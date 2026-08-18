Tendências de acessórios para o outono de 2026 focam em texturas e dimensões

Como elevar o guarda-roupa básico no outono de 2026?

Para a temporada de outono de 2026, a tendência central não está na roupa em si, mas nos complementos. Designers apontam que mesmo os looks mais minimalistas agora exigem elementos visuais fortes, onde texturas marcantes, dimensões exageradas e referências históricas assumem o protagonismo do estilo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оперные перчатки 2025

O retorno da muff: tradição veneziana nas passarelas

A muff (mufla) surge como um dos retornos mais inesperados. Originalmente criada em Veneza para aquecer as mãos da aristocracia, a peça deixa de ser item de museu para integrar coleções de marcas como Ashlyn e Fforme. Atualmente, o acessório é confeccionado em couro, camurça ou pele, com ornamentos de lantejoulas e penas.

"A muff equilibra historicismo e praticidade. Ela permite manter a sofisticação mesmo em temperaturas muito baixas, quando as luvas comuns parecem simples demais", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Luvas de ópera: dramaticidade no dia a dia

As luvas longas que ultrapassam o cotovelo deixaram de ser exclusivas de eventos noturnos. Modelos de grifes como Khaite e Max Mara, inspirados no século XIX, são sugeridos para compor looks com capas, casacos e até jaquetas de couro. Para criar contraste com peças cotidianas, a recomendação é optar por veludo ou couro fino com estampas animalistas.

Broches e a nova estilização

O broche foi ressignificado e deixou de ter imagem datada. A tendência atual sugere aplicá-lo além da lapela do blazer: golas de camisas, lenços, bolsas e até meias são locais possíveis. O acessório serve para criar drapeados em vestidos ou definir pontos de cor.

"O broche moderno funciona como uma âncora visual. Formas metálicas volumosas podem dar estrutura a tricôs macios ou fixar nós complexos de lenços", explica a estilista e image maker Aliya Sadykova à Pravda.Ru.

Gorgettes de pele e cintos estruturais

A pele permanece em alta, mas a gorgette (estola curta) surge como alternativa racional aos casacos volumosos. Marcas como Gucci e Fforme sugerem combiná-las com suéteres de gola alta e jeans, utilizando inclusive versões em pele sintética para integrar luxo ao cotidiano.

Já os cintos tornam-se elementos arquitetônicos do corpo. Ganham destaque as faixas largas (cummerbunds), correntes e fivelas hipertrofiadas, essenciais para estruturar peças de tricô volumosas e casacos.

"O cinto envelopante, herdado do guarda-roupa masculino formal, é a aposta mais ousada da temporada. Ele define bem a cintura sobre roupas externas pesadas", pontua a fashion blogger Yana Klimova para a Pravda.Ru.

Acessório Dica de Estilização Muff Combine texturas contrastantes (como pele com couro) para dar profundidade. Luvas de Ópera Use com roupas externas que possuam mangas curtas. Broche Experimente usar vários broches de tamanhos diferentes em um único lenço. Gorgette Posicione de forma assimétrica sobre blazers ou trench coats clássicos.

Dúvidas rápidas sobre estilo

Quais acessórios podem datar o visual? Conjuntos onde a bolsa é exatamente da cor do sapato e cintos finos que desaparecem na roupa. A tendência para 2026 foca em escala e formas ousadas.

Conjuntos onde a bolsa é exatamente da cor do sapato e cintos finos que desaparecem na roupa. A tendência para 2026 foca em escala e formas ousadas. Luvas de ópera combinam com puffer jackets? Sim, desde que a jaqueta tenha design minimalista e mangas curtas, criando contraste entre o esportivo e a alta costura.

Sim, desde que a jaqueta tenha design minimalista e mangas curtas, criando contraste entre o esportivo e a alta costura. Como escolher um broche moderno? Priorize formas abstratas, metais volumosos ou temas surrealistas, evitando composições florais clássicas e pequenas.

Priorize formas abstratas, metais volumosos ou temas surrealistas, evitando composições florais clássicas e pequenas. A pele ainda é atual em 2026? Sim, mas o foco mudou para acessórios (gorgettes, bolsas, muffs) e alternativas ecológicas ao material natural.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.