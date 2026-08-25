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Moda 2026 aposta em cintos largos para criar contraste de texturas

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Como usar cintos largos e largos para transformar o visual em 2026?

A moda atual migrou para a hiperbolização. Acessórios discretos, como correntes finas e pérolas delicadas, deram lugar a peças robustas. Essa tendência de "gigantismo" atingiu diversos itens, de brincos a bolsas, mas os cintos tornaram-se o ponto focal das novas coleções.

Широкий ремень
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Широкий ремень

Investimento estratégico e atualização do guarda-roupa

O interesse por cintos de destaque não é apenas estético, mas pragmático. Em um cenário onde renovar todo o armário exige alto investimento, um acessório volumoso surge como a maneira mais acessível de atualizar a imagem. A marca Burberry demonstrou que casacos ou blazers antigos ganham nova vida quando ajustados com um cinto contrastante, permitindo a criação de combinações outonais versáteis a partir de peças básicas.

"O cinto robusto é um investimento com retorno imediato. Ele funciona como um espartilho, unindo o visual e adicionando a estrutura que muitas vezes falta em peças oversized", afirma Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Contraste de texturas e proporções

O sucesso estilístico dos cintos largos baseia-se no contraste. A combinação de tecidos fluidos e leves com o couro rígido gera dinâmica visual. Nas passarelas da Chloe, conjuntos em tricô transparente em tons leitosos foram equilibrados com cintos pesados na cintura. Além do impacto visual, a peça correta pode alongar a silhueta ao criar uma linha horizontal definida.

Segundo a estilista Aliya Sadykova, é fundamental observar a densidade do tecido da roupa: quanto mais fina a peça, mais lisa deve ser a textura do couro do cinto para evitar dobras indesejadas no corpo.

Cintos em roupas de inverno e sobreposições

Para 2026, a tendência foca em camadas ousadas. O cinto, antes limitado a calças e vestidos, agora é utilizado sobre casacos de pele, jaquetas robustas e suéteres volumosos. A Saint Laurent mostrou que roupas de pele ganham novas formas com esse ajuste. Já Max Mara e Bottega Veneta sugerem combinar cintos de destaque com camisetas esportivas ou blusas de tricô simples, transformando o item utilitário no principal acessório da temporada.

"Usar cinto sobre o casaco ou pele é uma questão de moda e praticidade. Ele protege contra o vento e fixa as abas da roupa durante o movimento, criando um visual arquitetônico", resume Sofya Cherepanova, estilista de imagem, à Pravda.Ru.
Hábito Comum Alternativa Prática
Usar apenas cintos finos nos passadores da calça Aplicar cintos largos sobre blazers e casacos para alterar a silhueta
Comprar roupas novas a cada estação Adicionar um cinto robusto a peças antigas para renovar o guarda-roupa
Combinar cintos apenas com couro ou jeans Usar couro rígido sobre renda ou chiffon para criar contraste
Evitar acessórios em casacos volumosos por medo de sobrecarregar Usar o cinto para estruturar a figura e eliminar o efeito sem forma

Guia rápido de escolha e uso

  • Largura: Para 2026, modelos a partir de 5-7 cm são os mais atuais, atuando como um ponto focal de cor ou textura.
  • Baixa estatura: É possível usar cintos largos, preferencialmente no tom da roupa, para não interromper a linha vertical do corpo.
  • Acessórios: Se o cinto tiver fivelas metálicas grandes, combine com brincos ou pulseiras do mesmo metal ou opte por peças minimalistas.
  • Posicionamento: O ajuste mais harmônico ocorre na parte mais estreita do tronco, ligeiramente acima da cintura natural, o que alonga as pernas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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