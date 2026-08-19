Jaquetas de couro mudam a silhueta para o outono 2026

|Referência anterior
|Tendência outono 2026
|Oversized amorfo total
|Silhueta ampulheta ajustada
|Apenas couro preto
|Tons cereja, chocolate, laranja
|Estilo exclusivamente motoqueiro
|Jaqueta trabalhadora (chore jacket) em couro
|Comprimento médio até o quadril
|Modelos extremamente curtos ou com cintura baixa
O outono de 2026 redesenha o espaço da jaqueta de couro no guarda-roupa: a clássica perfecto preta, longamente considerada líder incontestável, cede lugar a silhuetas mais complexas e femininas. Designers abandonam o oversized total em favor de formas ajustadas "ampulheta", estética de uniforme de trabalho e proporções compactas que criam o efeito de "peça um número menor". A cor deixa de ser coadjuvante — no lugar do monocromático surgem tons cereja profundos e laranjas enérgicos, transformando a peça superior no acento principal do conjunto.
O vetor principal da estação torna-se o acento na cintura. Modelos com recuo estreito e alargamento suave para baixo, remetendo ao legado de Pierre Balmain, substituem os casacos acolchoados sem forma. Tal recorte funciona como elemento arquitetônico, traçando linha de ombros nítida e formando proporções elegantes mesmo em couro denso. É excelente alternativa para quem cansou da jaqueta matelassada em estilo campestre.
"A jaqueta de couro ajustada hoje cumpre a mesma função dos blazers tendência 2026: estrutura o look, tornando-o composto e sofisticado. Escolha ideal para combinar com calças palazzo amplas", — observou em conversa com Pravda.Ru a imagem-estilista de cabelos Sofia Cherepanova.
A "jaqueta de trabalho" (chore jacket) transforma-se graças a materiais premium. No lugar do algodão rústico, designers utilizam napa macia, mantendo detalhes utilitários: bolsos de aplicação grandes e golas contrastantes. Para que a peça não pareça uniforme profissional, estilistas recomendam escolher tons vinho profundos. Nessa leitura, a jaqueta complementa harmonicamente o veludo e outras texturas complexas do guarda-roupa outonal.
O pêndulo da moda balança para a compactação. Em tendência, modelos que parecem mal fechar no corpo: comprimento encurtado até a cintura, caimento justo e ausência de volume extra. É jogo consciente com proporções, onde topo estreito equilibra-se com base relaxada. Sob tais jaquetas caem bem joggers macios de malha qualidade, criando conjunto urbano atual em estilo sport-chic.
"Não receie combinar formas pequenas com base volumosa. Cria silhueta dinâmica que parece muito mais fresca que o oversized habitual. O couro deve ser suficientemente denso para manter a forma", — explicou em entrevista à Pravda.Ru a especialista em tendências da indústria da beleza Anna Morozova.
Para quem busca soluções não padrão, designers propõem jaquetas com linha de cintura rebaixada. O artifício, inspirado na moda do final dos anos 90, alonga visualmente o torso e confere ao look descontração. Apesar do recorte específico, tais modelos integram-se facilmente ao guarda-roupa de escritório, se combinados com saia lápis ou calças retas, mantendo a estética geral do "luxo silencioso".
A cor torna-se instrumento principal de autoexpressão. Na temporada 2026, junto ao clássico, dominam vermelho saturado e laranja. Jaqueta de couro vibrante consegue "animar" até o conjunto mais simples de malha básica e denim. Modelos coloridos combinam-se idealmente com as tendências de vestuário atuais, onde o acento recai na pureza do tom e na qualidade do acabamento do material.
Qual jaqueta de couro é mais versátil em 2026?
Se busca peça para vários anos, escolha recorte reto em estilo trabalhador ou modelo ajustado lacônico na cor "chocolate amargo" ou "cereja". Mínimo de zíperes e rebites extras garante longevidade da tendência.
Como usar jaqueta encurtada "um número menor" sem parecer estranho?
Segredo principal — cintura alta da calça ou saia. Entre a borda da jaqueta e o cós não deve haver pele exposta (exceto saída noturna). Combine topo estreito com calças amplas livres para equilíbrio de volume.
Com que combinar jaqueta laranja vibrante no outono?
Use base calma: suéter de caxemira bege, jeans leitosos ou calças de lã cinza. O laranja funciona perfeitamente como única mancha de cor no look.
Jaqueta ajustada "ampulheta" serve para tipo de corpo "maçã"?
Sim, graças à rigidez do couro e linha de ombros nítida, tal modelo ajuda a criar vertical visual e demarcar a linha de cintura onde necessário, especialmente aberta.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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