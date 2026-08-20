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O erro comum que torna manchas de suor impossíveis de remover

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Como remover manchas de desodorante e suor dos tecidos

Manchas causadas por desodorantes e transpiração são comuns em diversos materiais. A lavagem convencional muitas vezes não remove esses resíduos, que se fundem às fibras do tecido. Para evitar danos irreversíveis, é essencial escolher o método adequado para cada tipo de fibra.

Remoção em roupas escuras

Para sujidades recentes em tecidos escuros, a limpeza mecânica é a via mais segura. O uso de uma meia de nylon permite recolher os resíduos superficiais do desodorante sem agredir o material. Este método funciona apenas nas primeiras horas após a formação da mancha e não é eficaz para resíduos antigos.

Têxteis brancos

O peróxido de hidrogênio (água oxigenada) possui propriedades branqueadoras, sendo indicado exclusivamente para roupas brancas. O procedimento consiste em diluir o peróxido em água na proporção de 1:1, aplicar sobre a mancha e aguardar 30 minutos antes de lavar a peça normalmente. A exposição prolongada pode alterar a tonalidade do tecido.

Método para gorduras: detergente de louça

Detergentes de louça atuam nos componentes gordurosos dos desodorantes, sendo compatíveis com a maioria dos tecidos. Aplica-se uma pequena quantidade sobre a mancha, massageando levemente as fibras. Após 30 minutos, a peça deve ser lavada no ciclo habitual. Em materiais delicados, como seda natural, a cautela deve ser redobrada.

Tratamento de manchas antigas com vinagre

O vinagre a 9% pode ser utilizado dependendo do estado da mancha:

  • Manchas recentes: misturar vinagre e água na proporção 1:2.
  • Manchas antigas: aplicar o produto puro, deixando agir por até uma hora.

O ácido acético pode danificar fibras de lã e seda; portanto, o teste em uma costura interna é obrigatório.

Uso de amônia (espírito ammoniaque)

Indicado apenas para casos críticos de manchas persistentes. Utiliza-se uma solução de amônia e água morna (1:1), aplicada com esponja por dois minutos, seguida de enxágue abundante. O procedimento exige o uso de luvas e ambiente ventilado para evitar a inalação de vapores.

Método Limitação Principal
Peróxido de hidrogênio Uso restrito a tecidos brancos
Vinagre Risco de manchas e danos a fibras proteicas
Ácido cítrico Efeito branqueador em tecidos coloridos

Aviso crítico: Nunca utilize água quente para remover manchas de suor ou desodorante. O calor provoca a termofixação das proteínas e resíduos químicos nas fibras, tornando a remoção praticamente impossível.

"O uso excessivo de amônia ou ácidos sem a posterior remoção total do produto leva à destrução das fibras, inutilizando a peça", alerta Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional.

A especialista em limpeza de estofados e tapetes, Elena Rozhkova, complementa: "Para seda e lã natural, métodos caseiros com ácidos agressivos são arriscados. Recomenda-se removedores com pH neutro, desenvolvidos para fibras proteicas frágeis".

Perguntas Frequentes

  • Ácido cítrico em roupas coloridas: Não recomendado, pois pode causar desbotamento localizado.
  • Lavagem com sal: O sal atua como abrasivo leve, mas não dissolve a gordura do desodorante, servindo apenas como auxílio.
  • Persistência da mancha: Se a primeira tentativa falhar, evite repetir o mesmo produto. A mancha pode exigir solventes específicos ou limpeza profissional.
  • Teste em costuras: Essencial para garantir que a cor e a textura do tecido não sejam alteradas antes da aplicação total.

Leia também: qual modo de lavagem realmente remove a sujeira.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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