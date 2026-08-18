Especialistas orientam sobre manutenção e cuidados com unhas transparentes

Como conseguir o efeito de "unhas de vidro" e mantê-las impecáveis?

A tendência atual do nail art marca a transição das cores densas para a transparência absoluta. O visual conhecido como "glass nails" (unhas de vidro) foca na pureza visual e em um acabamento com aspecto úmido, priorizando a textura da unha em vez do pigmento.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Маникюр с эффектом мокрых капель

Diferente dos esmaltes coloridos, que podem camuflar imperfeições, as composições transparentes funcionam como uma lente de aumento. Qualquer bolha de ar ou resíduo sob a base torna-se visível, exigindo rigor máximo na preparação da lâmina.

"Para o profissional, trabalhar com cobertura transparente é um teste de competência. A ausência de decoração exige que a manicure esteja perfeita, pois a cutícula e as laterais ficam em evidência", afirma a especialista em unhas Inna Serova

Técnica para o efeito de gotas úmidas

Para criar volume e imitar gotas de orvalho ou respingos d'água, o processo segue etapas específicas: aplicação de uma base semitransparente para nivelar o relevo, seguida por um top coat de alta transparência para selar as bordas. As gotas são moldadas com gel transparente denso sobre a cobertura finalizada.

A precisão na polimerização é fundamental. De acordo com a tecnóloga de materiais para unhas Natalya Belova, se a camada não for totalmente seca na lâmpada, o brilho torna-se opaco e o efeito de vidro desaparece.

Manutenção do brilho e prevenção de danos

O acabamento transparente é mais suscetível a manchas causadas por cosméticos ou produtos químicos domésticos. Além disso, como não há cor para distrair o olhar, a pele ressecada ao redor da unha torna-se mais evidente, tornando essencial a hidratação constante da cutícula.

"Os maiores inimigos do brilho transparente são os detergentes agressivos e a água quente nas primeiras três horas após o procedimento. Recomendo o uso de óleo hidratante duas vezes ao dia para evitar descolamentos", orienta a manicure Yuliya Fomina

Erro Comum Solução e Resultado Usar esmalte comum em vez de gel O gel garante a profundidade e o volume do efeito vidro. Aplicar top coat sem lixar bem a unha A lixação minuciosa elimina riscos visíveis sob a camada transparente. Contato com corantes (cúrcuma, tinturas) O uso de luvas preserva a transparência cristalina. Negligenciar a cutícula A nutrição regular com óleo previne peles soltas e cutículas ressecadas.

Dúvidas frequentes

Por que este serviço costuma ser mais caro? Devido ao tempo maior gasto na preparação da pele e nivelamento da base, já que a transparência não esconde falhas.

Devido ao tempo maior gasto na preparação da pele e nivelamento da base, já que a transparência não esconde falhas. É possível fazer o efeito de gotas em casa? Para durabilidade, é necessário gel construtor denso e lâmpada UV; esmaltes comuns não mantêm o volume e escorrem.

Para durabilidade, é necessário gel construtor denso e lâmpada UV; esmaltes comuns não mantêm o volume e escorrem. O покрытие pode amarelar? Top coats de qualidade possuem filtros UV contra o amarelamento, mas produtos baratos ou exposição excessiva ao solário podem alterar a cor.

Top coats de qualidade possuem filtros UV contra o amarelamento, mas produtos baratos ou exposição excessiva ao solário podem alterar a cor. Combina com unhas curtas? Sim, em formatos como oval ou quadrado suave, o brilho transparente é considerado um padrão de minimalismo natural.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.