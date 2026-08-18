Calças jogger em 2026: como transformar o visual esportivo em chic

Como usar calças jogger no outono de 2026 sem parecer desleixada?

O guarda-roupa de outono de 2026 apresenta uma mudança inesperada: após um longo período de silhuetas rígidas, as calças jogger retornam ao centro do estilo urbano. No entanto, a peça deixou de ser exclusiva para treinos e agora é integrada a composições sofisticadas, misturando-se a blazers clássicos e até saltos altos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный стиль

O desafio da temporada é incorporar essas calças relaxadas no dia a dia mantendo a elegância e evitando que o visual transmita uma sensação de roupa doméstica.

A evolução do conforto

Embora as últimas temporadas tenham enfatizado a feminilidade com vestidos ajustados e jeans skinny, as tendências para este outono mostram que a prioridade continua sendo a praticidade. As joggers — caracterizadas pelo corte solto, cintura elástica e punhos nos tornozelos — surgem como uma alternativa viável aos jeans para quem busca liberdade de movimento.

"A moda atual se baseia em contrastes. Combinar a parte inferior esportiva com um topo rigorosamente estruturado é uma forma de demonstrar confiança no próprio estilo e domínio das tendências", explica Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza.

Materiais e cores: a chave para a sofisticação

Para que as calças esportivas mantenham um aspecto nobre, a escolha do tecido é fundamental. Para 2026, a recomendação é evitar malhas finas que laceiam rapidamente. A preferência recai sobre o algodão denso, que mantém a estrutura da peça, ou opções com adição de lã.

A paleta de cores da estação foca em tons profundos e naturais:

Cinza mescla: base versátil para qualquer combinação;

Chocolate e café: alternativas suaves ao preto;

Azul profundo e bordô;

Vermelho: ideal para criar pontos de luz em dias nublados.

Técnicas de styling: do blazer ao salto

O segredo para um visual atual é fugir do "Total Look" esportivo. A aposta são as camadas e o equilíbrio de proporções; combinar calças soltas com blazers estruturados e acinturados cria a harmonia necessária.

"Para que as joggers não pareçam roupas de descanso, adicione peças com geometria definida: uma camisa clássica, um casaco estruturado ou blazers com ombros marcados", enfatiza a estilista e imagem-maker Aliya Sadykova.

Erro Comum Solução Elegante / Resultado Joggers com joelhos laceados Malha densa com elastano para manter a forma Combinações apenas com moletons Mix com camisa branca ou blazer (estilo sport-chic) Calçados esportivos desgastados Loafers ou botas de bico fino para visual urbano

Acessórios e calçados

Os tênis não são mais os únicos parceiros das joggers. Para seguir a estética do "luxo silencioso", acompanhada de jaquetas acolchoadas, a escolha ideal são os loafers de couro. Opções mais ousadas incluem combinar as calças de malha com sapatos de salto fino e bolsas rígidas de tamanho pequeno.

"Os acessórios definem o look. Um cinto de couro sobre o blazer ou bijuterias de qualidade elevam instantaneamente o nível do conjunto", observa a fashion blogger Yana Klimova.

Guia Prático: Perguntas Frequentes

Como escolher joggers que favoreçam a silhueta?

Opte por modelos de tecido denso e cintura alta. A peça deve ter um caimento solto nos quadris e afunilar em direção ao tornozelo, o que alonga visualmente a silhueta.

É possível usar joggers no escritório?

Sim, desde que não haja um dress code rígido. Combine modelos sóbrios em preto ou azul marinho com camisa azul clara e loafers.

Qual a melhor roupa externa para acompanhar as joggers?

Casacos longos de corte reto, trench coats e blazers volumosos são ideais por criarem o contraste necessário entre a base relaxada e o topo estruturado.

Deve-se usar meias com loafers ao vestir joggers?

No outono de 2026, é tendência utilizar meias altas no tom da calça ou em cores contrastantes, servindo como um detalhe estilístico e funcional para o frio.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.