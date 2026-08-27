Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026

Como combinar bermudas com botas no outono de 2026?

A temporada de outono de 2026 propõe a quebra da divisão rígida entre o guarda-roupa de verão e o de inverno. A tendência central é a união de bermudas alongadas com calçados de cano alto, permitindo que as peças de comprimento médio permaneçam no uso mesmo com a queda das temperaturas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бермуды в осеннем образе

Casas de moda como McQueen e Tom Ford demonstram que o contraste entre os joelhos expostos e botas robustas cria uma silhueta dinâmica, apresentando-se como uma alternativa contemporânea às combinações clássicas com calças.

Estilo corporativo: do básico ao alfaiataria

Para adaptar o visual ao ambiente de trabalho, uma fórmula eficiente é combinar bermudas azul-marinho com camisa azul-clara e botas de couro de cano reto. Para dias mais frios, a composição pode ser complementada com um trench coat clássico, criando camadas funcionais.

"O erro comum é considerar a bermuda como uma peça exclusivamente de praia. Modelos em lã densa ou couro hoje competem com cortes tradicionais, como a saia midi xadrez , oferecendo o mesmo nível de formalidade, mas com um toque vanguardista", explica a stylist Aliya Sadykova

Conjuntos de alfaiataria em tons de cinza ou chocolate também estão em alta. A adição de uma gola alta fina e uma bolsa estruturada torna o look adequado para reuniões de negócios. Para evitar a fragmentação visual da perna, recomenda-se que o espaço entre a bota e a barra da bermuda seja mínimo ou inexistente.

Looks noturnos e texturas

As bermudas surgem como alternativa aos vestidos em eventos noturnos. Composições monocromáticas com tops bandeau e botas de salto alto equilibram a cobertura do calçado com a exposição dos ombros. A tendência de 2026 afasta-se do oversize total, sugerindo o uso de blazers acinturados para definir a silhueta.

"Observamos que saias de couro e bermudas estão substituindo o denim no guarda-roupa noturno. O uso de diferentes texturas — do couro fosco ao verniz — permite criar profundidade visual mesmo em cores únicas", afirma a especialista em tendências Anna Morozova

Proporções e calçados: botas e canos altos

A combinação de bermudas longas com botas over-the-knee (que ficam sob a barra do tecido) cria uma linha vertical contínua. Esse efeito alonga a silhueta e evita erros comuns na escolha do calçado que podem encurtar as pernas. Para manter a leveza, sugere-se acessórios minimalistas, como um colar de pérolas.

Erro de Estilização Solução Recomendada / Resultado Bermudas de linho com botas pesadas Usar lã ou couro para harmonia de texturas Meias calças brilhantes cor da pele Meias densas no tom do calçado para criar verticalidade Excesso de volume (oversize) no topo Blazer acinturado ou gola alta para equilibrar proporções Bermudas muito curtas com botas Comprimento no joelho ou logo abaixo para silhueta elegante

Materiais e agasalhos para o frio

Para o final do outono, a recomendação é misturar bermudas com jaquetas de couro texturizado ou camurça, eliminando o aspecto "resort" da peça. Embora as botas derby com meias altas sejam uma opção, os canos altos continuam como favoritos. Como alternativa às jaquetas, o cape 2026 é indicado para proteger do vento e elevar o status do visual.

"A atenção ao ajuste é fundamental: modelos de cintura média ou alta são os mais atuais, pois permitem colocar blusas por dentro sem criar volume excessivo nos quadris", ressalta a especialista Irina Vorontsova

Guia Prático: Bermudas no Outono

Comprimento ideal: Na altura da patela ou ligeiramente abaixo, permitindo ocultar o topo da bota ou deixar apenas uma faixa estreita de pele exposta.

Na altura da patela ou ligeiramente abaixo, permitindo ocultar o topo da bota ou deixar apenas uma faixa estreita de pele exposta. Uso de meias: Permitido, desde que sejam densas e da mesma cor do calçado (ex: monocromia preta) para evitar a fragmentação da silhueta.

Permitido, desde que sejam densas e da mesma cor do calçado (ex: monocromia preta) para evitar a fragmentação da silhueta. Tecidos adequados: Lã para alfaiataria, tweed, denim de alta densidade ou eco-couro. Evitar linho e algodão translúcido.

Lã para alfaiataria, tweed, denim de alta densidade ou eco-couro. Evitar linho e algodão translúcido. Sobreposições: Casacos com comprimento até o meio da coxa ou maxi, como trench coats, capas longas ou jaquetas aviador curtas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.