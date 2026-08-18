Bambi Core é a tendência suave que substitui o animal print

Como usar a estética Bambi Core: a alternativa suave às estampas animal print

Por muito tempo, as estampas animal print foram ligadas à agressividade e ao excesso, levando muitas pessoas a preferirem tons monocromáticos para evitar o impacto do leopardo ou da cobra. No entanto, a moda agora se volta para a suavidade natural e cores atenuadas. A tendência surge com o Bambi Core, um padrão que imita a pelagem delicada de cervos jovens, priorizando o conforto visual e a profundidade em vez do impacto imediato.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в меховой куртке

A composição do padrão Bambi Core

Diferente do contraste marcante do leopardo, a base desta tendência é composta por tons terrosos: caramelo, bege quente, tons de terra e leite condensado. A principal característica é a ausência de contornos pretos rígidos; as manchas claras são distribuídas de forma caótica no tecido, criando um efeito de luz difusa que integra a peça ao visual cotidiano sem transformá-la em um ponto de conflito.

"Esse padrão funciona como uma cor neutra complexa. Graças aos pequenos pontos, o tecido ganha uma textura que não cansa a vista, mas convida a observar mais detalhadamente o look. É a escolha ideal para quem deseja fugir do monocromático sem cair no kitsch", explica Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Por que os motivos naturais substituem o brilho artificial

A ascensão do Bambi Core reflete a busca por conforto e materiais que remetam à natureza, como florestas e folhagens, contrapondo-se ao excesso de cores sintéticas. Essa paleta confere um aspecto mais sereno à imagem. A versatilidade da estampa permite que ela seja aplicada com a mesma naturalidade em tricôs densos, seda fluida ou camurça texturizada.

Formas de integrar o Bambi Core ao guarda-roupa

Para quem prefere um estilo conservador, a introdução pode começar pelos acessórios: bolsas pequenas, lenços ou calçados com o padrão. Para composições mais marcantes, indicam-se bodies de tule semitransparente ou suéteres finos, que funcionam bem em camadas sob blazers abertos ou camisas estruturadas.

"O segredo desta direção está na delicadeza. Enquanto o leopardo exige maquiagem e cabelo impecáveis, a estampa de cervo aceita melhor uma certa naturalidade. Ela complementa bem até mesmo as opções mais simples de escritório, adicionando suavidade", destaca Kseniya Malysheva, designer de moda, especialmente para a Pravda.Ru.

Combinações de cores e proporções

Como o padrão se baseia em tons quentes, a harmonia é alcançada com cores naturais. Branco e creme trazem luminosidade, enquanto chocolate, oliva ou vinho profundo conferem sobriedade. O jeans azul clássico também serve como equilíbrio para a ludicidade do desenho, tornando-o prático para o dia a dia.

Nível de aplicação Sugestão prática Acento mínimo Lenço de seda ou cinto com padrão pontilhado Camada base Body ou camiseta de manga longa sob blazer neutro Look completo Vestido slip dress em tons terrosos com pequenos pontos

"Um detalhe importante: ao trabalhar com animal print, é preciso observar a silhueta. As linhas do queixo e pescoço devem permanecer livres para que a estampa não sobreponha o rosto. Nesse aspecto, o padrão de cervo é vantajoso por não criar sombras rígidas na pele", observa Aliya Sadykova, estilista e image-maker, em conversa com a Pravda.Ru.

Dúvidas comuns sobre o Bambi Core

Diferença do animal print comum: Reside no baixo contraste e uso exclusivo de paleta terrosa, sem inserções pretas agressivas.

Reside no baixo contraste e uso exclusivo de paleta terrosa, sem inserções pretas agressivas. Para quem é indicado: Devido às cores neutras, adapta-se a qualquer idade e contextos executivos, românticos ou esportivos.

Devido às cores neutras, adapta-se a qualquer idade e contextos executivos, românticos ou esportivos. Melhores tecidos: Destacam-se texturas felpudas como camurça e tricô, além de algodão leve e linho.

Destacam-se texturas felpudas como camurça e tricô, além de algodão leve e linho. Uso em interiores: A técnica é aplicável a têxteis domésticos, como almofadas e mantas, para criar aconchego natural.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.