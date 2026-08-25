Moda 2026 aposta em cintos largos para criar contraste de texturas

A moda atual migrou para a hiperbolização. Acessórios discretos, como correntes finas e pérolas delicadas, deram lugar a peças robustas. Essa tendência de "gigantismo" atingiu diversos itens, de brincos a bolsas, mas os cintos tornaram-se o ponto focal das novas coleções.
O interesse por cintos de destaque não é apenas estético, mas pragmático. Em um cenário onde renovar todo o armário exige alto investimento, um acessório volumoso surge como a maneira mais acessível de atualizar a imagem. A marca Burberry demonstrou que casacos ou blazers antigos ganham nova vida quando ajustados com um cinto contrastante, permitindo a criação de combinações outonais versáteis a partir de peças básicas.
O sucesso estilístico dos cintos largos baseia-se no contraste. A combinação de tecidos fluidos e leves com o couro rígido gera dinâmica visual. Nas passarelas da Chloe, conjuntos em tricô transparente em tons leitosos foram equilibrados com cintos pesados na cintura. Além do impacto visual, a peça correta pode alongar a silhueta ao criar uma linha horizontal definida.
Segundo a estilista Aliya Sadykova, é fundamental observar a densidade do tecido da roupa: quanto mais fina a peça, mais lisa deve ser a textura do couro do cinto para evitar dobras indesejadas no corpo.
Para 2026, a tendência foca em camadas ousadas. O cinto, antes limitado a calças e vestidos, agora é utilizado sobre casacos de pele, jaquetas robustas e suéteres volumosos. A Saint Laurent mostrou que roupas de pele ganham novas formas com esse ajuste. Já Max Mara e Bottega Veneta sugerem combinar cintos de destaque com camisetas esportivas ou blusas de tricô simples, transformando o item utilitário no principal acessório da temporada.
|Hábito Comum
|Alternativa Prática
|Usar apenas cintos finos nos passadores da calça
|Aplicar cintos largos sobre blazers e casacos para alterar a silhueta
|Comprar roupas novas a cada estação
|Adicionar um cinto robusto a peças antigas para renovar o guarda-roupa
|Combinar cintos apenas com couro ou jeans
|Usar couro rígido sobre renda ou chiffon para criar contraste
|Evitar acessórios em casacos volumosos por medo de sobrecarregar
|Usar o cinto para estruturar a figura e eliminar o efeito sem forma
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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