Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026

A hegemonia das sapatilhas no guarda-roupa feminino começa a dar lugar a opções com mais estrutura e personalidade. Para o outono de 2026, a tendência central são os sapatos Derby: modelos com cadarço que abandonam a rusticidade masculina para se tornarem elementos sofisticados do estilo casual.
Diferente das botas pesadas, a nova versão dos Derby aposta em solados finos e materiais maleáveis, posicionando-se como uma alternativa viável tanto para os mocassins quanto para os calçados esportivos.
O retorno desse modelo reflete a evolução do conceito de "luxo silencioso". O foco deixou de ser a feminilidade óbvia para buscar um equilíbrio entre linhas rigorosas e conforto. A casa de moda Celine influenciou esse movimento ao apresentar coleções com Derby de couro macio, cujo visual remete mais aos sapatos de jazz do que a botas militares.
Uma vantagem técnica dos Derby em relação aos mocassins é o ajuste via cadarço, que garante melhor fixação ao pé durante longos períodos de uso. Além do preto clássico, a paleta de 2026 sugere tons de vinho (bordô), branco e vermelho vibrante para atualizar a base do guarda-roupa.
Para quem busca um visual contemporâneo, a aposta é combinar os Derby com calças largas que toquem o chão. Como o sapato é compacto, ele não sobrecarrega a silhueta e permite que o tecido da calça drapeie naturalmente. Para um toque "preppy urbano", a adição de uma boina equilibra a sobriedade do calçado.
Outras opções viáveis incluem:
Ao selecionar o modelo, a prioridade deve ser a plasticidade do couro. Modelos rígidos com aspecto de uniforme escolar estão em declínio; a tendência atual foca no minimalismo e na ausência de ornamentos excessivos.
|Erro de Estilo
|Solução Prática
|Usar Derby apenas com peças masculinas
|Introduzir texturas femininas como seda, cashmere ou saias plissadas
|Escolher solados muito massivos
|Optar por solados finos, similares a sapatilhas de jazz
|Ignorar os acessórios nos pés
|Usar meias coloridas ou calcetins para criar pontos de destaque
|Limitar-se apenas à cor preta
|Explorar tons de chocolate, vinho ou off-white
Qual a diferença estilística entre Derby e Mocassin?
Os Derby possuem cadarço aberto, o que confere um aspecto mais arquitetônico e estruturado, além de fixarem melhor o pé em composições de camadas.
Podem ser usados com vestidos de festa?
Sim. A combinação de sapatos rígidos com vestidos de seda (slip dresses) é um recurso visual forte para 2026, removendo a pompa excessiva do look.
Qual a melhor peça de sobreposição?
Casacos de lã de corte reto ou trench coats clássicos, pois mantêm a linearidade do conjunto.
O uso de meias é indicado?
Sim, meias brancas densas ou em cores contrastantes são consideradas marcadores de tendência para a temporada de outono.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A nova temporada de manicure propõe a troca do minimalismo por elementos visuais marcantes e texturas que remetem a décadas passadas em unhas curtas.