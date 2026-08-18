Tendências de acessórios para o outono de 2026 focam em texturas e dimensões

Para a temporada de outono de 2026, a tendência central não está na roupa em si, mas nos complementos. Designers apontam que mesmo os looks mais minimalistas agora exigem elementos visuais fortes, onde texturas marcantes, dimensões exageradas e referências históricas assumem o protagonismo do estilo.
A muff (mufla) surge como um dos retornos mais inesperados. Originalmente criada em Veneza para aquecer as mãos da aristocracia, a peça deixa de ser item de museu para integrar coleções de marcas como Ashlyn e Fforme. Atualmente, o acessório é confeccionado em couro, camurça ou pele, com ornamentos de lantejoulas e penas.
As luvas longas que ultrapassam o cotovelo deixaram de ser exclusivas de eventos noturnos. Modelos de grifes como Khaite e Max Mara, inspirados no século XIX, são sugeridos para compor looks com capas, casacos e até jaquetas de couro. Para criar contraste com peças cotidianas, a recomendação é optar por veludo ou couro fino com estampas animalistas.
O broche foi ressignificado e deixou de ter imagem datada. A tendência atual sugere aplicá-lo além da lapela do blazer: golas de camisas, lenços, bolsas e até meias são locais possíveis. O acessório serve para criar drapeados em vestidos ou definir pontos de cor.
A pele permanece em alta, mas a gorgette (estola curta) surge como alternativa racional aos casacos volumosos. Marcas como Gucci e Fforme sugerem combiná-las com suéteres de gola alta e jeans, utilizando inclusive versões em pele sintética para integrar luxo ao cotidiano.
Já os cintos tornam-se elementos arquitetônicos do corpo. Ganham destaque as faixas largas (cummerbunds), correntes e fivelas hipertrofiadas, essenciais para estruturar peças de tricô volumosas e casacos.
|Acessório
|Dica de Estilização
|Muff
|Combine texturas contrastantes (como pele com couro) para dar profundidade.
|Luvas de Ópera
|Use com roupas externas que possuam mangas curtas.
|Broche
|Experimente usar vários broches de tamanhos diferentes em um único lenço.
|Gorgette
|Posicione de forma assimétrica sobre blazers ou trench coats clássicos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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