Bambi Core é a tendência suave que substitui o animal print

Por muito tempo, as estampas animal print foram ligadas à agressividade e ao excesso, levando muitas pessoas a preferirem tons monocromáticos para evitar o impacto do leopardo ou da cobra. No entanto, a moda agora se volta para a suavidade natural e cores atenuadas. A tendência surge com o Bambi Core, um padrão que imita a pelagem delicada de cervos jovens, priorizando o conforto visual e a profundidade em vez do impacto imediato.
Diferente do contraste marcante do leopardo, a base desta tendência é composta por tons terrosos: caramelo, bege quente, tons de terra e leite condensado. A principal característica é a ausência de contornos pretos rígidos; as manchas claras são distribuídas de forma caótica no tecido, criando um efeito de luz difusa que integra a peça ao visual cotidiano sem transformá-la em um ponto de conflito.
A ascensão do Bambi Core reflete a busca por conforto e materiais que remetam à natureza, como florestas e folhagens, contrapondo-se ao excesso de cores sintéticas. Essa paleta confere um aspecto mais sereno à imagem. A versatilidade da estampa permite que ela seja aplicada com a mesma naturalidade em tricôs densos, seda fluida ou camurça texturizada.
Para quem prefere um estilo conservador, a introdução pode começar pelos acessórios: bolsas pequenas, lenços ou calçados com o padrão. Para composições mais marcantes, indicam-se bodies de tule semitransparente ou suéteres finos, que funcionam bem em camadas sob blazers abertos ou camisas estruturadas.
Como o padrão se baseia em tons quentes, a harmonia é alcançada com cores naturais. Branco e creme trazem luminosidade, enquanto chocolate, oliva ou vinho profundo conferem sobriedade. O jeans azul clássico também serve como equilíbrio para a ludicidade do desenho, tornando-o prático para o dia a dia.
|Nível de aplicação
|Sugestão prática
|Acento mínimo
|Lenço de seda ou cinto com padrão pontilhado
|Camada base
|Body ou camiseta de manga longa sob blazer neutro
|Look completo
|Vestido slip dress em tons terrosos com pequenos pontos
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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