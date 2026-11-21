Morango Hummi Gentle: colheita estendida e fruta de 40 g com técnica de plantio correta

Para quem cultiva morangueiras, a decepção costuma chegar rápido: o ciclo tradicional é curto e as frutas frequentemente ficam pequenas e ácidas. A mudança de estratégia passa por adotar cultivares remontantes, que estendem a colheita por meses. O caso do Hummi Gentle, uma variedade alemã, ilustra essa diferença prática. Desenvolvido pelo melhorista Reinhold Hummel, esse tipo de planta não se limita a uma única safra de verão; ela floresce e frutifica em ondas sucessivas, desde junho até o início dos frios outonais, dependendo das condições climáticas locais.

Photo: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор урожая клубники

Qualidade e formato da fruta

A decisão de investir nesse cultivar não se baseia apenas na duração da colheita, mas na resposta física da planta. Sob condições agronômicas adequadas, o peso individual da morango pode variar entre 30 e 40 gramas. A estrutura da fruta é alongada, com casca brilhante e polpa de densidade média, o que evita a textura aquosa comum em variedades comuns. O sabor apresenta uma doçura marcada com notas de moscatel, característica que diferencia o produto no consumo in natura, em doces ou em conservas caseiras.

Plantio e manutenção do solo

O desempenho da planta depende diretamente da disponibilidade de recursos. Por gastar energia no ciclo contínuo de frutificação, o plantio exige um local com sol pleno, solo frouxo, fértil e bem drenado. A densidade de plantio é crítica para que as touceiras não se sombrieem: a distância entre plantas deve ser de 30 a 35 centímetros, com 50 a 60 centímetros entre as fileiras. Há um ponto técnico específico que determina a sobrevivência da muda: o ponto de crescimento (o coração da planta) deve ficar exatamente no nível do solo. Enterrá-lo causa o apodrecimento ou o estagnamento do desenvolvimento, eliminando a possibilidade de colheita.

A irrigação regular é o fator que impede a diminuição imediata do tamanho dos frutos e o atraso na maturação. O solo precisa permanecer úmido, não encharcado. O uso de cobertura morta com palha cumpre duas funções simultâneas: retém a umidade da terra e mantém a fruta limpa e seca, prevenindo o apodrecimento por contato direto com o chão. A nutrição segue um ritmo constante: adubos compostos para frutíferas são aplicados na primavera, e durante o período de frutificação, as suplementações continuam em doses moderadas, seguindo rigorosamente as instruções dos fabricantes para repor os nutrientes retirados.

Por fim, o manejo das estolhos exige atenção para não desviar a energia da planta. O Hummi Gentle produz muitos estolhos. Se o objetivo for a propagação, as rosetas podem ser usadas, mas os demais filhentos devem ser removidos regularmente. Essa remoção direciona os recursos metabólicos para o desenvolvimento dos frutos, em vez de sustentarem o crescimento excessivo de massa verde. Para áreas reduzidas, o cultivo em caixes verticais é uma alternativa viável, pois otimiza o espaço e facilita o acesso às frutas durante a colheita.