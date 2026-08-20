Tons profundos e brilho espelhado dominam a coloração de outono 2026

Quais as tendências de coloração para cabelos escuros no outono de 2026?

A temporada de outono de 2026 prioriza paletas profundas e saturadas. A tendência atual substitui os fios desbotados pelo sol por tons escuros intensos, onde o foco principal não é apenas a pigmentação, mas o brilho espelhado. Especialistas em coloração sugerem a troca de contrastes bruscos por um monocromatismo sofisticado e reflexos delicados que evidenciam a aparência saudável dos fios.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Окрашивание волос

Opções de tons e efeitos visuais

Glacé Chocolate: Um tom marrom suave, sem reflexos alaranjados, que se adapta a diferentes tipos de pele. A característica deste tom é a multicamada: apresenta-se sóbrio em ambientes internos e revela nuances suaves sob a luz solar. A tendência atual foca em um efeito de laminação, evitando luzes marcadas.

"O chocolate glaciê exige uma base impecável. Se as pontas estiverem desgastadas após as férias, é recomendável realizar procedimentos prévios, caso contrário, o pigmento pode ficar irregular e desbotar rapidamente", afirmou a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova em conversa com a Pravda.Ru.

Inky Espresso: Um marrom extremamente escuro, próximo ao preto, com subtom frio. Essa tonalidade ajuda a disfarçar visualmente danos na cutícula e confere maior densidade aparente aos fios. Por ser uma cor radical, ela destaca as feições do rosto e realça olhos claros, sendo ideal para cortes bob ou fios longos e lisos.

"Tons muito escuros podem reduzir visualmente o volume. Para evitar isso, utilize técnicas de criação de volume na raiz durante a finalização", observou a cabeleireira e stylist Anastasia Burova em entrevista à Pravda.Ru.

Caramel Glaze e Golden Threads: Para quem prefere evitar a escurecimento radical, estas técnicas aplicam reflexos caramelos ou fios dourados finíssimos sobre a base escura. A diferença entre a cor base e os reflexos é de apenas 2 a 3 tons, criando volume visual sem o efeito de mechas marcadas.

Tipo de Coloração Resultado Esperado Glacé Chocolate Brilho espelhado e tom profundo uniforme Inky Espresso Máximo contraste e densidade de cor Golden Threads Reflexos naturais que imitam a exposição solar

Manutenção e cuidados com a cor

O principal desafio para quem usa tons escuros é evitar a opacidade e a oxidação do pigmento, que pode gerar reflexos alaranjados indesejados. Recomenda-se o uso de shampoos sem sulfatos e máscaras com pH ácido para selar as cutículas do fio.

"O cuidado de outono envolve a proteção contra mudanças de temperatura. Pigmentos escuros degradam mais rápido em fios ressecados, tornando a hidratação a prioridade número um", explicou a especialista em cuidados domésticos Irina Vorontsova à Pravda.Ru.

Perguntas frequentes

Quanto dura o efeito de brilho espelhado? Depende da suavidade da cutícula; em média, o efeito de gloss de salão dura de 3 a 4 semanas.

Depende da suavidade da cutícula; em média, o efeito de gloss de salão dura de 3 a 4 semanas. É possível passar do loiro para o "espresso" em uma visita? Sim, mas é necessário realizar a repigmentação para evitar que a cor fique manchada ou com tons esverdeados.

Sim, mas é necessário realizar a repigmentação para evitar que a cor fique manchada ou com tons esverdeados. É preciso alterar a maquiagem? Sim, tons chocolate profundos podem deixar a pele mais pálida; recomenda-se intensificar o uso de blush e definir melhor as sobrancelhas.

Sim, tons chocolate profundos podem deixar a pele mais pálida; recomenda-se intensificar o uso de blush e definir melhor as sobrancelhas. Qual a frequência de retoque para as "Golden Threads"? Por serem reflexos finos com raiz afastada, a correção é necessária a cada 3 ou 4 meses.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.