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Diferenças entre escultor e bronzeador na maquiagem facial

Mulher

O contorno facial é frequentemente visto como uma técnica complexa, reservada a profissionais. No entanto, a cosmética atual permite ajustar as proporções do rosto em poucos minutos. O erro mais comum de quem está começando é a escolha de um subtom inadequado ou a aplicação excessiva do produto, o que resulta em manchas escuras em vez de maçãs do rosto definidas.

Девушка с контурингом лица
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с контурингом лица

Como usar o bastão de contorno para definir o rosto?

O contorno consiste em utilizar luzes e sombras para a correção visual da arquitetura facial. Diferente do bronzeador, que simula o efeito do sol e aquece a pele, o produto de contorno (escultor) imita a sombra natural. Por isso, os produtos de qualidade possuem subtom neutro ou frio (taupe), que reproduz a sombra real da cavidade zigomática.

"O segredo do contorno é que o produto não pareça uma mancha estranha. Ele deve se fundir à pele, criando a ilusão de profundidade onde for necessário", explicou a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova em conversa com a Pravda.Ru.

O formato em bastão (stick) é considerado o mais prático, pois a textura cremosa espalha facilmente sobre a base e permite ajustar a intensidade da cobertura.

Critérios para a escolha do produto

A falha principal na maquiagem geralmente começa com a compra de um tom excessivamente escuro. Recomenda-se escolher uma cor apenas um ou dois tons acima do tom natural da pele. Além da cor, o acabamento é fundamental.

"Um bom bastão deve deslizar suavemente, mas fixar rápido. Se após a esfumação restar uma camada pegajosa, a maquiagem irá escorrer em uma hora, comprometendo a base", alertou a maquiadora Anastasia Korshunova à Pravda.Ru.

Técnica de aplicação passo a passo

A preparação da pele é essencial, pois produtos cremosos evidenciam descamações em peles desidratadas. O contorno deve ser feito após a base, mas antes do pó.

  • Zonas de correção: Aplique pequenos traços abaixo da maçã do rosto (ligeiramente acima da cavidade natural), nas têmporas, nas laterais do nariz e ao longo da linha da mandíbula.
  • Iluminação: Para criar volume, aplique corretivo claro no centro da testa, no dorso do nariz e abaixo dos olhos, gerando o contraste necessário.
  • Esfumação: Utilize um pincel sintético denso ou esponja úmida. Movimente do centro para a periferia, pressionando o produto contra a pele.
"Nunca desenhe linhas grossas diretamente do tubo no rosto. O ideal é pegar um pouco de produto com o pincel no dorso da mão; assim, a cobertura fica mais fina e natural", observou Anna Plotnikova, especialista em cosméticos decorativos.

Ajustes por formato de rosto

A correção depende da morfologia facial. Rostos redondos beneficiam-se de linhas verticais, escurecendo têmporas e laterais da testa para alongar o oval. Já rostos alongados devem escurecer a linha superior da testa e o queixo, evitando sombras profundas nas maçãs.

Erro Comum Solução / Resultado
Usar bronzeador alaranjado para sombras Escolher subtom frio cinza-acastanhado
Aplicar a linha muito baixa na maçã Esfumar rigorosamente para cima (efeito lifting)
Não esfumar as bordas Usar esponja úmida para transição suave
Aplicar o bastão direto no rosto em camada grossa Transferir o produto para a mão ou pincel

Dúvidas frequentes

Qual a diferença entre escultor e bronzeador?
O escultor imita a sombra (tom frio) para alterar a forma do rosto; o bronzeador imita o bronzeado (tom quente) para dar vivacidade.

É possível fazer contorno sem base?
Não é recomendável. Na pele nua, o pigmento pode manchar e evidenciar os poros. É necessária ao menos uma base leve, como um BB cream.

Como afinar o nariz visualmente?
Desenhe duas linhas paralelas finas nas laterais do dorso do nariz e esfume-as em direção à base, mantendo o centro iluminado.

O que fazer se o contorno parecer "sujo"?
Isso geralmente indica cor muito escura ou falta de esfumação. Tente suavizar as bordas com uma esponja contendo resíduos de base.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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