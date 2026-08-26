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Tendência de moda 2026/27 prioriza capas com silhuetas arquitetônicas

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Como usar a capa (cape) na temporada outono-inverno 2026/27?

A capa consolida-se como a peça central da temporada outono-inverno 2026/27. Segundo dados do escritório analítico Tagwalk, o interesse por este item de vestuário externo cresceu 234% em relação ao ano anterior. Esse aumento reflete a busca por formas arquitetônicas e a substituição de casacos convencionais por silhuetas mais complexas.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A diferença entre a capa e outras peças

A principal característica que define a capa é a ausência total de mangas costuradas. Diferente do poncho, que é vestido pela cabeça, a capa possui uma linha de ombros bem definida e fechamento na região do pescoço, o que confere rigor e estrutura ao visual.

"A capa é um investimento na sofisticação do visual. Ela transforma rapidamente um conjunto básico em um look elaborado, mas exige atenção às proporções para que a silhueta não fique excessivamente volumosa", explica a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova.

Do desfile para as ruas: a evolução da tendência

O novo interesse pelas capas foi impulsionado por Jonathan Anderson, que introduziu elementos do estilo vitoriano em sua coleção masculina. Essas referências, inspiradas em figuras de poetas e capas heroicas, migraram rapidamente para o guarda-roupa feminino. Atualmente, marcas como Dior e Derek Lam propõem a peça como uma extensão do estilo urbano, afastando-se de aspectos teatrais. Para dias frios, recomenda-se a combinação com tricôs volumosos por baixo da peça.

"Observamos um movimento em direção à moda intelectual, onde a capa é o elemento central. É fundamental escolher modelos em lã de qualidade que mantenham a estrutura, caso contrário, a peça pode parecer apenas uma manta", observa Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Guia de combinações e proporções

Como a capa é a peça dominante, os demais itens devem ser discretos. As melhores opções de acompanhamento são calças palazzo, saias lápis ou jeans retos. Nos pés, deve-se evitar excessos decorativos, optando por loafers minimalistas, oxfords ou botas Chelsea de cano alto para alongar a silhueta.

Erro de Estilização Solução Recomendada
Combinação com saias volumosas Escolher partes inferiores retas ou ajustadas para equilibrar o volume
Bolsas grandes atravessadas no ombro Utilizar clutches ou bolsas de mão (tote)
Tricôs finos em frio intenso Adotar camadas com blusas densas ou jaquetas de couro
Calçados com decorações excessivas Optar por oxfords, sapatilhas ou scarpins minimalistas

Dúvidas comuns sobre o uso de capas

  • Como escolher o comprimento ideal? Para pessoas mais baixas, modelos curtos (até o meio da coxa) evitam a fragmentação da silhueta. Já quem é alta pode utilizar comprimentos midi ou maxi em lã pesada.
  • Pode ser usada em ambientes corporativos? Sim. Modelos em tecidos de alfaiataria ou lã fina em tons escuros (grafite, azul-marinho) substituem bem o blazer ou casaco clássico.
  • Qual a melhor bolsa? Devido à falta de mangas, bolsas de ombro são desconfortáveis. O ideal são modelos carregados na mão ou na dobra do cotovelo para não deformar a peça.
  • É adequada para o inverno rigoroso? Sim, desde que seja de drape grosso ou cashmere com acabamento em pele. Como os braços ficam expostos, o uso de luvas longas é indispensável.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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