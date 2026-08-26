Tendência de moda 2026/27 prioriza capas com silhuetas arquitetônicas

A capa consolida-se como a peça central da temporada outono-inverno 2026/27. Segundo dados do escritório analítico Tagwalk, o interesse por este item de vestuário externo cresceu 234% em relação ao ano anterior. Esse aumento reflete a busca por formas arquitetônicas e a substituição de casacos convencionais por silhuetas mais complexas.
A principal característica que define a capa é a ausência total de mangas costuradas. Diferente do poncho, que é vestido pela cabeça, a capa possui uma linha de ombros bem definida e fechamento na região do pescoço, o que confere rigor e estrutura ao visual.
O novo interesse pelas capas foi impulsionado por Jonathan Anderson, que introduziu elementos do estilo vitoriano em sua coleção masculina. Essas referências, inspiradas em figuras de poetas e capas heroicas, migraram rapidamente para o guarda-roupa feminino. Atualmente, marcas como Dior e Derek Lam propõem a peça como uma extensão do estilo urbano, afastando-se de aspectos teatrais. Para dias frios, recomenda-se a combinação com tricôs volumosos por baixo da peça.
Como a capa é a peça dominante, os demais itens devem ser discretos. As melhores opções de acompanhamento são calças palazzo, saias lápis ou jeans retos. Nos pés, deve-se evitar excessos decorativos, optando por loafers minimalistas, oxfords ou botas Chelsea de cano alto para alongar a silhueta.
|Erro de Estilização
|Solução Recomendada
|Combinação com saias volumosas
|Escolher partes inferiores retas ou ajustadas para equilibrar o volume
|Bolsas grandes atravessadas no ombro
|Utilizar clutches ou bolsas de mão (tote)
|Tricôs finos em frio intenso
|Adotar camadas com blusas densas ou jaquetas de couro
|Calçados com decorações excessivas
|Optar por oxfords, sapatilhas ou scarpins minimalistas
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.