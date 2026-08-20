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Especialistas explicam a diferença entre efeito da glicerina e tratamento profissional

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Como usar a glicerina para melhorar a aparência dos cabelos?

A glicerina é um agente higroscópico frequentemente utilizado em cuidados domésticos para proporcionar brilho e suavidade temporários. Quando aplicada corretamente, ela retém a umidade na camada córnea dos fios, resultando em mechas mais alinhadas e com aspecto polido, conforme explica a tricologista Ekaterina Pechenova no site doctorhair.ru.

Волосы
Photo: unsplash.com by TYMO Beauty is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Formas de aplicação e dosagem

Para obter um efeito de suavidade visual sem ressecar os fios, a glicerina deve ser integrada a produtos de higiene já existentes:

  • No shampoo: Adicione uma colher de sopa de glicerina à porção de shampoo imediatamente antes da lavagem. Distribua a mistura uniformemente por todo o comprimento do cabelo.
  • No enxágue final: Dilua uma pequena quantidade de glicerina em água morna e utilize a solução como etapa final após a lavagem para aumentar a maciez visível.

Riscos e limitações do uso

O controle da proporção é fundamental. O uso excessivo ou a frequência exagerada podem tornar o cabelo pegajoso, acelerar o acúmulo de resíduos e provocar a desidratação da haste capilar.

Quem possui cabelos tingidos deve ter cautela redobrada. Especialistas alertam que o uso sistemático da glicerina pode clarear levemente o pigmento, o que pode comprometer tons escuros ou loiros frios.

"A glicerina é um álcool polihídrico que atua como um hidratante, atraindo moléculas de água do ambiente externo. No entanto, em condições de ar seco ou com a dosagem incorreta, ela pode retirar a umidade do próprio fio. É importante entender que se trata de um efeito cosmético, que não substitui o tratamento profissional de salão", explica Alina Chernova, especialista em formulações cosméticas.

Esclarecimentos sobre mitos e erros comuns

Muitas vezes, a falta de resultados em máscaras caseiras ocorre por desconhecer a fisiologia do fio. O uso de texturas inadequadas ou componentes agressivos pode anular os benefícios. Para quem busca estrutura profunda, produtos profissionais são mais indicados do que métodos caseiros de laminação.

"Qualquer experimento com misturas caseiras exige prudência. Se os cabelos ficarem quebradiços ou secos após o uso de máscaras artesanais, é necessário revisar o cuidado básico e optar por linhas profissionais de hidratação e proteção", ressalta Irina Vorontsova, especialista em cuidados domésticos.

Perguntas frequentes

  • Posso deixar a glicerina no cabelo durante a noite? Não. A exposição prolongada a altas concentrações pode desequilibrar a hidratação natural e ressecar os fios.
  • A glicerina interrompe a queda de cabelo? Não. Ela atua apenas na camada externa do fio, sem interferir nos folículos pilosos ou nas causas da queda.
  • É necessário enxaguar? Sim. Seja no shampoo ou no enxágue, os resíduos devem ser removidos com água para evitar que o cabelo fique com aspecto grudento.
  • Serve para todos os tipos de cabelo? Requer cuidado em fios coloridos ou com alta porosidade, pois a resposta do material pode variar.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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