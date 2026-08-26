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Erros comuns na lavagem do rosto que aceleram o envelhecimento

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Investir em séruns e cremes caros pode ser inútil se a etapa básica de limpeza for negligenciada. A remoção inadequada de impurezas contribui para a perda de elasticidade, opacidade da pele e acentuação de rugas precoces.

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Photo: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Como realizar a limpeza facial para preservar a aparência jovem?

Uma abordagem eficaz envolve a revisão dos hábitos diários de higiene facial para garantir que a pele possa respirar e se recuperar. Um dos métodos mais adotados atualmente é a limpeza dupla, técnica originária da Coreia e do Japão que visa remover resíduos que sabonetes comuns ou espumas leves não conseguem eliminar, como o excesso de sebo, poeira e maquiagem.

"A primeira etapa consiste em dissolver as impurezas lipossolúveis. O óleo ou bálsamo hidrofílico remove filtros SPF e pigmentos resistentes sem danificar a barreira protetora", explica Alina Chernova, especialista em formulações cosméticas, em conversa com a Pravda.Ru.

A segunda etapa utiliza um produto à base de água, como gel ou mousse, para remover os resíduos de óleo e limpar profundamente os poros. Esse processo assegura que os componentes ativos dos cuidados posteriores penetrem na derme, em vez de ficarem retidos em uma camada de impurezas.

Escolha de produtos por tipo de pele

A seleção do higienizante deve respeitar as necessidades do epiderme. Peles secas podem reagir mal a surfactantes agressivos, o que favorece a formação de linhas finas. Já peles oleosas, se não forem limpas corretamente, tendem a apresentar poros dilatados, conferindo um aspecto visualmente mais cansado ao rosto.

"Para peles sensíveis, é fundamental escolher produtos sem fragrâncias e sem álcool. Componentes agressivos podem causar microinflamações que aceleram a degradação do colágeno", ressalta Ilya Rudnev, dermatocosmetologista, em conversa com a Pravda.Ru.

Erros comuns na higiene facial

O uso de loções alcoólicas é um hábito prejudicial, pois o álcool destrói o manto hidrolipídico, podendo levar a pele a produzir mais gordura ou tornar-se excessivamente ressecada. Além disso, a negligência com a rotina noturna expõe a pele ao estresse oxidativo causado pela poluição acumulada durante o dia.

"Muitas mulheres lavam o rosto apenas com água ou usam água micelar sem enxaguá-la. Isso resulta em irritação crônica e ressecamento, o que envelhece a aparência visualmente", observa Tatiana Gromova, cosmetóloga esteticista, em conversa com a Pravda.Ru.
Erro na limpeza Solução recomendada
Lavagem excessiva ("até ranger") Usar produtos suaves que preservem a barreira lipídica
Uso de água quente Lavar com água em temperatura ambiente para proteger os vasos
Ignorar a tonificação Usar tônico para restaurar o equilíbrio do pH após o contato com a água

Perguntas frequentes

  • É necessário usar produtos de limpeza pela manhã? Sim, pois a pele expele sebo e produtos metabólicos durante a noite. Apenas água não é suficiente para preparar a pele para os cuidados diurnos.
  • Posso substituir o óleo hidrofílico por um óleo cosmético comum? Não. Óleos hidrofílicos possuem emulsionantes que permitem a remoção com água. Óleos comuns podem criar uma película comedogênica.
  • A limpeza ajuda a combater rugas? Indiretamente. Uma pele limpa absorve melhor os produtos de cuidado, o que auxilia na prevenção de novas marcas.
  • Qual a frequência ideal de esfoliantes? Para peles maduras, recomenda-se substituir esfoliantes físicos por peelings suaves ou enzimáticos, no máximo 1 a 2 vezes por semana.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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