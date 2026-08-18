Especialistas explicam cuidados oculares recomendados por faixa etária

A pele ao redor dos olhos é a região mais sensível do rosto, pois não possui glândulas sebáceas nem a camada protetora de gordura presente em outras áreas. A combinação de expressões faciais constantes, exposição solar e o atrito durante a remoção da maquiagem acelera o surgimento de linhas finas. Para evitar que a pele adquira um aspecto ressecado e fragilizado, é fundamental ajustar os produtos cosméticos conforme as necessidades biológicas de cada faixa etária.
Nesta fase, a elasticidade natural é alta, mas a pele já sofre a ação de radicais livres. O erro mais comum é utilizar cremes densos e nutritivos, que podem prejudicar a microcirculação e causar inchaço matinal. A recomendação são géis e fluidos leves com cafeína e extrato de chá verde para auxiliar na drenagem linfática.
A hidratação deve ser feita em camadas: o ácido hialurônico de baixo peso molecular atua nas camadas profundas, enquanto a versão de alto peso molecular cria uma barreira contra a perda de água.
A partir dos 30, a produção de colágeno diminui e os vasos tornam-se mais frágeis. É o momento de introduzir peptídeos mio-relaxantes (como o Argireline), que suavizam a tensão muscular, e peptídeos de sinalização (como Matrixyl) para melhorar a densidade dos tecidos.
O uso de ceramidas é essencial para preencher as lacunas da camada córnea, tornando a pele mais resiliente e visualmente firme.
Com a menopausa e as mudanças hormonais, ocorre uma perda significativa de colágeno, deixando a pele com aspecto fino e a região orbital com aparência de "afundada". O foco passa a ser a regeneração profunda, com produtos que contenham fatores de crescimento (EGF) e peptídeos de cobre.
Para evitar a distensão da pele, o produto deve ser aplicado com as pontas dos dedos anelares, que exercem a menor pressão. Os movimentos devem ser suaves, em forma de leves batidinhas, seguindo a borda óssea da órbita: do canto interno para o externo na parte superior, e o inverso na inferior. Não se deve aplicar cosméticos diretamente na pálpebra móvel para evitar irritações na mucosa ou inchaços.
|Idade / Problema
|Componentes Recomendados
|20+ / Inchaço e fadiga
|Géis com cafeína, vitamina C e ácido hialurônico.
|30+ / Linhas de expressão
|Séruns com peptídeos mio-relaxantes e ceramidas.
|40+ / Perda de firmeza
|Cremes com retinol, niacinamida e centella asiática.
|50+ / Ressecamento profundo
|Bálsamos com fatores de crescimento, cobre e Q10.
Não é recomendado. A pele das pálpebras é muito mais fina e carece de glândulas sebáceas. Cremes faciais podem conter óleos pesados ou ativos agressivos que causam edema ou reações alérgicas na mucosa ocular.
Sim, desde que sejam fórmulas específicas com baixas concentrações (entre 0,01% e 0,1%). O uso deve ser gradual e exclusivamente noturno para evitar o ressecamento da pele.
Se a causa for a fragilidade dos vasos, indicam-se produtos com vitamina K, niacinamida e extrato de castanha. Para casos de pigmentação, a vitamina C e agentes clareadores suaves são mais adequados. A proteção solar é indispensável em ambos os casos.
O ideal é aplicar o produto entre 1,5 a 2 horas antes de dormir. Aplicar imediatamente antes de deitar pode favorecer a retenção de líquidos e resultar em bolsas sob os olhos na manhã seguinte.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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