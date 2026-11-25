Mirtilo Bonus e Legacy em solo ácido com pH 4,5 a 5,5 para frutos grandes e doçura plena

A escolha de variedades de mirtilo para o Brasil muitas vezes parece um exercício de incerteza, mesmo quando a manutenção básica é rigorosa. O resultado, contudo, pode variar drasticamente: frutos pequenos e ácidos em detrimento do sabor doce e do porte esperado. Para resolver essa questão estrutural, duas cultivares — "Bonus" e "Legacy" — apresentam características que, segundo especialistas, favorecem a formação de frutos de grande diâmetro e qualidade de mesa nas próximas estações.

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Estrutura e rendimento da cultivar Bonus

A variedade "Bonus" distingue-se pela arquitetura do arbusto e pela escala da frutificação. Trata-se de uma cultivara de frutos grandes, comparáveis em dimensão aos de uva, com diâmetros que podem atingir 3 centímetros. A planta forma arbustos robustos e amplos, exigindo planejamento prévio no espaçamento entre canteiros para garantir a circulação de luz e o desenvolvimento completo da estrutura vegetativa.

A polpa é caracterizada por alta suculência e uma doçura intensa, acompanhada de aroma marcante. A densidade da pele, aliada ao revestimento ceroso azul-typical, confere aos frutos resistência física, o que os torna aptos não apenas para consumo imediato, mas também para conservação em congelador sem perda significativa de forma. O período de maturação ocorre na segunda metade do verão, estendendo a disponibilidade de fruta fresca durante a estação mais quente.

Produtividade e perfil do Legacy

O foco da cultivar "Legacy" recai sobre a estabilidade da produção e a logística da colheita. Diferente de variedades de pico único, o "Legacy" apresenta um ciclo de frutificação estendido. Essa característica permite a coleta em etapas sucessivas, o que organiza o trabalho no jardim e distribui o rendimento ao longo do tempo.

Os frutos exibem uma firmeza que favorece a pós-colheita, resistindo ao manuseio melhor que variedades mais frágeis. O perfil gustativo é descrito como equilibrado: a doçura predominante é suavizada por uma acidez sutil. Especialistas apontam que o equilíbrio ótimo do sabor é atingido apenas quando o fruto atinge a maturação plena no ramo, momento em que as concentrações de açúcares atingem seu máximo.

Condições edáficas e manejo

O sucesso dessas cultivares depende do controle de fatores edáficos específicos das plantas de fundo de família das ericáceas. A interação entre solo e planta define a capacidade de absorção de nutrientes e a expressão final da fruta.

A acididade do substrato é o parâmetro crítico. O pH deve ser mantido entre 4,5 e 5,5. Fora dessa faixa, a disponibilidade de nutrientes essenciais para o metabolismo da planta é reduzida, impactando diretamente o vigor vegetativo e a formação do fruto. A exposição solar plena é igualmente determinante, pois a radiação solar é o motor da fotossíntese e, consequentemente, da síntese de açúcares dentro da berry. A sombra parcial ou deficiente reduz o acúmulo de sólidos solúveis, resultando em frutos menos doces.

O manejo da cobertura do solo também é estrutural. O uso de casca de conífera como cobertura (mulch) serve a dupla função de reter a umidade da zona radicular e de manter a acidez do solo ao decompor-se. Essa prática estabiliza o ambiente físico do substrato, reduzindo a necessidade de correções frequentes e protegendo as raízes de variações bruscas de temperatura.

A prática final que define a qualidade do sabor é o tempo de maturação no ramo. A cor azulada inicial não indica maturação fisiológica completa. É nos últimos dias antes da colheita que a berry concentra a maior parte dos açúcares. Colher antecipadamente, guiado apenas pela mudança de cor, resulta em fruto visualmente pronto, mas quimicamente imaturo, com perfil ácida e baixa doçura. A observação paciente da resposta da planta à luz e ao manejo do solo é o que diferencia um rendimento comercial ou caseiro de qualidade de uma produção medíocre.