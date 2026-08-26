Como usar acessórios maxi para atualizar looks básicos no inverno

Como usar acessórios maxi para transformar o visual na temporada 2026/27?

A temporada de outono-inverno 2026/27 marca o fim da era do "luxo silencioso" e dos detalhes discretos. A tendência agora é a gigantomania consciente: cintos robustos, brincos hipertrofiados e bolsas volumosas passam a definir a estrutura do look, substituindo a simplicidade por elementos de impacto visual.

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Essa mudança reflete uma abordagem pragmática diante de desafios econômicos. Em vez de renovar todo o guarda-roupa, a proposta é investir em uma única peça de destaque capaz de transformar itens básicos, como um blazer ou um casaco. Analistas observam que a presença de cintos largos nas passarelas quase dobrou, elevando o acessório de um item utilitário para o principal marcador visual da moda atual.

O impacto do volume: por que a gigantomania domina

Coleções de marcas como Ralph Lauren, Bottega Veneta e Burberry utilizam a massividade para criar um peso visual que confere mais status a peças simples. O foco do styling mudou: se antes a bolsa deveria combinar com os sapatos, agora todo o conjunto é construído em torno de uma fivela imponente ou de um colar marcante.

"Acessórios massivos são a maneira mais rápida de atualizar o guarda-roupa. Hoje, a tendência dos cintos duplos e cintos largos permite ressignificar até mesmo aquelas peças que você usa há anos", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

O cinto como eixo central da composição

Nesta estação, o cinto deixa de ser apenas um ajuste de cintura. A proposta é utilizá-lo sobre casacos de pele volumosos ou conjuntos de tricô felpudos. A grife Chloe exemplifica essa tendência ao combinar o couro bruto com tecidos transparentes e leves. Essa abordagem remete ao estilo italiano, que utiliza o acessório como uma estrutura rígida para contrastar com silhuetas suaves.

"Ao escolher um cinto massivo, é fundamental observar a proporção. Um acessório largo demais em figuras pequenas pode cortar a silhueta visualmente; nesses casos, a melhor opção são modelos com fivelas de destaque, mas com largura padrão", explica Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, à Pravda.Ru.

Joias e acessórios: a estética maxi

O retorno da estética dos anos 80 e 90 traz de volta brincos de argola gigantes e peças geométricas complexas, que complementam bem casacos estruturados. O segredo para a integração dessas peças é a moderação: ao optar por brincos volumosos, recomenda-se dispensar o colar. Essa tendência de retro-futurismo atinge inclusive as tiaras, que agora apresentam maior volume e texturas complexas.

"A regra principal da temporada é ter apenas um ponto de destaque próximo ao rosto. Se usar brincos massivos, o penteado deve ser o mais minimalista possível para não sobrecarregar a imagem", pontua a maquiadora Anastasia Korshunova em entrevista à Pravda.Ru.

Para quem prefere a discrição, o caminho é a mistura de texturas: couro fosco sobre nylon brilhante de puffer jackets, ou a combinação de metal com lã.

Erro comum no acessório Solução prática Detalhes pequenos com casacos volumosos Usar cinto largo com fivela robusta Excesso de joias maxi perto do rosto Escolher apenas brincos maxi ou apenas a tiara Cinto fino sobre blazer oversized Substituir por cinto tipo corset ou cinto duplo Texturas conflitantes entre bolsa e sapato Apostar no contraste de materiais (camurça e couro liso)

Perguntas frequentes sobre acessórios maxi

Quais as peças mais atuais para 2026/27?

Cintos de couro extra largos, bolsas hobo tamanho XXL, correntes robustas e brincos mono. O objetivo é criar um único ponto de atração hipertrofiado no look.

Como combinar cintos gigantes com roupas de inverno?

Eles podem ser usados diretamente sobre casacos, trench coats ou puffers. Isso ajuda a estruturar silhuetas oversized e marcar a cintura sem comprometer a temperatura corporal.

Brincos grandes funcionam no ambiente de escritório?

Sim, desde que o restante do visual siga um minimalismo rigoroso. O acessório volumoso atua como o elemento que moderniza o traje conservador.

A bolsa e o cinto precisam ter a mesma cor?

As tendências atuais incentivam a diferença de tons e texturas. O essencial é que os acessórios harmonizem em termos de "peso" visual e estilo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.