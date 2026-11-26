Folhagem rosa em miniatura: salgueiros que mudam a cor do jardim inteiro

Quando se menciona salgueiro, a imagem imediata é de uma árvore colossal à beira de um corpo d'água, com ramos longos e pendulares. Essa visão, porém, não cobre a realidade botânica atual. Cultivares decorativos modernos apresentam desde arbustos anões para rochedos até árvores com folhagem rosa intensa ou ramos em espiral. A seleção correta da variedade vai além da estética: permite resolver problemas específicos de infraestrutura paisagística, como a estabilização de margens de água, a criação de cercas vivas ou a manutenção de cores vibrantes durante o inverno.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плакучая ива и Ольха на дачном участке

A limitação de espaço no quintar exigem o uso de formas que mantenham dimensões controladas e cujos sistemas radiculares não sobreponham-se a vizinhos. Neste contexto, o Salix integra 'Hakuro Nishiki' destaca-se pela coloração das folhas jovens, que possuem um tom rosa suave, criando um efeito visual de nuvem em floração. Com o tempo, a folhagem torna-se verde-branca. O plantio pode ser feito em formato de arbusto ou em tutoria, resultando em uma árvore miniatura. O benefício prático para o jardim é um ponto de cor forte que contrasta diretamente com o verde escuro das coníferas.

Outras opções de copa pendente incluem as formas Salix caprea 'Pendula' e 'Killarney'. Na 'Pendula', os ramos caem até o solo; na 'Killarney', a copa forma um tipo de cúpula mais compacta, com altura máxima de 1,5 metros. No início da primavera, ambas produzem as primeiras inflorescências douradas e felpudas do jardim. Essa característica permite criar zonas de repouso ou pontos de entrada com caráter romântico, sem o risco de a árvore exceder as dimensões das construções próximas.

O Salix purpurea 'Gracilis' oferece uma estrutura diferente: um arbusto com ramos finos e avermelhados, além de folhas esverdeadas. Esta variedade tolera bem o corte regular, sendo indicada para cercas vivas elegantes. O resultado é uma barreira densa, mas visualmente leve, capaz de filtrar vento ou privacidade sem a pesadez de madeiras escuras.

Estrutura e forma

Há cultivares selecionados pela geometria única dos ramos ou pela textura da folha, que mantém o interesse visual mesmo na ausência de folhas.

A Salix matsudana 'Tortuosa' apresenta ramos retorcidos e entrelaçados, gerando uma silhueta gráfica que destaca-se especialmente contra o fundo da neve. A Salix rosmarinifolia, com folhas estreitas semelhantes ao alecrim, simula estilos mediterrânicos em climas do norte. Já a Salix fragilis 'Bullata' possui uma copa densa e perfeitamente esférica, funcionando como um acento arquitetônico que não exige poda frequentes de modelagem.

Para rochedos e alpinários, onde cada centímetro de solo é relevante, existem formas minúsculas. O Salix boydii cresce lentamente, até 7 centímetros por ano, lembrando um bonsai natural com tronco curvado, não ultrapassando 50 centímetros de altura em idade adulta. O Salix triandra 'Mount Aso' é conhecido pelas suas inflorescências rosa e felpadas no início da primavera, uma das primeiras fontes de cor no jardim quando a maioria das plantas ainda está dormente.

Sustentação e manutenção

O Salix alba 'Britzensis' revela seu potencial principalmente após a queda das folhas. A casca dos ramos jovens é de um laranja intenso ou tom coral. Para manter essa saturação de cor, recomenda-se o cultivo com podas de rejuvenescimento regulares, pois os ramos atuais do ano de crescimento apresentam a pigmentação mais viva.

Apesar da diversidade, a maioria dos salgueiros decorativos compartilha requisitos básicos de cuidado. As espécies preferem luz plena e solos com umidade moderada. Em áreas secas, o crescimento é mais lento e a intensidade da cor da folhagem diminui.

Para as formas em tutoria, como 'Pendula' e 'Killarney', a poda anual após a floração é obrigatória. Esse procedimento estimula o crescimento de novos ramos e mantém a densidade da copa. É fundamental controlar a brotação na base da árvore, removendo os rebentos que surgem abaixo do ponto de enxerto. Se essa parte 'selvagem' não for controlada, ela pode sufocar a copa da variedade selecionada.

A resistência ao inverno varia. Cultivares como o 'Hakuro Nishiki' podem sofrer com geadas severas. Formas em arbusto recuperam-se mais rapidamente, enquanto as árvores em tutoria necessitam de proteção no ponto de enxerto. Ao planejar o plantio, é essencial verificar o tamanho final da espécie. Variedades como 'Bullata' ou 'Britzensis' podem atingir 5 a 8 metros, exigindo espaço significativo que só será evidente anos após a instalação inicial.