Como escolher o casaco ideal para durar cinco anos no armário

Qual o melhor modelo de casaco para investir no outono de 2026?

A escolha da roupa de exterior para o outono de 2026 exige pragmatismo. O ciclo da moda rápida perde espaço para o conceito de guarda-roupa durável, onde a prioridade deixa de ser o detalhe decorativo passageiro e passa a ser o corte arquitetônico, o caimento preciso e a composição premium dos tecidos.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в пальто

Um investimento em um casaco de alta qualidade agora evita a necessidade de renovar a base do armário nos próximos cinco anos, desde que a aposta seja em silhuetas testadas e paletas de cores naturais. Abaixo, detalhamos as modelos que servirão como fundação do estilo para a temporada e como evitar erros na compra.

Casaco longo de corte reto: a base da sobriedade

Para quem busca uma peça capaz de estruturar qualquer visual, o modelo reto com comprimento abaixo do joelho ou até o tornozelo é a escolha ideal. Essa silhueta cria uma linha vertical que alonga a estatura e confere mais presença à postura. Em 2026, destacam-se as versões com linha de ombro bem definida, que combinam tanto com tênis quanto com calçados de salto.

Silhueta com cinto: fluidez e conforto

Os modelos estilo "robe", com cintos macios, permanecem favoritos por priorizarem o conforto. Diferente das soluções rígidas de anos anteriores, a tendência para o outono sugere uma leve naturalidade: o cinto apenas sinaliza a cintura, mantendo o volume nas áreas do busto e quadril. É a opção ideal para combinar com vestidos fluidos ou conjuntos de tricô.

Clássicos de abotoamento duplo e corte amplo

O casaco de abotoamento duplo em corte amplo incorpora elementos do guarda-roupa masculino, transmitindo confiança. O volume adicional permite a sobreposição de peças, como moletons densos ou blazers de lã, essencial para climas instáveis, sem restringir os movimentos.

"O corte amplo não é apenas uma questão de moda, mas de funcionalidade. Ele permite a aplicação do princípio de camadas, mantendo o aquecimento sem perder a elegância", observa a estilista Anastasia Burova

Minimalismo "Quiet Luxury" e a gola inglesa

A estética do luxo silencioso se manifesta na ausência de logotipos e no foco na qualidade excepcional. O minimalismo aposta em linhas limpas e na gola inglesa, que deixa o pescoço livre para acessórios ou cachecóis. A paleta da temporada inclina-se para tons terrosos e profundos: chocolate, grafite, oliva e bordô.

Materiais e qualidade: como escolher

A durabilidade da peça depende da composição do tecido. Para evitar deformações ou a formação de "bolinhas" (pilling), recomenda-se que o conteúdo de lã natural seja de no mínimo 70%. A adição de cashmere proporciona maciez, enquanto a lã de alpaca oferece maior resistência ao desgaste e isolamento térmico.

Erro na Escolha Decisão Correta Excesso de adornos (correntes, bordados) Corte lacônico e ferragens discretas Tecido fino e frouxo, sem estrutura Lã densa com adição de cashmere Ajuste apertado nos ombros Silhueta reta ou ampla (oversized) Comprimento excessivamente curto Comprimento midi ou maxi (abaixo do joelho)

Dúvidas frequentes sobre a escolha do casaco

Qual o comprimento mais versátil? O comprimento midi (até o meio da panturrilha) é o mais prático, pois harmoniza com jeans curtos ou saias longas sem alterar a proporção da figura.

O comprimento midi (até o meio da panturrilha) é o mais prático, pois harmoniza com jeans curtos ou saias longas sem alterar a proporção da figura. Pode-se usar casaco com tênis? Sim. Modelos retos e amplos combinam bem com sneakers robustos ou modelos de estética retrô.

Sim. Modelos retos e amplos combinam bem com sneakers robustos ou modelos de estética retrô. Como testar a qualidade da lã na loja? Comprima o tecido com o punho por alguns segundos. A lã de alta qualidade retorna ao estado original rapidamente, sem deixar vincos profundos, e deve apresentar fibras uniformes.

Comprima o tecido com o punho por alguns segundos. A lã de alta qualidade retorna ao estado original rapidamente, sem deixar vincos profundos, e deve apresentar fibras uniformes. Vale a pena comprar cores vibrantes em 2026? Para um investimento a longo prazo, tons naturais são preferíveis, pois são mais fáceis de combinar. A cor pode ser adicionada através de acessórios.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.