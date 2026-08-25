Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha

Quais peças de tricô são essenciais para montar um guarda-roupa funcional no outono?

A queda brusca de temperatura no outono exige uma revisão nas escolhas de vestuário, priorizando o conforto térmico e a versatilidade. Para evitar compras excessivas e otimizar o espaço no armário, a estratégia ideal é focar em cinco itens básicos de malha e tricô que permitem diversas combinações.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уличный стиль с жилетом и мини-юбкой

Suéter com decote em V: a base para camadas

Esta peça é versátil por permitir a composição de camadas. O decote aberto facilita a combinação com camisas, golas altas ou polos. O modelo ideal possui corte reto e comprimento até a linha do quadril. Para evitar volume excessivo sob casacos ajustados, recomenda-se optar por tecidos lisos de lã merino ou cashmere, em vez de tramas grossas ou tranças volumosas.

"Para o outono de 2026, nota-se o retorno das estampas geométricas clássicas, como listras, xadrez e losangos. Quem busca alternativas às cores sólidas pode optar por padrões animalistas em tons neutros, como imitações de pelagens de girafa ou dálmata", explicou a especialista em tendências de beleza Anna Morozova em conversa com a Pravda.Ru.

Cardigã fino: ajuste e leveza

A tendência atual substitui o volume do oversize por modelos que acompanham as proporções do corpo. A peça atual apresenta decote redondo e comprimento até o início das coxas. O tricô fino, especialmente com textura canelada, pode substituir blusas ou camisetas. Uma sugestão de styling para compor conjuntos básicos de outono é combinar dois cardigãs de tonalidades diferentes no mesmo look.

Colete reto: estrutura e conforto

O colete deixou de ser exclusivo de ternos formais para se tornar uma peça independente. O destaque da temporada são os cortes retos e caimentos soltos, com atenção especial ao acabamento limpo das cavas. O comprimento pode variar entre a versão curta e a que atinge um terço da coxa. Cores como grafite, trufa e chocolate são indicadas por se adaptarem a diversas paletas.

"O colete é uma forma eficiente de introduzir cores no guarda-roupa sem excessos. Para quem já tem a base neutra, tons de destaque como fúcsia, turquesa ou roxo profundo podem trazer dinamismo ao visual", destacou a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova à Pravda.Ru.

Saia maxi de tricô: alternativa quente

A saia longa em tricô denso é uma alternativa funcional às calças em dias úmidos. É fundamental que o tecido mantenha a estrutura para evitar que a peça laceie nos joelhos. Cortes retos ou em A com cós elástico proporcionam maior mobilidade. A extensão ideal deve chegar aos tornozelos, evitando que a barra toque o chão. Em termos de cores, tons neutros complexos, como taupe, areia ou caramelo, são preferíveis ao preto básico.

Lenço de tricô: o acessório multifuncional

Confeccionado em lã ou mohair, o lenço de tricô funciona como um híbrido entre gorro, cachecol e gola decorativa. A maleabilidade do tecido permite drapeados que não deformam o penteado. Modelos monocromáticos em tons de café, cáqui ou azul marinho garantem a longevidade da peça através das estações.

Erro Comum Solução Recomendada Tricô excessivamente fino e transparente Optar por composições mistas densas (lã + acrílico/nylon) Saia maxi que arrasta no chão Comprimento rigoroso até o tornozelo ou logo acima do salto Uso de cachecóis volumosos que pesam o visual Substituir por lenços de tricô para maior leveza Base restrita a cores preto e branco Adotar tons como chocolate, antracite e caramelo

Dúvidas frequentes sobre malhas

Qual a composição mais prática? Tecidos mistos, como merino ou cashmere com 10-20% de fibras sintéticas, equilibram a respirabilidade com a manutenção da forma e menor propensão a bolinhas.

Tecidos mistos, como merino ou cashmere com 10-20% de fibras sintéticas, equilibram a respirabilidade com a manutenção da forma e menor propensão a bolinhas. Como usar saia maxi sem achatar a silhueta? Combine a peça com partes superiores ajustadas (como gola alta ou cardigã fino) e calçados com salto pequeno para alongar a figura.

Combine a peça com partes superiores ajustadas (como gola alta ou cardigã fino) e calçados com salto pequeno para alongar a figura. O suéter V pode ser usado sem nada por baixo? Sim, desde que a profundidade do decote seja confortável. Para maior proteção térmica, pode-se adicionar o lenço de tricô.

Sim, desde que a profundidade do decote seja confortável. Para maior proteção térmica, pode-se adicionar o lenço de tricô. Como cuidar do mohair? Lavagem manual em água fria com produtos específicos. A secagem deve ser feita obrigatoriamente na horizontal sobre uma toalha para evitar deformações.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.