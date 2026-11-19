Ipomoea batatas: a liana de folhas coloridas que substitui flores em jardins de baixa manutenção

A Ipomoea batatas, tradicionalmente reconhecida como cultura alimentar, migrou para o design de jardins focando na massa vegetal e na plasticidade das folhas, em detrimento da floração, que raramente ocorre nas variedades ornamentais. A planta opera como uma liana de crescimento rápido, capaz de transitar entre a formação de tapetes densos em canteiros ou cascatas em vasos, dependendo do suporte e do volume de solo disponível.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пестролистное растение

Variedades e Composição Visual

A série Sweet Caroline é amplamente utilizada devido ao seu sistema radicular compacto e internódios curtos, características que permitem a manutenção de densidade mesmo em espaços restritos. A paleta de cores varia conforme a genética de cada cultivar: a Sweetheart Light Green apresenta folhas lobadas em tons amarelo-esverdeados; a Bronze exibe folhagem púrpura-bronzeada com nervuras contrastantes; a Purple entrega folhas profundamente recortadas em bordô-violeta. Já a variedade Pink Frost introduz a variação cromática com bordas rosadas e estrias brancas em folhas cordadas.

Dinâmica de Crescimento e Manutenção

O desenvolvimento da pigmentação foliar está diretamente ligado à incidência solar; a ausência de luz plena reduz a intensidade das cores. Para que a planta não se prolongue apenas em hastes longas e esparsas, é necessária a poda regular das pontas (beliscamento), o que estimula a ramificação lateral e a densidade da copa.

O solo deve ser drenado e mantido constantemente úmido. A aplicação de fertilizantes minerais específicos para folhagens, realizada de duas a três vezes por temporada, acelera a produção de massa vegetativa. Para evitar a dessecação radicular e mitigar riscos de fungos, recomenda-se a cobertura do solo com matéria orgânica (mulching) e a rotação anual do local de plantio.

Propagação e Ciclo Vital

Sendo uma espécie termófila e sensível a geadas, a Ipomoea batatas é tratada como anual ou requer recolhimento para ambientes internos no inverno. A propagação por sementes é ineficiente para as formas ornamentais, priorizando-se os métodos vegetativos.

O enraizamento de estacas leva aproximadamente de oito a nove semanas. O processo inicia-se com cortes de dois internódios colocados em água; após cinco a sete dias, as mudas são transferidas para substrato leve com pH entre 6 e 6,5, sob temperatura constante de 21°C a 23°C. O déficit hídrico nesta fase gera estresse e retarda o desenvolvimento.

Alternativamente, a planta produz tubérculos que podem ser colhidos no outono e armazenados em vermiculita ou turfa. Na primavera, esses tubérculos podem ser germinados em água para a extração de estacas ou divididos em partes — desde que cada segmento possua uma "gema" — e plantados após o fim das geadas.

Aplicação no Espaço

A versatilidade da planta permite que ela atue como base textural para flores anuais, como petúnias, verbenas e sálvias, em composições de recipientes. Sua capacidade de cobertura torna a espécie apta para a estabilização visual de muros de arrimo ou como elemento pendente em cestas suspensas, onde a gravidade organiza a queda das massas foliares.