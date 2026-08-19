Trench coat no outono: como adaptar a peça do escritório ao passeio

O trench coat deixou de ser apenas uma peça funcional para proteção contra a chuva e se tornou a ferramenta central para a criação de looks com camadas complexas. Especialmente na transição para setembro, a peça se consolida como a base de qualquer guarda-roupa cápsula, adaptando-se tanto a dias mais quentes quanto ao início do frio.
A principal característica do trench coat clássico é a capacidade de harmonizar peças com propostas opostas. Ele atua equilibrando looks femininos, reduzindo a formalidade excessiva. Uma combinação atual consiste em sobrepor o casaco a vestidos combinados de renda ou conjuntos de seda no estilo lingeries; o contraste entre o algodão estruturado e a delicadeza da renda gera profundidade visual.
Para ocasiões mais discretas, a peça combina com vestidos brancos de silhueta em A. Para evitar a monotonia, recomenda-se a adição de acessórios: óculos retrô largos, lenços de seda ou brincos de pérolas volumosos.
Para um visual de escritório estruturado, o modelo de abotoamento duplo em tom areia deve ser acompanhado por calças largas com vinco. A escolha dos calçados define o tom do look: em vez de scarpins, a tendência sugere loafers, oxfords de estilo masculino ou sapatilhas macias. Uma alternativa rápida é a técnica de apenas apoiar o casaco sobre os ombros por cima de uma camisa branca básica.
A estética escandinava propõe o uso do trench coat como a peça principal do visual. A utilização de um cinto de couro largo com fivela robusta, bem ajustado na cintura, transforma o casaco em um vestido com silhueta definida. Nessa configuração, a parte inferior pode ser composta por shorts curtos ou minissaia, deslocando o foco para as pernas e calçados, como os slingbacks de salto.
|Tipo de Estilização
|Combinação / Resultado Visual
|Contrastante
|Trench coat + vestido slip de seda. Equilíbrio entre delicadeza e masculinidade.
|Executiva
|Modelo duplo + calças largas + loafers. Visual rigoroso e confortável.
|De Acento
|Cinto largo sobre o casaco. Alonga a silhueta e define a cintura.
|Descontraída
|Casaco sobre os ombros com hoodie ou longsleeve. Ideal para passeios.
Embora a gama de beges continue universal, cores como oliva, azul profundo e off-white surgem como alternativas que se integram facilmente à paleta outonal. Quanto aos materiais, o gabardine e o algodão denso são indicados para quem busca manutenção da forma, enquanto tecidos mistos e macios favorecem drapeados semelhantes a capas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A escolha do tom e da densidade do tecido pode transformar a percepção da silhueta e adaptar o visual para diferentes ambientes, do urbano ao escritório.