Tons que substituem o bordô nas unhas neste outono

A temporada de outono de 2024 traz uma mudança na paleta de cores para as unhas, afastando a clássica predominância do bordô em favor de tons naturais e profundos. A tendência atual, alinhada ao conceito de "luxo silencioso", prioriza a naturalidade, a precisão da aplicação e o acabamento impecável em vez de designs complexos.
Para quem busca substituir o bordô, a gama de marrons escuros surge como a principal alternativa. Tons como café expresso e chocolate amargo oferecem a mesma sobriedade do preto, porém com um resultado visual mais suave. Devido à alta densidade desses pigmentos, qualquer imperfeição na aplicação torna-se evidente, exigindo rigor técnico no acabamento.
Outro destaque é a cor ameixa, que transita entre o roxo e o preto, variando sua percepção conforme a iluminação.
O azul de outono abandona a vivacidade do verão para assumir tons de tempestade ou nanquim. Essas cores funcionam como bases neutras adequadas para ambientes corporativos. Já para quem prefere transparência, os esmaltes cinza-azulados são a opção ideal.
No caso do verde, as tonalidades pistache dão lugar ao verde floresta e musgo, especialmente indicados para unhas curtas. O efeito pode ser potencializado com o uso de um top coat brilhante ou a execução de uma francesinha minimalista nesses tons.
O cinza ganha novas versões em 2024, com foco nos tons de grafite e asfalto molhado, que harmonizam tanto com acessórios em prata quanto em ouro. Para quem prefere cores claras, o caramelo cremoso — sem partículas de brilho ou perolado — é a escolha ideal, especialmente para peles com bronzeado residual.
O vermelho puro também permanece em alta, mas com a estética retrô: comprimento curto e brilho espelhado, sem a adição de pedrarias ou desenhos.
|Escolha Habitual
|Alternativa Tendência
|Bordô clássico
|Ameixa escuro ou chocolate amargo
|Monocromático preto
|Verde floresta ou grafite
|Bege nude
|Caramelo cremoso quente
|Cobalto vibrante
|Azul tempestade (fumê)
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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