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O erro comum que torna os pés mais secos ao usar óleo

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Calcanhares ásperos e ressecados costumam levar a medidas radicais, como o uso de lixas agressivas e pedras-pomes que apenas agridem a epiderme. O segredo para uma pele visivelmente mais lisa, no entanto, está na fixação correta da umidade, não no atrito mecânico.

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Photo: Pravda.Ru by Мария Полякова is licensed under publiс domain
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Por que o óleo de coco funciona nos pés

O óleo de coco tem a capacidade de penetrar nas camadas mais profundas da pele espessada, atuando simultaneamente como emoliente e agente oclusivo. Ele preenche microfissuras, amaciando as áreas endurecidas. Dados científicos confirmam que o produto retém a umidade de forma eficaz, o que é fundamental na hiperqueratose — o espessamento excessivo da camada córnea.

"O principal valor do óleo de coco está na criação de uma película lipídica ultrafina que retém a água dentro das células. Se você sente repuxamento, é importante lembrar que o óleo por si só não hidrata, apenas conserva a umidade que a pele recebeu durante o escalda-pés", explicou à Pravda.Ru a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova.

Passo a passo: como aplicar corretamente

O resultado depende diretamente do preparo. Primeiro, mergulhe os pés em água morna por 7 a 10 minutos. Esse tempo basta para amolecer a camada superficial sem causar inchaço dos tecidos saudáveis. Após o escalda-pés, seque com toalha deixando a pele levemente úmida.

Para ambos os pés, basta meia colher de chá do produto. Espalhe uniformemente, insistindo nas zonas mais críticas. O erro com o óleo está em aplicá-lo sobre a pele completamente seca — nesse caso, o efeito será mínimo. Após a aplicação, recomenda-se calçar meias de algodão, que potencializam a absorção e protegem a roupa de cama.

"O uso de meias de algodão sobre o óleo cria um efeito de compressa leve. Isso ajuda os componentes ativos a penetrarem mais profundamente nos tecidos durante a noite, acelerando visivelmente a recuperação das áreas ressecadas", destacou à Pravda.Ru a especialista em cuidados caseiros com a aparência Irina Vorontsova.

Erros comuns no cuidado com os calcanhares

Muitos tentam limpar os pés "até ranger", usando raspadores metálicos. Isso é contraproducente: a pele interpreta a agressão como sinal de defesa e passa a se espessar ainda mais rápido. Em vez disso, prefira métodos modernos de amolecimento, que agem de forma gradual e suave.

Ação incorreta Abordagem recomendada
Uso de pedra-pomes afiada sobre pele seca Amolecimento prévio em água morna
Aplicação de grande quantidade de óleo 0,5 colher de chá sobre pele úmida
Escalda-pés prolongado (mais de 20 minutos) Limite de 10 minutos

"Quando os calcanhares ficam ásperos, é importante não exagerar na temperatura da água. Água quente destrói a barreira lipídica, provocando ressecamento ainda maior. A opção ideal é água confortavelmente morna, seguida de nutrição imediata", constatou à Pravda.Ru a especialista em cuidados antienvelhecimento Elena Sokolova.

Perguntas frequentes sobre pedicure caseira

Precisa lavar o óleo pela manhã?

Se você aplicou pouca quantidade e usou meias, o óleo terá sido totalmente absorvido até a manhã. Caso haja excesso, basta passar um lenço de papel ou lavar com sabonete suave.

O método ajuda em fissuras profundas?

É eficaz para prevenção e eliminação do ressecamento superficial. Em fissuras profundas e doloridas, o óleo de coco ajuda a amaciar as bordas, mas é necessária a consulta a um podólogo.

Pode usar óleo de coco todos os dias?

Sim, em casos de ressecamento acentuado o ritual noturno diário ajuda a normalizar a pele dos pés rapidamente. Após o resultado, basta repetir 1 a 2 vezes por semana.

Por que a pele dos calcanhares fica ainda mais seca após o óleo?

Isso ocorre quando o óleo é aplicado sobre pele seca, sem o escalda-pés prévio. O óleo bloqueia a entrada de umidade externa, então a pele "sufoca" sem água.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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