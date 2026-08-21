Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O segredo das peças clássicas para um guarda-roupa elegante

Mulher

Quais acessórios são essenciais para montar um guarda-roupa de joias atemporal?

Assim como acontece com as roupas básicas, a base de um acervo de joias deve ser composta por peças que não dependem de tendências passageiras. Acessórios clássicos mantêm a elegância por décadas e servem como elemento de ligação entre estilos opostos, permitindo transitar de um terno formal para um visual casual com jeans.

Серьги кольца на ухе
Photo: https://ru.freepik.com by ansiia is licensed under Free
Серьги кольца на ухе

Argolas: a moldura universal

A geometria circular é considerada uma das mais harmônicas no design de acessórios, adaptando-se a diferentes idades e traços. Atualmente, a tendência abrange desde aros finos e discretos até modelos robustos e texturizados. A atriz Jennifer Aniston exemplifica esse uso ao adotar argolas douradas de diâmetro médio tanto em eventos quanto no cotidiano.

"Ao escolher argolas, deve-se observar a proporção dos traços do rosto. Peças em ouro ou prata com diâmetro entre 2 e 3 centímetros representam o equilíbrio ideal, harmonizando-se tanto com looks noturnos quanto com jeans básicos", afirma Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Colares de pérolas em versão moderna

O uso das pérolas foi ressignificado, afastando-se da imagem excessivamente rígida ou conservadora. Hoje, a sequência de pérolas é combinada com metais pesados, blusas de gola alta e até tênis. A atriz Nastasya Samburskaya frequentemente utiliza o material em composições ousadas de palco, mantendo a sofisticação da peça.

Para quem busca longevidade no guarda-roupa, o modelo ideal é o colar de comprimento médio, que toca as clavículas. Essa medida funciona bem tanto com camisetas brancas quanto com decotes abertos.

Correntes minimalistas e a técnica de camadas

Correntes finas de ouro ou prata são a base do conceito de "luxo silencioso", sendo adequadas para qualquer ambiente, do escritório à academia. A supermodelo Rosie Huntington-Whiteley utiliza a simplicidade dessas peças para criar visuais impactantes.

"O recurso mais atual é a sobreposição. Combinar duas ou três correntes de comprimentos diferentes (como 40 e 45 centímetros) cria um visual dinâmico. Isso funciona de forma análoga a um blazer bem escolhido, que altera a arquitetura da silhueta", explica a estilista de imagem Sofya Cherepanova.
Acessório Dica de Estilo
Argolas diárias Opte por diâmetros médios (2-3 cm) para maior versatilidade.
Pérolas Combine com camisetas brancas ou tricôs de trama grossa.
Correntes Crie camadas com 2 a 3 peças de comprimentos variados.

Perguntas frequentes sobre joias básicas

Quais brincos se adaptam a qualquer tipo de rosto?
Argolas de tamanho médio são as mais universais. Elas suavizam traços angulares e harmonizam proporções de rostos redondos ou ovais, dependendo da espessura do metal.

Como usar pérolas sem parecer conservadora?
O segredo está no contraste. Evite o conjunto completo (brincos, colar e pulseira). Use a sequência de pérolas com peças casuais, como jaquetas jeans, blusas longsleeve ou blazers oversize.

Qual o comprimento padrão de uma corrente?
O padrão é entre 40 e 45 centímetros. Essa medida fica logo abaixo das clavículas, permitindo o uso com decotes ou sobre roupas de gola fechada.

É possível misturar ouro e prata?
O protocolo atual permite, desde que pareça intencional. A melhor forma de fazer isso é através de peças bicolores ou combinando correntes finas de tons diferentes em um conjunto de camadas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Escala do quarto define a escolha da cama mais que o estilo
Estilo de Vida e Comportamento
Escala do quarto define a escolha da cama mais que o estilo
Tons profundos e brilho espelhado dominam a coloração de outono 2026
Mulher
Tons profundos e brilho espelhado dominam a coloração de outono 2026
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Mulher
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Mais populares
Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius

A próxima geração de um modelo emblemático da Toyota passará por mudanças estéticas e técnicas para se alinhar às tendências futurísticas da marca.

Toyota Corolla Touring terá design futurista inspirado no Prius
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara
Trench coat no outono: como adaptar a peça do escritório ao passeio
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Como escolher o casaco ideal para durar cinco anos no armário
Escala do quarto define a escolha da cama mais que o estilo
Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026
Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026
últimos materiais
O erro comum ao escolher fragrâncias para diferentes visuais
Tenet lança aplicativo para controle e monitoramento de veículos
NASA registra cratera de 18 metros após queda de estágio da SpaceX
Escolas russas mudam currículo e introduzem novas disciplinas
Novas especialidades e alta demanda marcam admissões estudantis no Altai
Especialistas alertam para risco de cegueira em diabéticos que fumam
Estudo detalha ciclo de vida e mecanismos de reprodução da rainha dos cupins
Transporte público em risco: falta de motoristas supera um quarto na região russa
Como fazer massa de maçã densa e suculenta para recheios
Estudo indica que metas pessoais reduzem mais o uso de smartphones que imposições
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.