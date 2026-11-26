Recipiente de 5L com preenchimento gradual substitui repicagem em mudas

O estresse da repicagem em tomates e pimentões costuma manifestar-se no atraso do desenvolvimento da muda, resultado direto de danos às raízes jovens durante a transferência. Uma alternativa para evitar esse choque é o plantio direto em recipientes de cinco litros, que funcionam como miniestufas e permitem a expansão do sistema radicular sem a necessidade de transplantes sucessivos.

Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Рассада, теплица

Montagem do recipiente e drenagem

A estrutura utiliza garrafas plásticas de cinco litros, cortadas na parte superior. A tampa recortada deve ter pequenos cortes verticais nas bordas para garantir um encaixe firme, servindo como cúpula de proteção. No fundo do recipiente, deposita-se uma camada de 2 a 3 cm de cascas de ovos trituradas, que atuam simultaneamente como drenagem para o excesso de água e como aporte de micronutrientes.

O solo indicado é o substrato específico para hortaliças, previamente esterilizado com uma solução fraca de permanganato de potássio quente. No início do processo, preenche-se apenas os primeiros 10 cm de profundidade com terra, deixando o espaço restante para a fase de preenchimento progressivo.

Semeadura e controle climático

As sementes são distribuídas em fileiras de 4 a 5 unidades, mantendo um espaçamento de 2 a 2,5 cm entre elas para evitar a competição por nutrientes e luminosidade. A cobertura de solo deve ter entre 1 e 1,5 cm. A parte superior da garrafa, utilizada como cobertura, mantém a umidade e protege as plântulas de correntes de ar comuns em janelas e parapeitos, condição crítica especialmente em semeaduras precoces.

A técnica do preenchimento gradual

A decisão prática que substitui a repicagem ocorre quando o caule começa a crescer verticalmente: em vez de transferir a planta, adiciona-se novo substrato ao redor do caule, preenchendo o volume da garrafa. Esse acúmulo de terra estimula o surgimento de raízes adventícias ao longo de toda a extensão do caule enterrado.

O resultado dessa progressão é a formação de caules mais grossos e resistentes, eliminando o aspecto de mudas "estioladas" (finas e pálidas). Ao anular o estresse da transposição, a planta chega ao solo definitivo ou à estufa com um sistema radicular robusto, o que acelera a adaptação e a produtividade da cultura.