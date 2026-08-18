Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes

A tendência atual do nail art marca a transição das cores densas para a transparência absoluta. O visual conhecido como "glass nails" (unhas de vidro) foca na pureza visual e em um acabamento com aspecto úmido, priorizando a textura da unha em vez do pigmento.
Diferente dos esmaltes coloridos, que podem camuflar imperfeições, as composições transparentes funcionam como uma lente de aumento. Qualquer bolha de ar ou resíduo sob a base torna-se visível, exigindo rigor máximo na preparação da lâmina.
Para criar volume e imitar gotas de orvalho ou respingos d'água, o processo segue etapas específicas: aplicação de uma base semitransparente para nivelar o relevo, seguida por um top coat de alta transparência para selar as bordas. As gotas são moldadas com gel transparente denso sobre a cobertura finalizada.
A precisão na polimerização é fundamental. De acordo com a tecnóloga de materiais para unhas Natalya Belova, se a camada não for totalmente seca na lâmpada, o brilho torna-se opaco e o efeito de vidro desaparece.
O acabamento transparente é mais suscetível a manchas causadas por cosméticos ou produtos químicos domésticos. Além disso, como não há cor para distrair o olhar, a pele ressecada ao redor da unha torna-se mais evidente, tornando essencial a hidratação constante da cutícula.
|Erro Comum
|Solução e Resultado
|Usar esmalte comum em vez de gel
|O gel garante a profundidade e o volume do efeito vidro.
|Aplicar top coat sem lixar bem a unha
|A lixação minuciosa elimina riscos visíveis sob a camada transparente.
|Contato com corantes (cúrcuma, tinturas)
|O uso de luvas preserva a transparência cristalina.
|Negligenciar a cutícula
|A nutrição regular com óleo previne peles soltas e cutículas ressecadas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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