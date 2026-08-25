Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas

As tendências de manicure para o outono de 2026 trocam o minimalismo previsível por uma estética inspirada nos anos 90. O destaque da temporada não está no comprimento exagerado, mas em unhas curtas e bem cuidadas, que servem de base para cores profundas, brilhos metálicos e acabamentos de alto brilho.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенний маникюр в коричневых тонах

Quais as cores e texturas em alta para o outono?

A paleta de cores é dominada por tons dramáticos e saturados. O Vampy Red, um vermelho vinho denso e sem tons vibrantes, é o favorito para unhas curtas, pois define a forma da unha sem sobrecarregar o visual. Outra opção forte é a ameixa escura, que altera sua percepção conforme a luz, variando entre o roxo suave e o quase preto.

"Tons profundos de frutas silvestres e ameixa exigem um reflexo perfeito nesta temporada. Recomendamos a utilização de finalizadores com efeito 'vidro' para realçar a profundidade da cor", afirma Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele.

Para quem prefere a neutralidade, o "nude café" surge como alternativa ao bege comum. Segundo Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, a escolha recai sobre subtons complexos de taupe e caramelo, que harmonizam com tecidos de tricô e cashmere.

Geometria e brilho

A releitura da francesinha dos anos 90 apresenta bordas mais largas e marcantes. Em vez do branco tradicional, as pontas surgem em chocolate, grafite ou vinho sobre bases leitosas. A variação metálica, com pontas em prata ou aço, também ganha espaço.

O brilho espelhado e a técnica de chrome (prata, ouro fosco e gunmetal) evocam a era das supermodelos. Já quem busca um efeito mais suave pode optar por coberturas peroladas, que proporcionam uma luminosidade discreta.

Efeito da Manicure Sugestão de Estilo Cromo Espelhado Poucos anéis, blusas de tricô em tons neutros Chocolate Amargo Acessórios dourados, roupas de camurça Brilho Perolado Quadrado suave, tricôs claros, maquiagem natural Cereja Negra Comprimento curto, top brilhante, ternos executivos

Cuidados essenciais para cores escuras

A tendência também abrange a estética de unhas "quase nuas", focada em higiene impecável e uso de bases fortalecedoras translúcidas. No extremo oposto, o brilho chocolate denso aparece como uma cor autossuficiente, dispensando decorações adicionais.

Irina Vorontsova, especialista em cuidados estéticos domiciliares, alerta que o uso de esmaltes escuros em unhas curtas exige atenção redobrada à cutícula, pois cores profundas evidenciam qualquer descamação da pele.

Dúvidas frequentes sobre a tendência

Qual a melhor forma para cores escuras? O quadrado suave ou o oval natural em comprimentos curtos evitam que as cores profundas pareçam agressivas.

O quadrado suave ou o oval natural em comprimentos curtos evitam que as cores profundas pareçam agressivas. Desenhos e artes são recomendados? A tendência foca na monocromia. Priorize a textura (cromo, brilho ou cetim) em vez de desenhos.

A tendência foca na monocromia. Priorize a textura (cromo, brilho ou cetim) em vez de desenhos. Como usar metalizados no escritório? Opte por tons discretos de aço ou estanho, ou utilize o metal apenas como um detalhe fino na ponta da unha (francesinha) sobre base neutra.

Opte por tons discretos de aço ou estanho, ou utilize o metal apenas como um detalhe fino na ponta da unha (francesinha) sobre base neutra. Como manter o brilho? Esmaltes escuros evidenciam lascas mais rapidamente. Recomenda-se renovar a camada de finalizador (top coat) a cada 4 ou 5 dias.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.