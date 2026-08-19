Trench coat no outono: como adaptar a peça do escritório ao passeio

Como usar o trench coat no outono de 2026: guia de combinações e silhuetas

O trench coat deixou de ser apenas uma peça funcional para proteção contra a chuva e se tornou a ferramenta central para a criação de looks com camadas complexas. Especialmente na transição para setembro, a peça se consolida como a base de qualquer guarda-roupa cápsula, adaptando-se tanto a dias mais quentes quanto ao início do frio.

Photo: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в тренче и резиновых сапогах

Equilíbrio por contraste: a união de opostos

A principal característica do trench coat clássico é a capacidade de harmonizar peças com propostas opostas. Ele atua equilibrando looks femininos, reduzindo a formalidade excessiva. Uma combinação atual consiste em sobrepor o casaco a vestidos combinados de renda ou conjuntos de seda no estilo lingeries; o contraste entre o algodão estruturado e a delicadeza da renda gera profundidade visual.

"O trench coat areia clássico funciona como uma tela em branco. Ele permite o uso de peças ousadas, como tops de lingerie ou saias transparentes, sem que o visual pareça excessivamente provocativo", explica Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Para ocasiões mais discretas, a peça combina com vestidos brancos de silhueta em A. Para evitar a monotonia, recomenda-se a adição de acessórios: óculos retrô largos, lenços de seda ou brincos de pérolas volumosos.

Estilo executivo e elegância despretensiosa

Para um visual de escritório estruturado, o modelo de abotoamento duplo em tom areia deve ser acompanhado por calças largas com vinco. A escolha dos calçados define o tom do look: em vez de scarpins, a tendência sugere loafers, oxfords de estilo masculino ou sapatilhas macias. Uma alternativa rápida é a técnica de apenas apoiar o casaco sobre os ombros por cima de uma camisa branca básica.

"Atualmente, a arquitetura da roupa é prioridade. Se optar por um trench coat volumoso, combine-o com um blazer acinturado por baixo. Isso cria a rigidez de silhueta que hoje é mais valorizada do que o simples oversize", observa a estilista de imagem Aliya Sadykova à Pravda.Ru.

A abordagem escandinava: foco na silhueta

A estética escandinava propõe o uso do trench coat como a peça principal do visual. A utilização de um cinto de couro largo com fivela robusta, bem ajustado na cintura, transforma o casaco em um vestido com silhueta definida. Nessa configuração, a parte inferior pode ser composta por shorts curtos ou minissaia, deslocando o foco para as pernas e calçados, como os slingbacks de salto.

Tipo de Estilização Combinação / Resultado Visual Contrastante Trench coat + vestido slip de seda. Equilíbrio entre delicadeza e masculinidade. Executiva Modelo duplo + calças largas + loafers. Visual rigoroso e confortável. De Acento Cinto largo sobre o casaco. Alonga a silhueta e define a cintura. Descontraída Casaco sobre os ombros com hoodie ou longsleeve. Ideal para passeios.

Como escolher a peça para o outono de 2026

Embora a gama de beges continue universal, cores como oliva, azul profundo e off-white surgem como alternativas que se integram facilmente à paleta outonal. Quanto aos materiais, o gabardine e o algodão denso são indicados para quem busca manutenção da forma, enquanto tecidos mistos e macios favorecem drapeados semelhantes a capas.

"Experimentar texturas é fundamental. Neste outono, combinar o algodão denso do trench coat com jeans de denim escuro é uma aposta clássica que transmite sofisticação através da profundidade da cor", explica Yana Klimova, especialista de moda, à Pravda.Ru.

Dúvidas comuns de estilização

Calçados: Para o dia a dia, sneakers ou loafers de sola tratorada. Para elegância, botins de bico fino ou slingbacks. Recomenda-se evitar calçados excessivamente volumosos que possam sobrecarregar a barra do casaco.

Para o dia a dia, sneakers ou loafers de sola tratorada. Para elegância, botins de bico fino ou slingbacks. Recomenda-se evitar calçados excessivamente volumosos que possam sobrecarregar a barra do casaco. Uso com hoodies: É um recurso comum do streetstyle. O capuz deve ficar por fora do colarinho. É essencial que o trench coat tenha um corte amplo para não restringir os ombros.

É um recurso comum do streetstyle. O capuz deve ficar por fora do colarinho. É essencial que o trench coat tenha um corte amplo para não restringir os ombros. O cinto: A tendência atual sugere não utilizar a fivela, mas sim amarrar o cinto em um nó despojado na frente ou atrás. Para maior definição da cintura, o cinto original pode ser substituído por um de couro.

A tendência atual sugere não utilizar a fivela, mas sim amarrar o cinto em um nó despojado na frente ou atrás. Para maior definição da cintura, o cinto original pode ser substituído por um de couro. Eventos noturnos: O trench coat pode ser usado sobre vestidos de festa ou smokings. Para esses casos, modelos em preto ou tecidos com leve brilho são os mais adequados.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.