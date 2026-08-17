Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade

Como usar a jaqueta acolchoada no estilo "old money" sem parecer que você está indo para o campo?

A jaqueta acolchoada deixou de ser apenas uma peça utilitária para se tornar um ícone da estética old money. No entanto, essa origem rural pode ser uma armadilha: a escolha errada do modelo ou do styling pode transformar um visual sofisticado em um traje inadequado para a cidade, remetendo mais a passeios com cães ou trabalhos em cocheiras do que ao ambiente urbano.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Женщина в стеганой куртке Loro Piana

Do campo às passarelas: a origem do status

Embora o primeiro colete impermeável de poliéster tenha sido criado por Steve Guyllas em 1965, foi a família real britânica quem elevou a peça ao status de culto. A Rainha Elizabeth II frequentemente utilizava modelos em tom oliva com golas de veludo durante a equitação, consolidando marcas como a Barbour como símbolos da alta classe. Atualmente, as casas de luxo mantêm essa tradição para reforçar a conexão com a elegância aristocrática.

"A jaqueta acolchoada é uma peça básica que exige um contexto rigoroso. Se você optar por um modelo no estilo britânico country, evite combiná-lo com scarpins clássicos ou pastas executivas, pois isso gera um conflito visual", explica Ksenia Anisimova , especialista em imagem e cuidados com a pele.

Estilo Country vs. Formato Urbano

Para diferenciar a peça de passeio da peça de cidade, é preciso observar detalhes técnicos:

Perfil Rural: Caracteriza-se por costuras largas em formato de diamante ou "cebola" (onion quilting), nylon brilhante com aspecto ruidoso, acabamentos contrastantes e golas de veludo. O corte é geralmente reto ou largo, com ombros suavizados para facilitar a movimentação.

Caracteriza-se por costuras largas em formato de diamante ou "cebola" (onion quilting), nylon brilhante com aspecto ruidoso, acabamentos contrastantes e golas de veludo. O corte é geralmente reto ou largo, com ombros suavizados para facilitar a movimentação. Perfil Urbano: Prioriza costuras finas e densas, tecidos de textura fosca e detalhes minimalistas, como lapelas ocultas e bolsos embutidos. Modelos que imitam o corte de blazers ou casacos midi são ideais para combinar com calças sociais e saltos. Atualmente, a geometria rigorosa prevalece sobre o oversize, tornando os cortes ajustados mais atuais.

O código visual do luxo: a costura e os detalhes

A percepção de valor de uma jaqueta acolchoada está diretamente ligada ao desenho do matelassê. O diamante pequeno ou o quadrado criam um efeito de trabalho minucioso, suavizando a superfície da peça. Já padrões assimétricos ou figuras geométricas complexas (como ondas) são recomendados apenas em segmentos premium, onde a execução é impecável; no mercado de massa, esses desenhos costumam apresentar desalinhamentos nos cortes.

"Ao escolher a peça para a cidade, foque nos acessórios: zíperes ocultos e botões no mesmo tom do tecido sempre resultam em um visual mais sofisticado do que plásticos contrastantes ou metais excessivamente brilhantes", resume Anna Morozova , especialista em tendências de beleza.

Característica da Jaqueta Resultado Estilístico Diamante grande e nylon brilhante Estilo country / visual rural Costura fina e tecido fosco Visual urbano elegante / silhueta definida Gola de veludo e bolsos aplicados Estilo inglês tradicional / exige calçados robustos Ferragens ocultas e comprimento midi Visual status / alternativa ao sobretudo clássico

Guia Prático de Escolha

Comprimento: Para o uso urbano, os modelos que chegam até o meio da coxa ou midi são os mais versáteis. Versões ultrafinas e curtas funcionam bem como camada intermediária sob casacos em dias frios.

Para o uso urbano, os modelos que chegam até o meio da coxa ou midi são os mais versáteis. Versões ultrafinas e curtas funcionam bem como camada intermediária sob casacos em dias frios. Combinações Urbanas: Jaquetas de estilo "caça" (como as Barbour) podem ser usadas na cidade, desde que integradas a looks descontraídos com jeans e tênis ou botas robustas. Evite combiná-las com saias lápis ou dress codes rigorosos.

Jaquetas de estilo "caça" (como as Barbour) podem ser usadas na cidade, desde que integradas a looks descontraídos com jeans e tênis ou botas robustas. Evite combiná-las com saias lápis ou dress codes rigorosos. Volume: O efeito de volume excessivo ocorre em peças de costuras largas. Já a costura densa e fina ajuda a estruturar a silhueta, conferindo linhas mais precisas ao corpo.

O efeito de volume excessivo ocorre em peças de costuras largas. Já a costura densa e fina ajuda a estruturar a silhueta, conferindo linhas mais precisas ao corpo. Qualidade: Verifique o forro (que deve ser liso) e certifique-se de que as ferragens seguem a tonalidade do material principal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.