O acúmulo de condensação em adegas e porões representa um risco direto à preservação de colheitas, pois a formação de gotas de água nas paredes e tetos estimula a proliferação de fungos. Esse processo de deterioração, causado pelo choque térmico entre o ar interno quente e as superfícies frias aliado à baixa circulação de oxigênio, resulta no apodrecimento de vegetais e na degradação de prateleiras de madeira.
Para alterar a condição de umidade excessiva sem a instalação de desumidificadores elétricos ou a reestruturação do sistema de ventilação, utiliza-se a cal virgem (não hidratada). O material atua como um agente absorvente que retira a umidade do microclima local através de uma reação química.
A aplicação consiste em colocar aproximadamente 3 quilos de cal virgem dentro de um saco de tecido, posicionando-o em um canto do ambiente com a abertura exposta. À medida que o material absorve o condensado, a cal virgem se transforma em cal hidratada. Esta mudança de estado físico resolve a saturação de água no ar e gera um subproduto que pode ser reaproveitado na primavera para a correção da acidez do solo ou fertilização de plantas no jardim.
A eficácia da cal é potencializada quando combinada com ajustes na infraestrutura de ventilação e no armazenamento. A limpeza de dutos de exaustão, removendo poeira e teias de aranha, restaura o fluxo natural de ar. O uso de caixas com frestas para as raízes evita o sufocamento dos vegetais, permitindo que o ar circule entre as unidades de armazenamento.
Como reforço à absorção, a colocação de um recipiente aberto com sal ao lado do saco de cal serve como um absorvente adicional. Complementarmente, a abertura breve dos alçapões em dias de tempo seco reduz a umidade relativa do ambiente.
A implementação desse conjunto de medidas visa evitar a perda de batatas e outros legumes, mantendo-os isentos de podridão até a primavera.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Descubra como o repolho branco fermentado naturalmente preserva textura crocante e concentra vitamina C sem precisar de açúcar ou vinagre.