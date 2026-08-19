Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas

Como combinar texturas e tecnologia no guarda-roupa de outono 2026?

A temporada de outono 2026 marca a transição de cores vibrantes para um foco em texturas complexas, membranas tecnológicas e silhuetas históricas. A tendência atual sugere a substituição de bases monocromáticas por tecidos táteis, como o bouclé multicolorido, veludo floral e acessórios com materiais não convencionais.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Балетки Coccinelle

A aposta na taticidade: bouclé e veludo

A Lime Studio prioriza a experiência sensorial em sua nova coleção. A marca apresenta conjuntos de bouclé em tons de vermelho e aquamarine, além de vestidos de tricô em laranja intenso. O tweed surge em combinações de limão e lilás, enquanto o veludo na cor borgonha é a base para saias e camisas.

Para calçados, a tendência é a complexidade, com botas de couro vermelho e camurça com bico contrastante. Estas peças pedem molduras neutras, como trench coats longos em tom chocolate ou casacos curtos pretos.

"A combinação de texturas pesadas, como veludo ou bouclé, exige atenção às proporções. Para evitar que o visual fique sobrecarregado, é fundamental equilibrar estampas coloridas com roupas externas em tons neutros", explica a especialista em tendências Anna Morozova

Minimalismo arquitetônico e referências históricas

A marca Rockabi, de São Petersburgo, foca em materiais naturais e linhas gráficas na coleção Identity. O design reinterpreta a silhueta feminina com blazers curtos e ombros marcados, inspirados nos anos 2000, e modelos ajustados que remetem ao estilo New Look dos anos 1950.

O guarda-roupa inclui casacos de cashmere com gola arredondada, jaquetas de couro com gola alta, além de suéteres felpudos e cardigãs de gola alongada em azul-marinho profundo.

Outdoor tecnológico e a estética "Marciana"

A Urbantiger adota a estética do outdoor funcional, com inspiração nas paisagens de Marte. A coleção utiliza membranas respiráveis e tratamentos repelentes à água. O destaque feminino são os moletons com efeito "pêssego" e longsleeves com estampas espaciais. Para o público masculino, a marca oferece bombers de nylon resistentes a rasgos e calças transformáveis.

Fusão cultural: a coleção Permafrost Blossom

A designer Zhenya Kim explora a cultura do Uzbequistão contrastada com a natureza rigorosa. A coleção mistura paetês, veludo floral e strass. As peças centrais são blazers com cortes assimétricos e tricôs que simulam xales sobre os ombros, complementados por fones de ouvido decorados com miçangas.

Acessórios: meteoritos e couro drapeado

No segmento de joalheria, a marca Stardust cria peças com fragmentos de meteoritos de 4,5 bilhões de anos, transformando anéis e abotoaduras em itens de investimento. Paralelamente, a Coccinelle lança a versão atualizada das sapatilhas Risako na cor eucalipto, com couro drapeado, recomendadas para uso com meias altas ou bermudas de lã.

"O foco em materiais únicos, sejam meteoritos ou couro drapeado feito à mão, eleva o acessório de um complemento a elemento principal do look", afirma a estilista de imagem Aliya Sadykova

Combinação / Risco Recomendação Técnica Resultado Visual Bouclé colorido com estampas Base neutra (trench chocolate ou casaco preto) Equilíbrio visual Sapatos clássicos com jaquetas outdoor Tênis com sola 3D ou botas de bico contrastante Coerência de estilo Looks minimalistas sem acessórios Joias de meteorito ou fones bordados Ponto focal definido

Perguntas Frequentes sobre Tendências

Como usar tweed e bouclé sem parecer antiquado?

Combine essas texturas com acessórios contemporâneos: calçados robustos, óculos futuristas ou jaquetas tecnológicas. Evite conjuntos completos em estilo retrô; prefira desmembrar os terninhos.

O que caracteriza o estilo "marciano"?

É a união de funcionalidade (tecidos ripstop e membranas) com uma paleta de cores específica: tons de ferrugem, vermelho poeira, cinza e preto, somados a estampas digitais.

Sapatilhas drapeadas são indicadas para dias de chuva?

Não. O couro delicado requer cuidados. Em dias chuvosos, opte por modelos de sola robusta ou utilize sprays protetores para couro.

Como combinar joias de meteorito?

Por serem materiais com textura bruta, harmonizam melhor com tricôs discretos, cashmere ou ternos rigorosos que não desviem a atenção da peça.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.