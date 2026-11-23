Batata: método de amontoado holandês chega a 140 baldes por 4 centiares

A produtividade da batata não depende apenas da genética da semente, mas da precisão do momento em que a intervenção ocorre. O método holandês, por exemplo, substitui a revirada profunda do solo por uma gestão de camadas, permitindo colheitas que chegam a 140 baldes em quatro centiares, reduzindo o esforço físico e a dependência de insumos químicos.

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Preparação do solo e implantação

A decisão central aqui é a preservação da estrutura do solo. Em vez da aração outonal, a palhada e as ervas daninhas são mantidas sobre a terra e cobertas com uma camada de 7 cm de húmus. Esse processo torna o solo naturalmente aerado na primavera.

Para a rotação de culturas, a batata rende mais quando sucede a couve ou a beterraba. A escolha dos tubérculos ocorre duas semanas antes do plantio, com a exposição à luz para a brotação; selecionam-se exemplares saudáveis, do tamanho de um punho, com brotos firmes, com destaque para as variedades "Gala" e "Red Scarlett".

O plantio inicia-se quando o solo atinge 12 °C. O espaçamento é amplo: 90 cm entre linhas e 65 cm entre plantas. Cada cova recebe 600 g de húmus e uma porção de complexo mineral NPK para nutrição inicial.

A dinâmica do amontoado

O ponto crítico do método é a formação de leiras altas por meio de quatro amontoados sucessivos. O objetivo é forçar a planta a produzir tubérculos adicionais nas partes do caule que são cobertas por terra.

A sequência rigorosa define o resultado: o primeiro amontoado ocorre quando os brotos atingem 15 cm, cobrindo-os totalmente. O segundo acontece 10 a 12 dias depois. O terceiro é realizado no surgimento dos botões florais e o quarto, 12 dias após o anterior.

Ao final, a leira atinge entre 30 e 35 cm de altura. Esse volume de terra amplia a área de frutificação e cria uma barreira física que impede a emergência de ervas daninhas.

Rigor hídrico e nutricional

A rega não é constante, mas pontual: inicia-se na fase de floração. Cada planta recebe 7 a 8 litros de água, aplicados nos entrelinhas durante a noite, com intervalos de 8 a 10 dias, totalizando de 6 a 7 regas na estação.

A nutrição acompanha o ciclo biológico. Na floração, aplica-se um litro de solução potássica (25 g de potássio por balde de água) por planta. O sistema imunológico é reforçado com duas pulverizações foliares de micronutrientes ao longo da temporada. Quanto ao controle de pragas, como o besouro da batata, a técnica reduz a necessidade de intervenções a apenas uma aplicação.

O resultado dessa precisão técnica é a colheita de 8 a 12 tubérculos por planta, com pesos individuais entre 100 e 150 g, estabilizando a produção sem a necessidade de lavrar profundamente a área anualmente.