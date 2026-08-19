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Guia de tendências e modelos de blazer para diversos biótipos

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Qual o modelo de blazer ideal para cada ocasião e silhueta?

O blazer deixou de ser uma peça exclusiva do ambiente corporativo para se tornar um item versátil no guarda-roupa, funcionando como alternativa ao casaco em períodos de meia estação. Enquanto em setembro ele concorre com modelos de trench coats curtos, na chegada do frio torna-se a base para composições sofisticadas em camadas.

O retorno da peplum e a estrutura clássica

A peplum — detalhe que amplia o corte na região dos quadris — retorna com força às passarelas, inspirada no legado de Cristóbal Balenciaga e no New Look de Christian Dior. Essa modelagem cria visualmente a silhueta "ampulheta" sem a necessidade de acessórios extras.

"O blazer com peplum é uma solução pronta para a correção da figura. Ele estreita visualmente a cintura e equilibra a linha dos ombros, sendo ideal para eventos noturnos que exigem rigor e atratividade", afirma Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Para equilibrar esse volume, recomenda-se a combinação com calças palazzo ou saias midi.

Modelos curtos e o legado do tweed

Os blazers curtos recuperam popularidade através de releituras da estética Chanel. Atualmente, as peças apresentam cortes menos formais e mais adaptáveis ao dia a dia. Uma combinação eficaz é com jeans azul de cintura alta, o que alonga visualmente as pernas.

Detalhes em lapelas e ombros marcados

Para renovar o visual de escritório sem mudanças radicais, a aposta está nas lapelas diferenciadas: recortes geométricos, acabamentos contrastantes ou ferragens robustas. Nesses casos, a parte inferior do look deve ser minimalista, como calças básicas ou saias lápis.

Já a estética dos anos 80 manifesta-se nos ombros hipertrofiados. A regra de styling para evitar que o corpo pareça um retângulo sem forma é o contraste: combinar o topo volumoso com peças ajustadas, como calças cigarrete ou jeans slim.

Silhuetas ajustadas e a elegância do corte longo

O oversized começa a dar lugar ao slim fit e a modelos acinturados que seguem as linhas anatômicas do corpo, alinhando-se à estética do "luxo silencioso".

"O retorno aos cortes ajustados é uma resposta ao longo período de roupas sem tamanho definido. A moda agora foca em uma sensualidade consciente, onde o blazer serve como a estrutura que realça as formas do corpo", explica Sofya Cherepanova, stylist de imagem, à Pravda.Ru.

Para quem prefere os modelos alongados, a dica é fugir da monotonia utilizando acessórios não convencionais, como peças em crochê ou joias XXL.

Objetivo / Silhueta Modelo Recomendado e Efeito
Cintura pouco definida Blazer peplum — cria curvatura visual e proporções femininas.
Baixa estatura Jacket curto — eleva a linha da cintura e alonga as pernas.
Ombros estreitos Modelos com ombreiras (estilo anos 80) — harmoniza a silhueta.
Disfarçar quadris Blazer longo de corte reto — alonga a vertical do corpo.

Guia Rápido de Estilo

  • Como usar blazers volumosos? Aplique o contraste: combine com peças justas (skinny, leggings ou saia lápis) para manter a definição do corpo.
  • Peplum com jeans? Sim. Use com jeans retos ou flare para transformar a peça sofisticada em um look casual.
  • Lapelas atuais: Estão em alta tanto o minimalismo (sem lapelas) quanto as versões pontiagudas e contrastantes.
  • Combinações para slim jackets: Harmonizam melhor com calças largas ou saias fluidas, criando contraste entre o topo justo e a base solta.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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