Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro

Mulher

O que substitui o jeans no outono de 2026?

O cenário da moda para o outono de 2026 apresenta uma mudança significativa: o denim, peça fundamental do guarda-roupa por décadas, perde espaço. A tendência atual aponta para a substituição do jeans rígido por texturas fluidas, silhuetas arquitetônicas e formas que priorizam a feminilidade e o conforto.

Шелковые брюки
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шелковые брюки

Materiais: a ascensão da seda e do couro

A transição para novos tecidos reflete a busca por individualidade. A fórmula tradicional de "suéter e jeans" dá lugar a combinações focadas em sensações táteis. Materiais como seda, linho e couro são destacados por permitirem transições fluidas entre reuniões de negócios e eventos noturnos, além de oferecerem melhor termorregulação diante das variações de temperatura do outono.

"As mulheres buscam peças que simplifiquem a estilização, mas que mantenham a expressão de status. A migração para tecidos alternativos é um manifesto da elegância confortável", afirma a especialista em tendências de beleza Anna Morozova.

Essa mudança também redefine a percepção de peças "festivas". Minissaias de couro e calças claras de tecidos fluidos passaram a integrar o cotidiano. A combinação desses itens com botas robustas ou sapatos derby cria um visual complexo e prático para a rotina diária.

Silhuetas e Geometria do Outono

O foco da temporada recai sobre formas que favorecem a dinâmica do movimento. Modelos como calças balloon, shorts alongados e saias midi substituem os cortes ajustados. Essa geometria facilita a sobreposição de camadas sem adicionar volume excessivo à silhueta. Marcas como LE BOP, SNDYS e Realisation propõem modelos que transitam do dia para a noite apenas com a troca de acessórios.

Segundo a stylist Aliya Sadykova, a preferência por vestidos e saias em detrimento das calças possui um fator psicológico: o desejo de se distanciar de um estilo unificado, permitindo que cada pessoa encontre sua própria assinatura visual.

Para quem opta por manter o jeans, a recomendação é apostar em detalhes que ajustem as proporções, como o dobra larga na bainha. No entanto, as protagonistas do período são as saias maxi de tricô e vestidos de manga longa.

Guia de Adaptação: do Básico ao Atual

A atualização do guarda-roupa não exige a substituição completa das peças. A aposta para 2026 é a "simplicidade sofisticada", onde a qualidade do material prevalece sobre ornamentos excessivos. Calças de seda ou shorts de couro combinam-se harmoniosamente com blazers básicos e suéteres volumosos.

Hábito Antigo Solução Atual (2026)
Jeans skinny para o dia a dia Calças palazzo de seda ou capris fluidas
Jeans como única base para suéteres Saia midi de cetim ou tricô encorpado
Texturas pesadas em camadas Vestidos leves com jaquetas de couro
Foco exclusivo na cor Contraste de texturas (ex: couro + cashmere)

Dúvidas Comuns sobre a Transição

  • Substitutos para dias de vento: Calças ou saias de couro são as melhores opções, pois bloqueiam o vento e mantêm o calor com maior elegância que o jeans.
  • Seda no outono: Recomenda-se a sobreposição com roupas térmicas finas ou a combinação de saias de seda com botas altas e casacos longos.
  • Capris no escritório: São adequadas se confeccionadas em tecidos de alfaiataria ou lã fina, especialmente quando combinadas com um blazer clássico.
  • Calçados indicados: Para calças largas e saias midi, as melhores escolhas são botins de salto estável, loafers de plataforma ou sapatos derby.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como usar acessórios maxi para atualizar looks básicos no inverno
Mulher
Como usar acessórios maxi para atualizar looks básicos no inverno
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Imóveis
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Como escolher o corte de jeans para pessoas baixas
Mulher
Como escolher o corte de jeans para pessoas baixas
Mais populares
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas

A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.

Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Impacto da psicologia ambiental na escolha de novas cores para paredes
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
GAC GS4 chega ao mercado com versões para cidade e estrada
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
últimos materiais
Logística e clima em Kaliningrado: o que considerar ao planejar a viagem
Rotina facial em desequilíbrio: tratamentos comuns destruíram a barreira de defesa da pele
O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro
Exportações russas de tarugos de aço para a Turquia entram em colapso
Sistema de avaliação de transporte público pode ser expandido para toda a Rússia
América do Sul e a disputa entre China e EUA por lítio
Estudo mostra como a anatomia animal inspira inovações tecnológicas
Tendência de moda 2026/27 prioriza capas com silhuetas arquitetônicas
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Como cultivar peônias com flores gigantes mesmo sendo iniciante
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.