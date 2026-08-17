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Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade

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Como usar a jaqueta acolchoada no estilo "old money" sem parecer que você está indo para o campo?

A jaqueta acolchoada deixou de ser apenas uma peça utilitária para se tornar um ícone da estética old money. No entanto, essa origem rural pode ser uma armadilha: a escolha errada do modelo ou do styling pode transformar um visual sofisticado em um traje inadequado para a cidade, remetendo mais a passeios com cães ou trabalhos em cocheiras do que ao ambiente urbano.

Женщина в стеганой куртке Loro Piana
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Женщина в стеганой куртке Loro Piana

Do campo às passarelas: a origem do status

Embora o primeiro colete impermeável de poliéster tenha sido criado por Steve Guyllas em 1965, foi a família real britânica quem elevou a peça ao status de culto. A Rainha Elizabeth II frequentemente utilizava modelos em tom oliva com golas de veludo durante a equitação, consolidando marcas como a Barbour como símbolos da alta classe. Atualmente, as casas de luxo mantêm essa tradição para reforçar a conexão com a elegância aristocrática.

"A jaqueta acolchoada é uma peça básica que exige um contexto rigoroso. Se você optar por um modelo no estilo britânico country, evite combiná-lo com scarpins clássicos ou pastas executivas, pois isso gera um conflito visual", explica Ksenia Anisimova, especialista em imagem e cuidados com a pele.

Estilo Country vs. Formato Urbano

Para diferenciar a peça de passeio da peça de cidade, é preciso observar detalhes técnicos:

  • Perfil Rural: Caracteriza-se por costuras largas em formato de diamante ou "cebola" (onion quilting), nylon brilhante com aspecto ruidoso, acabamentos contrastantes e golas de veludo. O corte é geralmente reto ou largo, com ombros suavizados para facilitar a movimentação.
  • Perfil Urbano: Prioriza costuras finas e densas, tecidos de textura fosca e detalhes minimalistas, como lapelas ocultas e bolsos embutidos. Modelos que imitam o corte de blazers ou casacos midi são ideais para combinar com calças sociais e saltos. Atualmente, a geometria rigorosa prevalece sobre o oversize, tornando os cortes ajustados mais atuais.

O código visual do luxo: a costura e os detalhes

A percepção de valor de uma jaqueta acolchoada está diretamente ligada ao desenho do matelassê. O diamante pequeno ou o quadrado criam um efeito de trabalho minucioso, suavizando a superfície da peça. Já padrões assimétricos ou figuras geométricas complexas (como ondas) são recomendados apenas em segmentos premium, onde a execução é impecável; no mercado de massa, esses desenhos costumam apresentar desalinhamentos nos cortes.

"Ao escolher a peça para a cidade, foque nos acessórios: zíperes ocultos e botões no mesmo tom do tecido sempre resultam em um visual mais sofisticado do que plásticos contrastantes ou metais excessivamente brilhantes", resume Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.
Característica da Jaqueta Resultado Estilístico
Diamante grande e nylon brilhante Estilo country / visual rural
Costura fina e tecido fosco Visual urbano elegante / silhueta definida
Gola de veludo e bolsos aplicados Estilo inglês tradicional / exige calçados robustos
Ferragens ocultas e comprimento midi Visual status / alternativa ao sobretudo clássico

Guia Prático de Escolha

  • Comprimento: Para o uso urbano, os modelos que chegam até o meio da coxa ou midi são os mais versáteis. Versões ultrafinas e curtas funcionam bem como camada intermediária sob casacos em dias frios.
  • Combinações Urbanas: Jaquetas de estilo "caça" (como as Barbour) podem ser usadas na cidade, desde que integradas a looks descontraídos com jeans e tênis ou botas robustas. Evite combiná-las com saias lápis ou dress codes rigorosos.
  • Volume: O efeito de volume excessivo ocorre em peças de costuras largas. Já a costura densa e fina ajuda a estruturar a silhueta, conferindo linhas mais precisas ao corpo.
  • Qualidade: Verifique o forro (que deve ser liso) e certifique-se de que as ferragens seguem a tonalidade do material principal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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