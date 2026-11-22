Azofoska substitui cortes e anelamento para induzir floração em frutíferas jovens de 1 a 2 anos

Frutíferas jovens frequentemente apresentam crescimento vigoroso sem iniciar a floração, um padrão que indica a priorização do desenvolvimento da biomassa em detrimento da reprodução. Para alterar essa diretriz de recursos e induzir a formação de gemas floríferas, intervem-se na estrutura ou no metabolismo da planta, considerando a idade do tronco e a resposta fisiológica futura.

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Intervenções mecânicas e estruturais

As técnicas baseadas em estresse ou redirecionamento de nutrientes exigem que a árvore tenha no mínimo três anos. O entrelaçamento de ramos esqueléticos, realizado em maio, limita o fluxo de nutrientes para as raízes. O procedimento envolve a fixação de fiação sobre uma base protegida por duas camadas de juta nos ramos principais. Essa contenção deve ser removida após dois meses para evitar o crescimento da fiação na casca e a consequente infecção dos tecidos, visando estimular a frutificação na temporada seguinte.

O anelamento, que consiste na remoção de uma faixa de casca com no máximo 2 cm de largura no base do ramo esquelético, altera o fluxo de seiva. O fragmento removido é reinserido invertido e fixado, sendo a estrutura liberada após dois meses, tempo suficiente para a cicatrização. É estritamente contraindicado para pomáceas e drupáceas, como cereja, ameixa, abricó e cereja doce, pois a técnica compromete severamente a viabilidade dessas espécies.

Para mudas com até dois anos, a modificação da geometria dos galhos ocorre no início de maio. Ramos verticais são orientados para a posição horizontal utilizando estacas ou suportes, mantendo essa postura até o fim do verão. A horizontalização reduz o crescimento vegetativo e favorece o acúmulo de compostos necessários para a floração, com frutos esperados entre o segundo e o terceiro ano de vida.

Regulagem fisiológica e nutricional

Alternativas que preservam a integridade da casca incluem a pinça de brotos. Quando ramos jovens atingem 20 a 25 cm, suas pontas são removidas, mantendo-se apenas duas ou três folhas. Essa ação interrompe o alongamento e redireciona a energia para a maturação das gemas, com resultados de colheita visíveis em um prazo de dois a três anos.

A abordagem nutricional descrita pelo biólogo Ivan Kolomietz propõe o uso de fertilizantes como azofoska ou nitrofoska para ativar a floração em mudas de um a dois anos, dispensando o estresse mecânico. A aplicação é feita no círculo de projeção da copa, com as grânulas incorporadas ao solo.

A dosagem varia conforme a maturidade da planta: um punhado e meio para árvores de um ano, entre um punhado e meio e dois para as de dois anos, e entre três e quatro punhados para árvores de quatro a seis anos. As três aplicações sazonais ocorrem em meados de abril, meados de maio e no fim de maio. A eficácia desse regime depende da irrigação semanal, de 1 a 2 baldes por árvore, para garantir a absorção eficiente dos nutrientes. A manutenção contínua desse protocolo acelera o início da frutificação e contribui para o aumento anual da produtividade sem prejudicar a qualidade do fruto.