Blazer para o outono 2026 substitui moletons e redefine silhuetas

Como escolher o blazer ideal para a temporada de outono 2026?

No outono de 2026, a fronteira entre o vestuário corporativo e o conforto casual desaparece. O blazer deixa de ser apenas um complemento para as calças e assume o papel de peça central, definindo a lógica do visual e substituindo a predominância de moletons oversized sem estrutura.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в черном платье-комбинации и коричневом жакете

A tendência atual foca no retorno de construções complexas. Desde as basques esculturais inspiradas no New Look até modelos em tweed radicalmente curtos, o corte correto agora serve para criar pontos de foco precisos, como a definição da cintura ou a linha expressiva dos ombros típica dos anos 80.

Modelagens e cortes em evidência

A transformação do guarda-roupa começa pela revisão dos volumes. Ombros hipertrofiados dão lugar a formas mais refinadas, porém marcantes. O blazer com basque retorna para proporcionar uma silhueta clássica; este detalhe de corte estreita visualmente a cintura e adiciona volume aos quadris, criando o efeito "ampulheta", mesmo quando combinado com jeans robustos.

"Hoje, o blazer deixou de ser um atributo exclusivo do escritório. Vemos como jaquetas elegantes se integram a looks urbanos descontraídos, tornando-se base para experimentações de texturas", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza.

Para quem busca camadas sem excesso de peso, os blazers cropped em tweed são a opção ideal, harmonizando bem com calças de cintura alta e saias midi. Já as peças com lapelas acentuadas — largas ou contrastantes — direcionam a atenção para o rosto, reduzindo a necessidade de adornos excessivos em contextos onde acessórios minimalistas predominam.

Combinações e styling

Os ombros volumosos dos anos 80 permanecem, mas agora exigem contraste: para evitar que o visual fique sobrecarregado, recomenda-se combiná-los com peças inferiores ajustadas. Em contrapartida, joggers de tricô podem formar um par inusitado com blazers longos de corte reto, criando a estética sport-chic.

"É fundamental observar a pureza das linhas. Silhuetas slim, que agora substituem o oversize, exigem um ajuste impecável para manter o efeito de elegância", destaca a stylist e image-maker Aliya Sadykova.

Para a estética "quiet luxury", indicam-se modelos acinturados em lã densa. Já para um estilo campestre confortável, texturas que remetem a jaquetas matelassê são as mais adequadas.

"No outono de 2026, o blazer funciona como um objeto arquitetônico. Modelos alongados combinam bem com broches grandes ou cintos autorais, permitindo alterar a proposta do conjunto rapidamente", explica Irina Vorontsova, especialista em cuidados com a aparência.

Guia de proporções: efeito visual por modelagem

Desafio de Silhueta Modelo Recomendado e Efeito Cintura pouco definida Blazer com basque: cria acento central e silhueta feminina. Baixa estatura Cropped em tweed: alonga visualmente as pernas. Ombros estreitos / quadris largos Estilo anos 80 com ombreiras: equilibra as proporções. Volume excessivo (oversize) Silhueta slim acinturada: define a forma e eleva o status.

Dicas práticas de escolha e manutenção

Ajuste crítico: Erros comuns incluem mangas com comprimento inadequado ou costuras dos ombros desalinhadas, o que compromete a aparência da peça.

Erros comuns incluem mangas com comprimento inadequado ou costuras dos ombros desalinhadas, o que compromete a aparência da peça. Atualização de básicos: Para dinamizar um blazer comum, utilize cintos sobre a peça, broches vintage nas lapelas ou dobre as mangas para expor os pulsos.

Para dinamizar um blazer comum, utilize cintos sobre a peça, broches vintage nas lapelas ou dobre as mangas para expor os pulsos. Correção visual: Modelos alongados e abotoamento simples (usados abertos) criam linhas verticais que afinam a silhueta; lapelas contrastantes destacam a região do busto.

Modelos alongados e abotoamento simples (usados abertos) criam linhas verticais que afinam a silhueta; lapelas contrastantes destacam a região do busto. Conservação: Substitua a lavagem química frequente pelo uso de vaporizadores e armazene as peças em cabides largos para preservar a estrutura dos ombros.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.