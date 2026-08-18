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Especialistas explicam cuidados oculares recomendados por faixa etária

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A pele ao redor dos olhos é a região mais sensível do rosto, pois não possui glândulas sebáceas nem a camada protetora de gordura presente em outras áreas. A combinação de expressões faciais constantes, exposição solar e o atrito durante a remoção da maquiagem acelera o surgimento de linhas finas. Para evitar que a pele adquira um aspecto ressecado e fragilizado, é fundamental ajustar os produtos cosméticos conforme as necessidades biológicas de cada faixa etária.

Портрет молодой женщины
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Портрет молодой женщины

Como escolher o cuidado para os olhos de acordo com a idade?

Dos 20 aos 30 anos: Hidratação e combate ao cansaço

Nesta fase, a elasticidade natural é alta, mas a pele já sofre a ação de radicais livres. O erro mais comum é utilizar cremes densos e nutritivos, que podem prejudicar a microcirculação e causar inchaço matinal. A recomendação são géis e fluidos leves com cafeína e extrato de chá verde para auxiliar na drenagem linfática.

"Para a pele jovem, é fundamental combinar niacinamida e antioxidantes. A vitamina B3 fortalece a barreira cutânea e suaviza olheiras causadas pela falta de sono, enquanto a vitamina E neutraliza as agressões externas", explica a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova.

A hidratação deve ser feita em camadas: o ácido hialurônico de baixo peso molecular atua nas camadas profundas, enquanto a versão de alto peso molecular cria uma barreira contra a perda de água.

Dos 30 aos 40 anos: Prevenção de vincos e uso de retinol

A partir dos 30, a produção de colágeno diminui e os vasos tornam-se mais frágeis. É o momento de introduzir peptídeos mio-relaxantes (como o Argireline), que suavizam a tensão muscular, e peptídeos de sinalização (como Matrixyl) para melhorar a densidade dos tecidos.

"Aos 35 anos ou mais, recomenda-se adicionar retinol suave ao cuidado noturno para acelerar a renovação celular e suavizar a textura da pele. A inclusão de centella asiática auxilia no acalmar a região e fortalecer os capilares", afirma a cosmetóloga Maria Polyakova.

O uso de ceramidas é essencial para preencher as lacunas da camada córnea, tornando a pele mais resiliente e visualmente firme.

Após os 50 anos: Nutrição intensiva e volume

Com a menopausa e as mudanças hormonais, ocorre uma perda significativa de colágeno, deixando a pele com aspecto fino e a região orbital com aparência de "afundada". O foco passa a ser a regeneração profunda, com produtos que contenham fatores de crescimento (EGF) e peptídeos de cobre.

"A coenzima Q10 é vital para a energia celular da pele madura. Nesta fase, o cuidado deve ser mais denso; bálsamos com alta concentração de lipídios devolvem o conforto e o brilho saudável", destaca Elena Sokolova, especialista em cuidados anti-idade.

Técnica de aplicação e precauções

Para evitar a distensão da pele, o produto deve ser aplicado com as pontas dos dedos anelares, que exercem a menor pressão. Os movimentos devem ser suaves, em forma de leves batidinhas, seguindo a borda óssea da órbita: do canto interno para o externo na parte superior, e o inverso na inferior. Não se deve aplicar cosméticos diretamente na pálpebra móvel para evitar irritações na mucosa ou inchaços.

Idade / Problema Componentes Recomendados
20+ / Inchaço e fadiga Géis com cafeína, vitamina C e ácido hialurônico.
30+ / Linhas de expressão Séruns com peptídeos mio-relaxantes e ceramidas.
40+ / Perda de firmeza Cremes com retinol, niacinamida e centella asiática.
50+ / Ressecamento profundo Bálsamos com fatores de crescimento, cobre e Q10.

Dúvidas frequentes sobre o cuidado ocular

Posso usar creme facial comum ao redor dos olhos?

Não é recomendado. A pele das pálpebras é muito mais fina e carece de glândulas sebáceas. Cremes faciais podem conter óleos pesados ou ativos agressivos que causam edema ou reações alérgicas na mucosa ocular.

O retinol é seguro para esta área?

Sim, desde que sejam fórmulas específicas com baixas concentrações (entre 0,01% e 0,1%). O uso deve ser gradual e exclusivamente noturno para evitar o ressecamento da pele.

Como tratar as olheiras?

Se a causa for a fragilidade dos vasos, indicam-se produtos com vitamina K, niacinamida e extrato de castanha. Para casos de pigmentação, a vitamina C e agentes clareadores suaves são mais adequados. A proteção solar é indispensável em ambos os casos.

Qual o melhor horário para aplicar o creme?

O ideal é aplicar o produto entre 1,5 a 2 horas antes de dormir. Aplicar imediatamente antes de deitar pode favorecer a retenção de líquidos e resultar em bolsas sob os olhos na manhã seguinte.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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