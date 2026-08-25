Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha

A queda brusca de temperatura no outono exige uma revisão nas escolhas de vestuário, priorizando o conforto térmico e a versatilidade. Para evitar compras excessivas e otimizar o espaço no armário, a estratégia ideal é focar em cinco itens básicos de malha e tricô que permitem diversas combinações.
Esta peça é versátil por permitir a composição de camadas. O decote aberto facilita a combinação com camisas, golas altas ou polos. O modelo ideal possui corte reto e comprimento até a linha do quadril. Para evitar volume excessivo sob casacos ajustados, recomenda-se optar por tecidos lisos de lã merino ou cashmere, em vez de tramas grossas ou tranças volumosas.
A tendência atual substitui o volume do oversize por modelos que acompanham as proporções do corpo. A peça atual apresenta decote redondo e comprimento até o início das coxas. O tricô fino, especialmente com textura canelada, pode substituir blusas ou camisetas. Uma sugestão de styling para compor conjuntos básicos de outono é combinar dois cardigãs de tonalidades diferentes no mesmo look.
O colete deixou de ser exclusivo de ternos formais para se tornar uma peça independente. O destaque da temporada são os cortes retos e caimentos soltos, com atenção especial ao acabamento limpo das cavas. O comprimento pode variar entre a versão curta e a que atinge um terço da coxa. Cores como grafite, trufa e chocolate são indicadas por se adaptarem a diversas paletas.
A saia longa em tricô denso é uma alternativa funcional às calças em dias úmidos. É fundamental que o tecido mantenha a estrutura para evitar que a peça laceie nos joelhos. Cortes retos ou em A com cós elástico proporcionam maior mobilidade. A extensão ideal deve chegar aos tornozelos, evitando que a barra toque o chão. Em termos de cores, tons neutros complexos, como taupe, areia ou caramelo, são preferíveis ao preto básico.
Confeccionado em lã ou mohair, o lenço de tricô funciona como um híbrido entre gorro, cachecol e gola decorativa. A maleabilidade do tecido permite drapeados que não deformam o penteado. Modelos monocromáticos em tons de café, cáqui ou azul marinho garantem a longevidade da peça através das estações.
|Erro Comum
|Solução Recomendada
|Tricô excessivamente fino e transparente
|Optar por composições mistas densas (lã + acrílico/nylon)
|Saia maxi que arrasta no chão
|Comprimento rigoroso até o tornozelo ou logo acima do salto
|Uso de cachecóis volumosos que pesam o visual
|Substituir por lenços de tricô para maior leveza
|Base restrita a cores preto e branco
|Adotar tons como chocolate, antracite e caramelo
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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