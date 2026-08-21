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Tons que substituem o bordô nas unhas neste outono

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Quais as cores de esmalte tendência para o outono de 2024?

A temporada de outono de 2024 traz uma mudança na paleta de cores para as unhas, afastando a clássica predominância do bordô em favor de tons naturais e profundos. A tendência atual, alinhada ao conceito de "luxo silencioso", prioriza a naturalidade, a precisão da aplicação e o acabamento impecável em vez de designs complexos.

Зелёный маникюр
Photo: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёный маникюр

Tons terrosos e profundos

Para quem busca substituir o bordô, a gama de marrons escuros surge como a principal alternativa. Tons como café expresso e chocolate amargo oferecem a mesma sobriedade do preto, porém com um resultado visual mais suave. Devido à alta densidade desses pigmentos, qualquer imperfeição na aplicação torna-se evidente, exigindo rigor técnico no acabamento.

"O brilho marrom escuro é uma solução versátil que combina perfeitamente com o guarda-roupa de outono, desde o cashmere cinza até o jeans", explica Alina Chernova, especialista em composições cosméticas.

Outro destaque é a cor ameixa, que transita entre o roxo e o preto, variando sua percepção conforme a iluminação.

Cores da natureza: verde e azul

O azul de outono abandona a vivacidade do verão para assumir tons de tempestade ou nanquim. Essas cores funcionam como bases neutras adequadas para ambientes corporativos. Já para quem prefere transparência, os esmaltes cinza-azulados são a opção ideal.

No caso do verde, as tonalidades pistache dão lugar ao verde floresta e musgo, especialmente indicados para unhas curtas. O efeito pode ser potencializado com o uso de um top coat brilhante ou a execução de uma francesinha minimalista nesses tons.

"O verde floresta profundo é uma escolha sofisticada, com aspecto visual mais caro e menos previsível do que o esmalte escuro clássico", afirma Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele.

Neutros modernos e o retorno do vermelho

O cinza ganha novas versões em 2024, com foco nos tons de grafite e asfalto molhado, que harmonizam tanto com acessórios em prata quanto em ouro. Para quem prefere cores claras, o caramelo cremoso — sem partículas de brilho ou perolado — é a escolha ideal, especialmente para peles com bronzeado residual.

O vermelho puro também permanece em alta, mas com a estética retrô: comprimento curto e brilho espelhado, sem a adição de pedrarias ou desenhos.

"Se o vermelho clássico parecer excessivo, tente a textura geleia, semitransparente, para trazer leveza ao visual", sugere Yuliya Fomina, manicure profissional.
Escolha Habitual Alternativa Tendência
Bordô clássico Ameixa escuro ou chocolate amargo
Monocromático preto Verde floresta ou grafite
Bege nude Caramelo cremoso quente
Cobalto vibrante Azul tempestade (fumê)

Dúvidas comuns sobre a tendência

  • Qual o formato ideal? Para cores profundas como chocolate e ameixa, o oval curto ou o quadrado suave são as melhores escolhas para não sobrecarregar o visual.
  • Pode usar design? A tendência é o acabamento monocromático. Decorações minimalistas, como linhas finas de francesinha ou top coat fosco em unhas isoladas, são permitidas.
  • Como usar cinza sem empalidecer as mãos? Opte por tons de grafite bem escuros. Eles criam o contraste necessário, enquanto cinzas claros podem deixar a pele com aspecto abatido.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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