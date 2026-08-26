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Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial

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O tom menta consolidou-se como o principal destaque cromático para o verão de 2026, substituindo a predominância do delineador preto. Por ser uma cor pastel, ela renova a expressão do rosto sem criar um aspecto sobrecarregado, adequando-se tanto ao ambiente corporativo quanto a eventos noturnos. Diferente do neon, a tonalidade suave da menta ajuda a disfarçar sinais de cansaço e confere maior luminosidade ao branco dos olhos.

Мятные стрелки
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Como aplicar a maquiagem em tom menta?

A forma mais simples de adotar a tendência é substituir o delineador convencional por um lápis ou delineador menta. O traço pode seguir o estilo clássico "cat eye" ou ser aplicado apenas na linha rente aos cílios. Essa técnica cria um contraste com o tom natural da pele, destacando a cor da íris.

Para evitar excessos, recomenda-se combinar o olhar com itens minimalistas: um fluido leve para a pele e gel transparente para as sobrancelhas, seguindo a tendência de formas mais suaves e menos marcadas.

"O pigmento menta tem a capacidade de neutralizar a vermelhidão nos olhos, comum após noites mal dormidas ou longos períodos em frente ao monitor. Usar essa cor no delineador cria a ilusão óptica de um rosto descansado", afirma a maquiadora Anastasiya Korshunova.

Destaque na pálpebra inferior

Aplicar o lápis menta na linha d'água ou ao longo dos cílios inferiores é uma técnica recorrente para abrir o olhar. O resultado é potencializado quando combinado a cores quentes, como blush pêssego ou pó bronzeador, criando um contraste dinâmico entre o tom frio da menta e o calor da pele.

Segundo a especialista em formulações cosméticas Alina Chernova, para a pálpebra inferior, a melhor escolha são lápis de textura em gel com acabamento acetinado, pois fixam melhor e não acumulam nas linhas de expressão durante o dia.

Efeito esfumado e gradiente

Para um visual mais experimental, pode-se optar pelo esfumado menta. As opções variam desde uma mancha monocromática em toda a pálpebra móvel até um gradiente que parte do menta claro no canto interno para um verde esmeralda profundo no canto externo. O uso de sombras cremosas com brilho úmido reforça a estética futurista.

A especialista em cosméticos decorativos Anna Plotnikova observa que a cor se destaca mais em peles bronzeadas. Para evitar que a sombra pareça "suja", ela recomenda a aplicação sobre um primer branco ou corretivo claro, preservando a pureza do pigmento pastel.

Método de aplicação Resultado visual
Delineado fino superior Olhar aberto e aparência fresca
Destaque na linha d'água inferior Disfarce do cansaço e realce da íris
Esfumado menta Estética futurista para eventos
Gradiente para esmeralda Alongamento visual e profundidade

Dúvidas comuns sobre a maquiagem menta

Para quais cores de olhos a menta é indicada?
O tom é universal. Em olhos castanhos, cria um contraste que realça nuances mel; em olhos azuis ou verdes, adiciona profundidade e realça a cor natural.

Qual batom combina com o delineado menta?
Recomendam-se tons neutros (nude), gloss transparentes ou tints pêssego. Cores fortes, como vermelho ou vinho, podem conflitar com a suavidade do menta.

Como evitar que a pele pareça pálida ou doentia?
É essencial caprichar na base e no corretivo, especialmente na região das olheiras, já que tons pastéis podem evidenciar sombras escuras sob os olhos.

É possível usar a cor no ambiente de trabalho?
Sim, desde que seja escolhido um subtom mais fechado, como o sálvia, e o traço seja mantido bem fino para garantir a discrição.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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