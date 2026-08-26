O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro

O que substitui o jeans no outono de 2026?

O cenário da moda para o outono de 2026 apresenta uma mudança significativa: o denim, peça fundamental do guarda-roupa por décadas, perde espaço. A tendência atual aponta para a substituição do jeans rígido por texturas fluidas, silhuetas arquitetônicas e formas que priorizam a feminilidade e o conforto.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шелковые брюки

Materiais: a ascensão da seda e do couro

A transição para novos tecidos reflete a busca por individualidade. A fórmula tradicional de "suéter e jeans" dá lugar a combinações focadas em sensações táteis. Materiais como seda, linho e couro são destacados por permitirem transições fluidas entre reuniões de negócios e eventos noturnos, além de oferecerem melhor termorregulação diante das variações de temperatura do outono.

"As mulheres buscam peças que simplifiquem a estilização, mas que mantenham a expressão de status. A migração para tecidos alternativos é um manifesto da elegância confortável", afirma a especialista em tendências de beleza Anna Morozova

Essa mudança também redefine a percepção de peças "festivas". Minissaias de couro e calças claras de tecidos fluidos passaram a integrar o cotidiano. A combinação desses itens com botas robustas ou sapatos derby cria um visual complexo e prático para a rotina diária.

Silhuetas e Geometria do Outono

O foco da temporada recai sobre formas que favorecem a dinâmica do movimento. Modelos como calças balloon, shorts alongados e saias midi substituem os cortes ajustados. Essa geometria facilita a sobreposição de camadas sem adicionar volume excessivo à silhueta. Marcas como LE BOP, SNDYS e Realisation propõem modelos que transitam do dia para a noite apenas com a troca de acessórios.

Segundo a stylist Aliya Sadykova, a preferência por vestidos e saias em detrimento das calças possui um fator psicológico: o desejo de se distanciar de um estilo unificado, permitindo que cada pessoa encontre sua própria assinatura visual.

Para quem opta por manter o jeans, a recomendação é apostar em detalhes que ajustem as proporções, como o dobra larga na bainha. No entanto, as protagonistas do período são as saias maxi de tricô e vestidos de manga longa.

Guia de Adaptação: do Básico ao Atual

A atualização do guarda-roupa não exige a substituição completa das peças. A aposta para 2026 é a "simplicidade sofisticada", onde a qualidade do material prevalece sobre ornamentos excessivos. Calças de seda ou shorts de couro combinam-se harmoniosamente com blazers básicos e suéteres volumosos.

Hábito Antigo Solução Atual (2026) Jeans skinny para o dia a dia Calças palazzo de seda ou capris fluidas Jeans como única base para suéteres Saia midi de cetim ou tricô encorpado Texturas pesadas em camadas Vestidos leves com jaquetas de couro Foco exclusivo na cor Contraste de texturas (ex: couro + cashmere)

Dúvidas Comuns sobre a Transição

Substitutos para dias de vento: Calças ou saias de couro são as melhores opções, pois bloqueiam o vento e mantêm o calor com maior elegância que o jeans.

Calças ou saias de couro são as melhores opções, pois bloqueiam o vento e mantêm o calor com maior elegância que o jeans. Seda no outono: Recomenda-se a sobreposição com roupas térmicas finas ou a combinação de saias de seda com botas altas e casacos longos.

Recomenda-se a sobreposição com roupas térmicas finas ou a combinação de saias de seda com botas altas e casacos longos. Capris no escritório: São adequadas se confeccionadas em tecidos de alfaiataria ou lã fina, especialmente quando combinadas com um blazer clássico.

São adequadas se confeccionadas em tecidos de alfaiataria ou lã fina, especialmente quando combinadas com um blazer clássico. Calçados indicados: Para calças largas e saias midi, as melhores escolhas são botins de salto estável, loafers de plataforma ou sapatos derby.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.