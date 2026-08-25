Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento

Como lavar o cabelo utilizando a técnica japonesa para obter brilho e maciez?

O resultado de salão, caracterizado por fios alinhados e brilho intenso, muitas vezes não depende do custo dos produtos, mas da técnica de higienização. O método japonês foca a atenção no couro cabeludo, transformando a lavagem em um processo de cuidado que prolonga a sensação de frescor e disciplina os fios sem a necessidade de finalizadores agressivos.

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Preparação: massagem e detox

A base do método é garantir que o couro cabeludo esteja limpo e com a circulação ativa. Antes de molhar os fios, recomenda-se realizar uma massagem manual de 3 a 5 minutos, utilizando movimentos circulares suaves com as pontas dos dedos para remover células mortas da epiderme.

"A massagem é a base. A estimulação manual permite que os componentes ativos dos cosméticos penetrem mais profundamente nos folículos", explica a tricologista Oksana Levchenko em conversa com a Pravda.Ru.

Após a massagem, pode-se aplicar um "pré-shampoo" com óleo vegetal (como coco ou argan) para amolecer o sebo acumulado e resíduos de produtos de modelagem. Este passo deve ser evitado por pessoas com pele hipersensível ou com inflamações no couro cabeludo.

A técnica da dupla lavagem e temperatura

O diferencial japonês reside na aplicação do shampoo em duas etapas: a primeira remove as impurezas superficiais e a poluição; a segunda atua diretamente nos poros. Um ponto crucial é nunca aplicar o produto diretamente no topo da cabeça, mas sim pré-espumá-lo nas mãos.

"Lavar o comprimento com a espuma, e não com o produto concentrado, evita o ressecamento. Isso é fundamental para quem utiliza estilos de camadas que exigem maior delicadeza no cuidado", ressalta a cabeleireira e estilista Anastasia Burova.

Proteção da estrutura capilar

Para evitar a quebra, é proibido esfregar as mechas umas nas outras durante a lavagem. A limpeza do comprimento deve ocorrer apenas com a espuma que escorre pelas fibras. O processo termina com um enxágue com água fria, o que promove o fechamento das cutículas, resultando em maior brilho visual.

"A saúde da cutícula influencia a durabilidade da cor. Uma estrutura aberta perde pigmento rapidamente, enquanto as cutículas fechadas retêm a cor e a umidade", afirma o tecnólogo capilar Aleksey Melnikov.

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Dúvidas Frequentes

Por que usar óleo antes da lavagem? Ele dissolve impurezas gordurosas que o shampoo comum pode não remover e protege as pontas da ação dos surfactantes.

Ele dissolve impurezas gordurosas que o shampoo comum pode não remover e protege as pontas da ação dos surfactantes. Funciona para cabelos oleosos? Sim, pois a dupla lavagem e a massagem auxiliam na regularização da atividade das glândulas sebáceas.

Sim, pois a dupla lavagem e a massagem auxiliam na regularização da atividade das glândulas sebáceas. Pode ser usado em cabelos coloridos? Sim. O manuseio delicado do comprimento ajuda a preservar a vivacidade da cor por mais tempo.

Sim. O manuseio delicado do comprimento ajuda a preservar a vivacidade da cor por mais tempo. Qual a frequência ideal? A técnica de lavagem pode ser usada sempre, mas o passo do óleo é recomendado de 1 a 2 vezes por semana para não sobrecarregar os fios.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.