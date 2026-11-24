Plantas em janelas comuns devem parar de adubar no inverno para evitar queimaduras nas raízes

É comum que, ao notar que as plantas param de soltar folhas novas durante os meses mais frios, o cultivador tente "estimular" o crescimento com fertilizantes. No entanto, a estagnação do desenvolvimento no inverno geralmente não é um sinal de fome, mas de falta de energia. O erro de forçar a nutrição sem a luz adequada pode causar danos irreversíveis ao sistema radicular.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комнатные растения

A dinâmica de crescimento de uma planta doméstica depende da interação entre luz e nutrientes. Enquanto o fertilizante fornece a matéria-prima (micro e macronutrientes), a luz solar é a fonte de energia necessária para que a planta processe esses elementos. Quando os dias encurtam e a intensidade luminosa cai, o metabolismo desacelera. Se houver excesso de sais minerais no substrato sem a luz correspondente para absorvê-los, ocorrem queimaduras químicas nas raízes e, caso a planta tente crescer, produzirá brotos finos, pálidos e alongados (estiolamento).

Observando a planta antes de fertilizar

A decisão de adubar não deve seguir um calendário fixo, mas a resposta real da planta ao ambiente. O estado do substrato e a atividade vegetativa são os indicadores principais:

Plantas em janelas comuns com crescimento parado: A recomendação é suspender ou reduzir drasticamente a fertilização.

A recomendação é suspender ou reduzir drasticamente a fertilização. Plantas em substrato novo: Não devem ser adubadas, pois solos recém-trocados possuem nutrientes suficientes para 45 a 60 dias.

Não devem ser adubadas, pois solos recém-trocados possuem nutrientes suficientes para 45 a 60 dias. Plantas sob luz artificial (fitolâmpadas) e em ambiente aquecido: Podem manter a nutrição conforme as instruções do produto, desde que apresentem folhas novas e atividade ativa.

Podem manter a nutrição conforme as instruções do produto, desde que apresentem folhas novas e atividade ativa. Plantas com pragas, doenças ou raízes danificadas: A adubação é proibida até que a causa do problema seja eliminada.

Distinguindo a falta de luz da carência nutricional

Muitas vezes, a deficiência de luz é confundida com a falta de minerais. O sinal visual da carência luminosa é a mudança na arquitetura da planta: os caules esticam-se excessivamente em direção à janela, a distância entre as folhas (internódios) aumenta e as novas folhas surgem menores e desbotadas. Nesses casos, o fertilizante é ineficaz; a solução real é a mudança de local para um ponto mais iluminado ou a instalação de iluminação artificial.

Além disso, a redução da luz impacta a transpiração. Como o solo demora mais para secar no inverno, a frequência da rega deve ser diminuída proporcionalmente à menor incidência solar para evitar o apodrecimento das raízes.

O significado das folhas amarelas

O amarelamento das folhas não é um indicador único de falta de nutrientes. Esse sintoma pode ser resultado da renovação natural da folhagem, do excesso de rega, da baixa umidade causada por aquecedores ou da presença de pragas. Se a planta apresenta-se saudável no geral e a pausa no crescimento coincidiu com a mudança de estação, a conduta mais segura é evitar intervenções químicas. A recuperação natural ocorrerá com o aumento gradual das horas de luz solar, eliminando o risco de toxicidade por acúmulo de sais no solo.