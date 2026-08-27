Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026

A temporada de outono de 2026 propõe a quebra da divisão rígida entre o guarda-roupa de verão e o de inverno. A tendência central é a união de bermudas alongadas com calçados de cano alto, permitindo que as peças de comprimento médio permaneçam no uso mesmo com a queda das temperaturas.
Casas de moda como McQueen e Tom Ford demonstram que o contraste entre os joelhos expostos e botas robustas cria uma silhueta dinâmica, apresentando-se como uma alternativa contemporânea às combinações clássicas com calças.
Para adaptar o visual ao ambiente de trabalho, uma fórmula eficiente é combinar bermudas azul-marinho com camisa azul-clara e botas de couro de cano reto. Para dias mais frios, a composição pode ser complementada com um trench coat clássico, criando camadas funcionais.
Conjuntos de alfaiataria em tons de cinza ou chocolate também estão em alta. A adição de uma gola alta fina e uma bolsa estruturada torna o look adequado para reuniões de negócios. Para evitar a fragmentação visual da perna, recomenda-se que o espaço entre a bota e a barra da bermuda seja mínimo ou inexistente.
As bermudas surgem como alternativa aos vestidos em eventos noturnos. Composições monocromáticas com tops bandeau e botas de salto alto equilibram a cobertura do calçado com a exposição dos ombros. A tendência de 2026 afasta-se do oversize total, sugerindo o uso de blazers acinturados para definir a silhueta.
A combinação de bermudas longas com botas over-the-knee (que ficam sob a barra do tecido) cria uma linha vertical contínua. Esse efeito alonga a silhueta e evita erros comuns na escolha do calçado que podem encurtar as pernas. Para manter a leveza, sugere-se acessórios minimalistas, como um colar de pérolas.
|Erro de Estilização
|Solução Recomendada / Resultado
|Bermudas de linho com botas pesadas
|Usar lã ou couro para harmonia de texturas
|Meias calças brilhantes cor da pele
|Meias densas no tom do calçado para criar verticalidade
|Excesso de volume (oversize) no topo
|Blazer acinturado ou gola alta para equilibrar proporções
|Bermudas muito curtas com botas
|Comprimento no joelho ou logo abaixo para silhueta elegante
Para o final do outono, a recomendação é misturar bermudas com jaquetas de couro texturizado ou camurça, eliminando o aspecto "resort" da peça. Embora as botas derby com meias altas sejam uma opção, os canos altos continuam como favoritos. Como alternativa às jaquetas, o cape 2026 é indicado para proteger do vento e elevar o status do visual.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.