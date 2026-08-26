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Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados

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Como usar o colete de tricô na temporada outono-inverno 2026/27?

O suéter sem mangas deixou de ser exclusividade de uniformes escolares ou de guarda-roupas retrô. Para a temporada de outono-inverno 2026/27, a peça retorna com uma nova abordagem: os designers substituíram estampas vibrantes por tricôs texturizados, cashmere e uma paleta de cores contida. O colete consolida-se como a base para produções em camadas, unindo conforto e elegância.

Девушка в жилете и ботинках
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка в жилете и ботинках

Modelos em alta: foco em minimalismo e textura

A tendência atual se distancia do estilo "preppy" de anos anteriores. Segundo a publicação Who What Wear, a prioridade agora são peças monocromáticas em tons naturais profundos, como chocolate, off-white, cinza e grafite. A escolha de materiais como lã macia e cashmere eleva a percepção visual do conjunto.

"É importante optar por modelos em cores complexas — como bordô, mostarda ou rosa seco — que funcionam como acentos sofisticados em um guarda-roupa básico", afirma a especialista em tendências de beleza Anna Morozova em conversa com a Pravda.Ru.

Combinação com saia maxi: equilíbrio de proporções

Uma das soluções mais atuais da temporada é a junção do colete com saias longas e retas. Para evitar um visual excessivamente conservador, recomenda-se o uso de acessórios, como bolsas estruturadas ou broches grandes. Para quem deseja substituir o jeans por silhuetas mais fluidas, o colete ajuda a equilibrar a rigidez de uma saia lápis ou a leveza de tecidos maxi.

"O jogo de texturas é um ponto interessante: o tricô volumoso com tranças combinado a couro liso ou tecidos de alfaiataria na parte inferior cria um visual moderno e arquitetônico", observa a estilista e imagem-maker Aliya Sadykova.

Calças largas e contraste de estilos

Para o dia a dia, a opção ideal é o colete solto sobre camisetas brancas ou longsleeves finos. Quando combinado com calças largas e tênis estilo retrô, o resultado é um visual descontraído, porém organizado. Já para ambientes de escritório, a indicação é o modelo com decote em V, complementado por sapatos derby, que seguem em alta.

Como evitar um visual datado

A atualização do look depende diretamente do ajuste da peça. Modelos excessivamente justos tendem a parecer obsoletos; a escolha ideal é o leve oversize, que mantém a definição da silhueta sem restringir os movimentos. Além disso, deve-se evitar o brilho excessivo de materiais sintéticos de baixa qualidade, que deformam a peça rapidamente.

Erro na escolha Solução estilosa
Ajuste excessivamente justo Corte levemente solto para volume atual
Estampas infantis ou vibrantes Cores naturais monocromáticas
Tricô fino e frouxo Lã, cashmere ou tranças para manter a forma

Dúvidas comuns sobre o uso do colete

  • Comprimento ideal: Modelos que chegam até o meio da coxa ou ligeiramente acima são os mais versáteis. Versões curtas harmonizam com calças de cintura alta, enquanto as alongadas combinam com saias estreitas.
  • Uso sem base: É possível usar o colete diretamente sobre a pele, desde que o decote não seja excessivamente profundo e o material seja confortável, sendo uma opção para noites ou outonos amenos.
  • Acessórios: Tricôs volumosos combinam com metais minimalistas ou pérolas. Recomenda-se evitar excessos se a peça já possuir detalhes como tranças ou losangos.
  • Manutenção: Para evitar bolinhas e deformações, recomenda-se a lavagem manual com produtos específicos e o armazenamento dobrado, evitando cabides que possam deformar a linha dos ombros.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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