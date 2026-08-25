As tendências de manicure para o outono de 2026 trocam o minimalismo previsível por uma estética inspirada nos anos 90. O destaque da temporada não está no comprimento exagerado, mas em unhas curtas e bem cuidadas, que servem de base para cores profundas, brilhos metálicos e acabamentos de alto brilho.
A paleta de cores é dominada por tons dramáticos e saturados. O Vampy Red, um vermelho vinho denso e sem tons vibrantes, é o favorito para unhas curtas, pois define a forma da unha sem sobrecarregar o visual. Outra opção forte é a ameixa escura, que altera sua percepção conforme a luz, variando entre o roxo suave e o quase preto.
Para quem prefere a neutralidade, o "nude café" surge como alternativa ao bege comum. Segundo Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, a escolha recai sobre subtons complexos de taupe e caramelo, que harmonizam com tecidos de tricô e cashmere.
A releitura da francesinha dos anos 90 apresenta bordas mais largas e marcantes. Em vez do branco tradicional, as pontas surgem em chocolate, grafite ou vinho sobre bases leitosas. A variação metálica, com pontas em prata ou aço, também ganha espaço.
O brilho espelhado e a técnica de chrome (prata, ouro fosco e gunmetal) evocam a era das supermodelos. Já quem busca um efeito mais suave pode optar por coberturas peroladas, que proporcionam uma luminosidade discreta.
|Efeito da Manicure
|Sugestão de Estilo
|Cromo Espelhado
|Poucos anéis, blusas de tricô em tons neutros
|Chocolate Amargo
|Acessórios dourados, roupas de camurça
|Brilho Perolado
|Quadrado suave, tricôs claros, maquiagem natural
|Cereja Negra
|Comprimento curto, top brilhante, ternos executivos
A tendência também abrange a estética de unhas "quase nuas", focada em higiene impecável e uso de bases fortalecedoras translúcidas. No extremo oposto, o brilho chocolate denso aparece como uma cor autossuficiente, dispensando decorações adicionais.
Irina Vorontsova, especialista em cuidados estéticos domiciliares, alerta que o uso de esmaltes escuros em unhas curtas exige atenção redobrada à cutícula, pois cores profundas evidenciam qualquer descamação da pele.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O acabamento padrão sob a banheira costuma apresentar problemas estéticos e de durabilidade, exigindo soluções que unam visual e acesso técnico.