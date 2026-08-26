Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados

O suéter sem mangas deixou de ser exclusividade de uniformes escolares ou de guarda-roupas retrô. Para a temporada de outono-inverno 2026/27, a peça retorna com uma nova abordagem: os designers substituíram estampas vibrantes por tricôs texturizados, cashmere e uma paleta de cores contida. O colete consolida-se como a base para produções em camadas, unindo conforto e elegância.
A tendência atual se distancia do estilo "preppy" de anos anteriores. Segundo a publicação Who What Wear, a prioridade agora são peças monocromáticas em tons naturais profundos, como chocolate, off-white, cinza e grafite. A escolha de materiais como lã macia e cashmere eleva a percepção visual do conjunto.
Uma das soluções mais atuais da temporada é a junção do colete com saias longas e retas. Para evitar um visual excessivamente conservador, recomenda-se o uso de acessórios, como bolsas estruturadas ou broches grandes. Para quem deseja substituir o jeans por silhuetas mais fluidas, o colete ajuda a equilibrar a rigidez de uma saia lápis ou a leveza de tecidos maxi.
Para o dia a dia, a opção ideal é o colete solto sobre camisetas brancas ou longsleeves finos. Quando combinado com calças largas e tênis estilo retrô, o resultado é um visual descontraído, porém organizado. Já para ambientes de escritório, a indicação é o modelo com decote em V, complementado por sapatos derby, que seguem em alta.
A atualização do look depende diretamente do ajuste da peça. Modelos excessivamente justos tendem a parecer obsoletos; a escolha ideal é o leve oversize, que mantém a definição da silhueta sem restringir os movimentos. Além disso, deve-se evitar o brilho excessivo de materiais sintéticos de baixa qualidade, que deformam a peça rapidamente.
|Erro na escolha
|Solução estilosa
|Ajuste excessivamente justo
|Corte levemente solto para volume atual
|Estampas infantis ou vibrantes
|Cores naturais monocromáticas
|Tricô fino e frouxo
|Lã, cashmere ou tranças para manter a forma
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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