Como escolher o casaco ideal para durar cinco anos no armário

A escolha da roupa de exterior para o outono de 2026 exige pragmatismo. O ciclo da moda rápida perde espaço para o conceito de guarda-roupa durável, onde a prioridade deixa de ser o detalhe decorativo passageiro e passa a ser o corte arquitetônico, o caimento preciso e a composição premium dos tecidos.
Um investimento em um casaco de alta qualidade agora evita a necessidade de renovar a base do armário nos próximos cinco anos, desde que a aposta seja em silhuetas testadas e paletas de cores naturais. Abaixo, detalhamos as modelos que servirão como fundação do estilo para a temporada e como evitar erros na compra.
Para quem busca uma peça capaz de estruturar qualquer visual, o modelo reto com comprimento abaixo do joelho ou até o tornozelo é a escolha ideal. Essa silhueta cria uma linha vertical que alonga a estatura e confere mais presença à postura. Em 2026, destacam-se as versões com linha de ombro bem definida, que combinam tanto com tênis quanto com calçados de salto.
Os modelos estilo "robe", com cintos macios, permanecem favoritos por priorizarem o conforto. Diferente das soluções rígidas de anos anteriores, a tendência para o outono sugere uma leve naturalidade: o cinto apenas sinaliza a cintura, mantendo o volume nas áreas do busto e quadril. É a opção ideal para combinar com vestidos fluidos ou conjuntos de tricô.
O casaco de abotoamento duplo em corte amplo incorpora elementos do guarda-roupa masculino, transmitindo confiança. O volume adicional permite a sobreposição de peças, como moletons densos ou blazers de lã, essencial para climas instáveis, sem restringir os movimentos.
A estética do luxo silencioso se manifesta na ausência de logotipos e no foco na qualidade excepcional. O minimalismo aposta em linhas limpas e na gola inglesa, que deixa o pescoço livre para acessórios ou cachecóis. A paleta da temporada inclina-se para tons terrosos e profundos: chocolate, grafite, oliva e bordô.
A durabilidade da peça depende da composição do tecido. Para evitar deformações ou a formação de "bolinhas" (pilling), recomenda-se que o conteúdo de lã natural seja de no mínimo 70%. A adição de cashmere proporciona maciez, enquanto a lã de alpaca oferece maior resistência ao desgaste e isolamento térmico.
|Erro na Escolha
|Decisão Correta
|Excesso de adornos (correntes, bordados)
|Corte lacônico e ferragens discretas
|Tecido fino e frouxo, sem estrutura
|Lã densa com adição de cashmere
|Ajuste apertado nos ombros
|Silhueta reta ou ampla (oversized)
|Comprimento excessivamente curto
|Comprimento midi ou maxi (abaixo do joelho)
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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