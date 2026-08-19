Guia de tendências e modelos de blazer para diversos biótipos

O blazer deixou de ser uma peça exclusiva do ambiente corporativo para se tornar um item versátil no guarda-roupa, funcionando como alternativa ao casaco em períodos de meia estação. Enquanto em setembro ele concorre com modelos de trench coats curtos, na chegada do frio torna-se a base para composições sofisticadas em camadas.
A peplum — detalhe que amplia o corte na região dos quadris — retorna com força às passarelas, inspirada no legado de Cristóbal Balenciaga e no New Look de Christian Dior. Essa modelagem cria visualmente a silhueta "ampulheta" sem a necessidade de acessórios extras.
Para equilibrar esse volume, recomenda-se a combinação com calças palazzo ou saias midi.
Os blazers curtos recuperam popularidade através de releituras da estética Chanel. Atualmente, as peças apresentam cortes menos formais e mais adaptáveis ao dia a dia. Uma combinação eficaz é com jeans azul de cintura alta, o que alonga visualmente as pernas.
Para renovar o visual de escritório sem mudanças radicais, a aposta está nas lapelas diferenciadas: recortes geométricos, acabamentos contrastantes ou ferragens robustas. Nesses casos, a parte inferior do look deve ser minimalista, como calças básicas ou saias lápis.
Já a estética dos anos 80 manifesta-se nos ombros hipertrofiados. A regra de styling para evitar que o corpo pareça um retângulo sem forma é o contraste: combinar o topo volumoso com peças ajustadas, como calças cigarrete ou jeans slim.
O oversized começa a dar lugar ao slim fit e a modelos acinturados que seguem as linhas anatômicas do corpo, alinhando-se à estética do "luxo silencioso".
Para quem prefere os modelos alongados, a dica é fugir da monotonia utilizando acessórios não convencionais, como peças em crochê ou joias XXL.
|Objetivo / Silhueta
|Modelo Recomendado e Efeito
|Cintura pouco definida
|Blazer peplum — cria curvatura visual e proporções femininas.
|Baixa estatura
|Jacket curto — eleva a linha da cintura e alonga as pernas.
|Ombros estreitos
|Modelos com ombreiras (estilo anos 80) — harmoniza a silhueta.
|Disfarçar quadris
|Blazer longo de corte reto — alonga a vertical do corpo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A transição para a transparência absoluta no nail art exige precisão técnica extrema, já que qualquer detalhe da lâmina e da cutícula fica em evidência.