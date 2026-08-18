Blazer para o outono 2026 substitui moletons e redefine silhuetas

No outono de 2026, a fronteira entre o vestuário corporativo e o conforto casual desaparece. O blazer deixa de ser apenas um complemento para as calças e assume o papel de peça central, definindo a lógica do visual e substituindo a predominância de moletons oversized sem estrutura.
A tendência atual foca no retorno de construções complexas. Desde as basques esculturais inspiradas no New Look até modelos em tweed radicalmente curtos, o corte correto agora serve para criar pontos de foco precisos, como a definição da cintura ou a linha expressiva dos ombros típica dos anos 80.
A transformação do guarda-roupa começa pela revisão dos volumes. Ombros hipertrofiados dão lugar a formas mais refinadas, porém marcantes. O blazer com basque retorna para proporcionar uma silhueta clássica; este detalhe de corte estreita visualmente a cintura e adiciona volume aos quadris, criando o efeito "ampulheta", mesmo quando combinado com jeans robustos.
Para quem busca camadas sem excesso de peso, os blazers cropped em tweed são a opção ideal, harmonizando bem com calças de cintura alta e saias midi. Já as peças com lapelas acentuadas — largas ou contrastantes — direcionam a atenção para o rosto, reduzindo a necessidade de adornos excessivos em contextos onde acessórios minimalistas predominam.
Os ombros volumosos dos anos 80 permanecem, mas agora exigem contraste: para evitar que o visual fique sobrecarregado, recomenda-se combiná-los com peças inferiores ajustadas. Em contrapartida, joggers de tricô podem formar um par inusitado com blazers longos de corte reto, criando a estética sport-chic.
Para a estética "quiet luxury", indicam-se modelos acinturados em lã densa. Já para um estilo campestre confortável, texturas que remetem a jaquetas matelassê são as mais adequadas.
|Desafio de Silhueta
|Modelo Recomendado e Efeito
|Cintura pouco definida
|Blazer com basque: cria acento central e silhueta feminina.
|Baixa estatura
|Cropped em tweed: alonga visualmente as pernas.
|Ombros estreitos / quadris largos
|Estilo anos 80 com ombreiras: equilibra as proporções.
|Volume excessivo (oversize)
|Silhueta slim acinturada: define a forma e eleva o status.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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