se torne obsoleto até 2027, a recomendação é priorizar formas clássicas em vez de solados tratorados exagerados.
Na malharia, destaca-se a estética dos anos 90. Camisetas de manga longa (longsleeves) com manga raglan tornaram-se itens essenciais, integrando-se facilmente ao guarda-roupa de outono sob blazers ou capas modernas.
As bermudas consolidaram-se como clássicos. Para o uso urbano, os modelos que chegam até o joelho, confeccionados em tecido de alfaiataria, são os mais indicados. No outono, podem ser combinadas com botas de cano alto para criar contrastes de texturas. Paralelamente, retornam as calças capris e as silhuetas acinturadas.
O top peplum (com babado na cintura) para o período 2026–2027 afasta-se do excesso de adornos e foca em um corte arquitetônico que define a linha da cintura.
O azul cobalto surge como um dos protagonistas para as próximas temporadas, substituindo o preto com a vantagem de adicionar profundidade ao visual. A cor é recomendada em camisas e suéteres. Já as bolsas de ráfia evoluíram: agora apresentam estruturas definidas e detalhes em couro, tornando-as adequadas para escritórios e passeios urbanos. As saias de estilo "lingerie", especialmente em acabamentos foscos nas cores chocolate ou nude, também mantêm estabilidade na tendência.
O decote em V profundo continua em alta em vestidos e malhas por alongar visualmente o pescoço. Já as jaquetas esportivas e anoraques, na perspectiva de 2027, deixam de ser usadas com calças jogger, passando a compor looks com saias românticas ou calças clássicas. O toque final fica por conta de acessórios contemporâneos, como colares de pérolas combinados inclusive com jaquetas corta-vento.
|Hábito Ultrapassado
|Solução Atual (até 2027)
|Solados tratorados pesados
|Sandálias minimalistas de solado fino
|Camisetas hiper-oversized
|Modelos ajustados com foco na silhueta
|Bolsas de praia estilo rede na cidade
|Totes estruturadas de ráfia com couro
|Excesso de babados na peplum
|Corte arquitetônico e linear
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.