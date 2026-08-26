Erros comuns na lavagem do rosto que aceleram o envelhecimento

Investir em séruns e cremes caros pode ser inútil se a etapa básica de limpeza for negligenciada. A remoção inadequada de impurezas contribui para a perda de elasticidade, opacidade da pele e acentuação de rugas precoces.
Uma abordagem eficaz envolve a revisão dos hábitos diários de higiene facial para garantir que a pele possa respirar e se recuperar. Um dos métodos mais adotados atualmente é a limpeza dupla, técnica originária da Coreia e do Japão que visa remover resíduos que sabonetes comuns ou espumas leves não conseguem eliminar, como o excesso de sebo, poeira e maquiagem.
A segunda etapa utiliza um produto à base de água, como gel ou mousse, para remover os resíduos de óleo e limpar profundamente os poros. Esse processo assegura que os componentes ativos dos cuidados posteriores penetrem na derme, em vez de ficarem retidos em uma camada de impurezas.
A seleção do higienizante deve respeitar as necessidades do epiderme. Peles secas podem reagir mal a surfactantes agressivos, o que favorece a formação de linhas finas. Já peles oleosas, se não forem limpas corretamente, tendem a apresentar poros dilatados, conferindo um aspecto visualmente mais cansado ao rosto.
O uso de loções alcoólicas é um hábito prejudicial, pois o álcool destrói o manto hidrolipídico, podendo levar a pele a produzir mais gordura ou tornar-se excessivamente ressecada. Além disso, a negligência com a rotina noturna expõe a pele ao estresse oxidativo causado pela poluição acumulada durante o dia.
|Erro na limpeza
|Solução recomendada
|Lavagem excessiva ("até ranger")
|Usar produtos suaves que preservem a barreira lipídica
|Uso de água quente
|Lavar com água em temperatura ambiente para proteger os vasos
|Ignorar a tonificação
|Usar tônico para restaurar o equilíbrio do pH após o contato com a água
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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