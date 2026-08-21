O segredo das peças clássicas para um guarda-roupa elegante

Assim como acontece com as roupas básicas, a base de um acervo de joias deve ser composta por peças que não dependem de tendências passageiras. Acessórios clássicos mantêm a elegância por décadas e servem como elemento de ligação entre estilos opostos, permitindo transitar de um terno formal para um visual casual com jeans.
A geometria circular é considerada uma das mais harmônicas no design de acessórios, adaptando-se a diferentes idades e traços. Atualmente, a tendência abrange desde aros finos e discretos até modelos robustos e texturizados. A atriz Jennifer Aniston exemplifica esse uso ao adotar argolas douradas de diâmetro médio tanto em eventos quanto no cotidiano.
O uso das pérolas foi ressignificado, afastando-se da imagem excessivamente rígida ou conservadora. Hoje, a sequência de pérolas é combinada com metais pesados, blusas de gola alta e até tênis. A atriz Nastasya Samburskaya frequentemente utiliza o material em composições ousadas de palco, mantendo a sofisticação da peça.
Para quem busca longevidade no guarda-roupa, o modelo ideal é o colar de comprimento médio, que toca as clavículas. Essa medida funciona bem tanto com camisetas brancas quanto com decotes abertos.
Correntes finas de ouro ou prata são a base do conceito de "luxo silencioso", sendo adequadas para qualquer ambiente, do escritório à academia. A supermodelo Rosie Huntington-Whiteley utiliza a simplicidade dessas peças para criar visuais impactantes.
|Acessório
|Dica de Estilo
|Argolas diárias
|Opte por diâmetros médios (2-3 cm) para maior versatilidade.
|Pérolas
|Combine com camisetas brancas ou tricôs de trama grossa.
|Correntes
|Crie camadas com 2 a 3 peças de comprimentos variados.
Quais brincos se adaptam a qualquer tipo de rosto?
Argolas de tamanho médio são as mais universais. Elas suavizam traços angulares e harmonizam proporções de rostos redondos ou ovais, dependendo da espessura do metal.
Como usar pérolas sem parecer conservadora?
O segredo está no contraste. Evite o conjunto completo (brincos, colar e pulseira). Use a sequência de pérolas com peças casuais, como jaquetas jeans, blusas longsleeve ou blazers oversize.
Qual o comprimento padrão de uma corrente?
O padrão é entre 40 e 45 centímetros. Essa medida fica logo abaixo das clavículas, permitindo o uso com decotes ou sobre roupas de gola fechada.
É possível misturar ouro e prata?
O protocolo atual permite, desde que pareça intencional. A melhor forma de fazer isso é através de peças bicolores ou combinando correntes finas de tons diferentes em um conjunto de camadas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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