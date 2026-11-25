Localização e solo definem a longevidade do pessegueiro no jardim

A escolha do local para um pessegueiro não é uma etapa preliminar, mas a definição da sua arquitetura futura. A sensibilidade dessa espécie à luz e à estrutura do solo impõe condições que determinam a longevidade da planta e a capacidade de produzir frutos em ciclos sucessivos. A ausência de sol reduz a formação de gemas floríferas, enquanto o vento forte compromete a integridade estrutural dos ramos e a eficiência da polinização. A planta responde a esses fatores de maneira observável: em áreas sombreadas, a floração é escassa; em locais expostos sem proteção, as ramificações tendem a quebrar ou não se desenvolver plenamente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Саженец

Estrutura do solo e drenagem

O sistema radicular do pessegueiro é particularmente vulnerável ao excesso de umidade. A estagnação da água, comum em depressões ou onde o lençol freático se situa a menos de dois metros da superfície, leva à asfixia das raízes. Para contornar essa condição, é necessário elevar o terreno ou implantar uma camada de drenagem com brita. A textura ideal é o solo argiloso arenoso, com pH neutro.

Quando o terreno é naturalmente pesado ou arenoso e pobre, a preparação da cova de plantio deve incluir a substituição do substrato por uma mistura de húmus, turfa e cinzas, além de compostagem madura e superfosfato para garantir a base nutricional inicial.

Relações de vizinhança e manejo

A proximidade de outras espécies afeta diretamente a saúde da planta. O peral é um vizinho compatível, enquanto a cerejeira exige distância devido à compartilha de patógenos. O perigo mais significativo reside na presença de juníperos, que transmitem a ferrugem, manifestada por manchas alaranjadas nas folhas do pessegueiro e pelo enfraquecimento progressivo do tecido vegetal. O manejo na primeira fase visa o estabelecimento das raízes e a resistência ao frio.

O plantio na primavera, com a cova preparada duas semanas antes para assentamento do solo, é fundamental. A coleira radicular deve ficar cinco centímetros acima do nível do solo; o enterramento excessivo limita o crescimento e pode levar ao murchamento. A irrigação semanal abundante e a mulchagem com grama cortada retêm a umidade sem compactar o solo. Em agosto, o pinçamento das pontas dos brotos jovens acelera o engrossamento dos caules, um fator comprovado para o aumento da resistência às geadas do inverno subsequente.