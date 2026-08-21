O segredo das peças clássicas para um guarda-roupa elegante

Quais acessórios são essenciais para montar um guarda-roupa de joias atemporal?

Assim como acontece com as roupas básicas, a base de um acervo de joias deve ser composta por peças que não dependem de tendências passageiras. Acessórios clássicos mantêm a elegância por décadas e servem como elemento de ligação entre estilos opostos, permitindo transitar de um terno formal para um visual casual com jeans.

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Argolas: a moldura universal

A geometria circular é considerada uma das mais harmônicas no design de acessórios, adaptando-se a diferentes idades e traços. Atualmente, a tendência abrange desde aros finos e discretos até modelos robustos e texturizados. A atriz Jennifer Aniston exemplifica esse uso ao adotar argolas douradas de diâmetro médio tanto em eventos quanto no cotidiano.

"Ao escolher argolas, deve-se observar a proporção dos traços do rosto. Peças em ouro ou prata com diâmetro entre 2 e 3 centímetros representam o equilíbrio ideal, harmonizando-se tanto com looks noturnos quanto com jeans básicos", afirma Anna Morozova , especialista em tendências de beleza.

Colares de pérolas em versão moderna

O uso das pérolas foi ressignificado, afastando-se da imagem excessivamente rígida ou conservadora. Hoje, a sequência de pérolas é combinada com metais pesados, blusas de gola alta e até tênis. A atriz Nastasya Samburskaya frequentemente utiliza o material em composições ousadas de palco, mantendo a sofisticação da peça.

Para quem busca longevidade no guarda-roupa, o modelo ideal é o colar de comprimento médio, que toca as clavículas. Essa medida funciona bem tanto com camisetas brancas quanto com decotes abertos.

Correntes minimalistas e a técnica de camadas

Correntes finas de ouro ou prata são a base do conceito de "luxo silencioso", sendo adequadas para qualquer ambiente, do escritório à academia. A supermodelo Rosie Huntington-Whiteley utiliza a simplicidade dessas peças para criar visuais impactantes.

"O recurso mais atual é a sobreposição. Combinar duas ou três correntes de comprimentos diferentes (como 40 e 45 centímetros) cria um visual dinâmico. Isso funciona de forma análoga a um blazer bem escolhido, que altera a arquitetura da silhueta", explica a estilista de imagem Sofya Cherepanova

Acessório Dica de Estilo Argolas diárias Opte por diâmetros médios (2-3 cm) para maior versatilidade. Pérolas Combine com camisetas brancas ou tricôs de trama grossa. Correntes Crie camadas com 2 a 3 peças de comprimentos variados.

Perguntas frequentes sobre joias básicas

Quais brincos se adaptam a qualquer tipo de rosto?

Argolas de tamanho médio são as mais universais. Elas suavizam traços angulares e harmonizam proporções de rostos redondos ou ovais, dependendo da espessura do metal.

Como usar pérolas sem parecer conservadora?

O segredo está no contraste. Evite o conjunto completo (brincos, colar e pulseira). Use a sequência de pérolas com peças casuais, como jaquetas jeans, blusas longsleeve ou blazers oversize.

Qual o comprimento padrão de uma corrente?

O padrão é entre 40 e 45 centímetros. Essa medida fica logo abaixo das clavículas, permitindo o uso com decotes ou sobre roupas de gola fechada.

É possível misturar ouro e prata?

O protocolo atual permite, desde que pareça intencional. A melhor forma de fazer isso é através de peças bicolores ou combinando correntes finas de tons diferentes em um conjunto de camadas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.