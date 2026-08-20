Tons profundos e brilho espelhado dominam a coloração de outono 2026

A temporada de outono de 2026 prioriza paletas profundas e saturadas. A tendência atual substitui os fios desbotados pelo sol por tons escuros intensos, onde o foco principal não é apenas a pigmentação, mas o brilho espelhado. Especialistas em coloração sugerem a troca de contrastes bruscos por um monocromatismo sofisticado e reflexos delicados que evidenciam a aparência saudável dos fios.
Glacé Chocolate: Um tom marrom suave, sem reflexos alaranjados, que se adapta a diferentes tipos de pele. A característica deste tom é a multicamada: apresenta-se sóbrio em ambientes internos e revela nuances suaves sob a luz solar. A tendência atual foca em um efeito de laminação, evitando luzes marcadas.
Inky Espresso: Um marrom extremamente escuro, próximo ao preto, com subtom frio. Essa tonalidade ajuda a disfarçar visualmente danos na cutícula e confere maior densidade aparente aos fios. Por ser uma cor radical, ela destaca as feições do rosto e realça olhos claros, sendo ideal para cortes bob ou fios longos e lisos.
Caramel Glaze e Golden Threads: Para quem prefere evitar a escurecimento radical, estas técnicas aplicam reflexos caramelos ou fios dourados finíssimos sobre a base escura. A diferença entre a cor base e os reflexos é de apenas 2 a 3 tons, criando volume visual sem o efeito de mechas marcadas.
|Tipo de Coloração
|Resultado Esperado
|Glacé Chocolate
|Brilho espelhado e tom profundo uniforme
|Inky Espresso
|Máximo contraste e densidade de cor
|Golden Threads
|Reflexos naturais que imitam a exposição solar
O principal desafio para quem usa tons escuros é evitar a opacidade e a oxidação do pigmento, que pode gerar reflexos alaranjados indesejados. Recomenda-se o uso de shampoos sem sulfatos e máscaras com pH ácido para selar as cutículas do fio.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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