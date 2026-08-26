O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro

O cenário da moda para o outono de 2026 apresenta uma mudança significativa: o denim, peça fundamental do guarda-roupa por décadas, perde espaço. A tendência atual aponta para a substituição do jeans rígido por texturas fluidas, silhuetas arquitetônicas e formas que priorizam a feminilidade e o conforto.
A transição para novos tecidos reflete a busca por individualidade. A fórmula tradicional de "suéter e jeans" dá lugar a combinações focadas em sensações táteis. Materiais como seda, linho e couro são destacados por permitirem transições fluidas entre reuniões de negócios e eventos noturnos, além de oferecerem melhor termorregulação diante das variações de temperatura do outono.
Essa mudança também redefine a percepção de peças "festivas". Minissaias de couro e calças claras de tecidos fluidos passaram a integrar o cotidiano. A combinação desses itens com botas robustas ou sapatos derby cria um visual complexo e prático para a rotina diária.
O foco da temporada recai sobre formas que favorecem a dinâmica do movimento. Modelos como calças balloon, shorts alongados e saias midi substituem os cortes ajustados. Essa geometria facilita a sobreposição de camadas sem adicionar volume excessivo à silhueta. Marcas como LE BOP, SNDYS e Realisation propõem modelos que transitam do dia para a noite apenas com a troca de acessórios.
Segundo a stylist Aliya Sadykova, a preferência por vestidos e saias em detrimento das calças possui um fator psicológico: o desejo de se distanciar de um estilo unificado, permitindo que cada pessoa encontre sua própria assinatura visual.
Para quem opta por manter o jeans, a recomendação é apostar em detalhes que ajustem as proporções, como o dobra larga na bainha. No entanto, as protagonistas do período são as saias maxi de tricô e vestidos de manga longa.
A atualização do guarda-roupa não exige a substituição completa das peças. A aposta para 2026 é a "simplicidade sofisticada", onde a qualidade do material prevalece sobre ornamentos excessivos. Calças de seda ou shorts de couro combinam-se harmoniosamente com blazers básicos e suéteres volumosos.
|Hábito Antigo
|Solução Atual (2026)
|Jeans skinny para o dia a dia
|Calças palazzo de seda ou capris fluidas
|Jeans como única base para suéteres
|Saia midi de cetim ou tricô encorpado
|Texturas pesadas em camadas
|Vestidos leves com jaquetas de couro
|Foco exclusivo na cor
|Contraste de texturas (ex: couro + cashmere)
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.