A aparência bem cuidada é frequentemente associada a altos investimentos em procedimentos estéticos, mas a base da atratividade reside na disciplina e na higiene básica. O efeito de tratamentos caros é anulado quando faltam fundamentos como a limpeza correta da pele, o estado dos cabelos e a organização do guarda-roupa.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain стиль Коко Шанель

A tendência atual prioriza o cuidado sistêmico em vez da camuflagem de imperfeições. A regularidade de ações simples, aliada a um maquiagem rejuvenescedora e atenção aos detalhes nas roupas, gera resultados mais visíveis do que visitas esporádicas a clínicas de estética.

Como manter uma aparência cuidada com rotinas simples?

O foco atual migrou dos sistemas complexos para o minimalismo consciente. Para a manutenção da pele, a base consiste em limpeza, hidratação e proteção solar obrigatória. O uso de ativos agressivos sem indicação pode comprometer a barreira protetora cutânea.

"Uma pele saudável começa com a proteção contra os raios ultravioleta. O protetor solar de amplo espectro, com SPF 30 ou superior, é o principal produto antienvelhecimento na necessaire", afirma Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, em conversa com a Pravda.Ru.

Cabelos e mãos: a moldura do rosto

O corte de cabelo deve facilitar a rotina; se a finalização leva mais de 15 minutos, o formato pode estar inadequado para a textura do fio. Para manter o brilho e a profundidade da cor sem danificar a estrutura capilar, recomenda-se a tonalização dos fios com compostos sem amônia.

Nas mãos, a naturalidade prevalece sobre designs complexos. Mesmo ao optar por tendências como o manicure pistache, a prioridade é a ausência de lascas e a hidratação da cutícula. Este cuidado tornou-se unissex, com o estilo masculino moderno incorporando visitas regulares a barbeiros e manicures.

"O estado da pele das mãos e o formato das unhas são mais importantes que a cor do esmalte. Unhas naturais curtas e bem lixadas transmitem mais status do que um gel desgastado com design chamativo", pontua Yulia Fomina, especialista em serviços de manicure, à Pravda.Ru.

Maquiagem e vestuário: o impacto visual

Para 2026, as texturas foscas e densas perdem espaço para a luminosidade e correções leves. O objetivo é refrescar o rosto; por isso, recomenda-se substituir a base pesada por corretor localizado e blushes cremosos que se fundem à pele.

No vestuário, a percepção de sofisticação vem do ajuste perfeito da peça ao corpo, e não do preço. Roupas com bolinhas ou mal ajustadas comprometem a imagem. A limpeza dos calçados é essencial, inclusive para modelos como os sapatos jazz. Outra tendência é o consumo consciente, integrando o estilo vintage a peças básicas modernas.

Hábitos fundamentais e postura

O descanso de sete a oito horas é a base para evitar sinais de cansaço que nenhum cosmético consegue ocultar. A ingestão de água deve ser guiada pela sede e necessidade do organismo, evitando excessos que possam causar edemas.

"A aparência depende diretamente da mobilidade corporal e da postura. A atividade física regular, como yoga ou caminhada, altera a forma como as roupas vestem e como a pessoa se apresenta", explica Irina Vorontsova, especialista em cuidados domésticos com a imagem, à Pravda.Ru.

Erro Comum Abordagem Recomendada Comprar cosméticos apenas por redes sociais Cuidado básico por tipo de pele: limpeza, hidratação e SPF Ignorar bolinhas ou manchas nas roupas Revisão regular e ajustes em alfaiataria para caimento ideal Tentar esconder o cansaço com maquiagem Regular a rotina de sono para frescor natural da pele

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.