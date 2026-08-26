Como usar acessórios maxi para atualizar looks básicos no inverno

A temporada de outono-inverno 2026/27 marca o fim da era do "luxo silencioso" e dos detalhes discretos. A tendência agora é a gigantomania consciente: cintos robustos, brincos hipertrofiados e bolsas volumosas passam a definir a estrutura do look, substituindo a simplicidade por elementos de impacto visual.
Essa mudança reflete uma abordagem pragmática diante de desafios econômicos. Em vez de renovar todo o guarda-roupa, a proposta é investir em uma única peça de destaque capaz de transformar itens básicos, como um blazer ou um casaco. Analistas observam que a presença de cintos largos nas passarelas quase dobrou, elevando o acessório de um item utilitário para o principal marcador visual da moda atual.
Coleções de marcas como Ralph Lauren, Bottega Veneta e Burberry utilizam a massividade para criar um peso visual que confere mais status a peças simples. O foco do styling mudou: se antes a bolsa deveria combinar com os sapatos, agora todo o conjunto é construído em torno de uma fivela imponente ou de um colar marcante.
Nesta estação, o cinto deixa de ser apenas um ajuste de cintura. A proposta é utilizá-lo sobre casacos de pele volumosos ou conjuntos de tricô felpudos. A grife Chloe exemplifica essa tendência ao combinar o couro bruto com tecidos transparentes e leves. Essa abordagem remete ao estilo italiano, que utiliza o acessório como uma estrutura rígida para contrastar com silhuetas suaves.
O retorno da estética dos anos 80 e 90 traz de volta brincos de argola gigantes e peças geométricas complexas, que complementam bem casacos estruturados. O segredo para a integração dessas peças é a moderação: ao optar por brincos volumosos, recomenda-se dispensar o colar. Essa tendência de retro-futurismo atinge inclusive as tiaras, que agora apresentam maior volume e texturas complexas.
Para quem prefere a discrição, o caminho é a mistura de texturas: couro fosco sobre nylon brilhante de puffer jackets, ou a combinação de metal com lã.
|Erro comum no acessório
|Solução prática
|Detalhes pequenos com casacos volumosos
|Usar cinto largo com fivela robusta
|Excesso de joias maxi perto do rosto
|Escolher apenas brincos maxi ou apenas a tiara
|Cinto fino sobre blazer oversized
|Substituir por cinto tipo corset ou cinto duplo
|Texturas conflitantes entre bolsa e sapato
|Apostar no contraste de materiais (camurça e couro liso)
Quais as peças mais atuais para 2026/27?
Cintos de couro extra largos, bolsas hobo tamanho XXL, correntes robustas e brincos mono. O objetivo é criar um único ponto de atração hipertrofiado no look.
Como combinar cintos gigantes com roupas de inverno?
Eles podem ser usados diretamente sobre casacos, trench coats ou puffers. Isso ajuda a estruturar silhuetas oversized e marcar a cintura sem comprometer a temperatura corporal.
Brincos grandes funcionam no ambiente de escritório?
Sim, desde que o restante do visual siga um minimalismo rigoroso. O acessório volumoso atua como o elemento que moderniza o traje conservador.
A bolsa e o cinto precisam ter a mesma cor?
As tendências atuais incentivam a diferença de tons e texturas. O essencial é que os acessórios harmonizem em termos de "peso" visual e estilo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.