Especialistas explicam a diferença entre efeito da glicerina e tratamento profissional

A glicerina é um agente higroscópico frequentemente utilizado em cuidados domésticos para proporcionar brilho e suavidade temporários. Quando aplicada corretamente, ela retém a umidade na camada córnea dos fios, resultando em mechas mais alinhadas e com aspecto polido, conforme explica a tricologista Ekaterina Pechenova no site doctorhair.ru.
Para obter um efeito de suavidade visual sem ressecar os fios, a glicerina deve ser integrada a produtos de higiene já existentes:
O controle da proporção é fundamental. O uso excessivo ou a frequência exagerada podem tornar o cabelo pegajoso, acelerar o acúmulo de resíduos e provocar a desidratação da haste capilar.
Quem possui cabelos tingidos deve ter cautela redobrada. Especialistas alertam que o uso sistemático da glicerina pode clarear levemente o pigmento, o que pode comprometer tons escuros ou loiros frios.
"A glicerina é um álcool polihídrico que atua como um hidratante, atraindo moléculas de água do ambiente externo. No entanto, em condições de ar seco ou com a dosagem incorreta, ela pode retirar a umidade do próprio fio. É importante entender que se trata de um efeito cosmético, que não substitui o tratamento profissional de salão", explica Alina Chernova, especialista em formulações cosméticas.
Muitas vezes, a falta de resultados em máscaras caseiras ocorre por desconhecer a fisiologia do fio. O uso de texturas inadequadas ou componentes agressivos pode anular os benefícios. Para quem busca estrutura profunda, produtos profissionais são mais indicados do que métodos caseiros de laminação.
"Qualquer experimento com misturas caseiras exige prudência. Se os cabelos ficarem quebradiços ou secos após o uso de máscaras artesanais, é necessário revisar o cuidado básico e optar por linhas profissionais de hidratação e proteção", ressalta Irina Vorontsova, especialista em cuidados domésticos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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