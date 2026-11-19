Pimentão Big Boy: 8 mm de polpa sustentam carga de 8 frutos por planta

Na escolha do pimentão doce para a estação de cultivo, o foco recai sobre a capacidade da planta de sustentar frutos volumosos sem comprometer a qualidade da polpa. O híbrido 'Big Boy' destaca-se por esse equilíbrio: ele forma frutos com paredes espessas e mantém a planta vigorosa mesmo sob carga pesada de frutos, o que determina diretamente o volume e a consistência do resultado final para consumo fresco ou processamento.

Photo: Pravda.ru by Максим Ковалев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный перец на ветке

A espessura das paredes da fruta é o indicador prático dessa robustez. Em pleno amadurecimento, a polpa atinge 7 a 8 mm de espessura. Essa densidade estrutural impede que o fruto perca a forma durante o cozimento, assamento ou recheio, enquanto a textura crocante e o sabor acentuadamente doce permanecem estáveis. O fruto médio pesa entre 220 e 260 gramas, com formato alongado e levemente sulcado. Quando atinge a maturidade completa, a cor torna-se um vermelho intenso e saturado.

Ciclo de desenvolvimento e manejo de estufa

O 'Big Boy' é uma variedade de maturação média: o período entre a emergência das mudas e a colheita varia de 105 a 115 dias. Em estufas, os arbustos atingem 60 a 80 centímetros de altura. O manejo da carga é decisivo: com manutenção adequada, cada planta sustenta simultaneamente de 6 a 8 frutos grandes. A produtividade sob cobertura de filme plástico situ-se em torno de 7 a 8 quilos por metro quadrado de plantação.

O planejamento das mudas define a janela de produção. As sementes devem ser semeadas 60 a 70 dias antes do transplante previsto, a uma profundidade de 1 centímetro em substrato nutritivo e frouxo. Para garantir a germinação, a temperatura deve ser mantida entre 25 e 28 °C. O transplante para o local definitivo ocorre apenas após o risco de geadas e quando o solo estiver suficientemente aquecido. A disposição no canteiro segue um espaçamento de 30 a 40 centímetros entre plantas e 60 a 70 centímetros entre fileiras. Em regiões de clima temperado, o cultivo ocorre em estufas ou sob plástico; em zonas de clima quente, a variedade produz bem em campo aberto.

Sustentação do fruto e ajuste de nutrição

A qualidade do fruto depende do equilíbrio entre água e nutrientes, que variam conforme a fase fisiológica da planta. Durante a floração e o enchimento dos frutos, o solo deve permanecer moderadamente úmido; a escassez de água nessa janela compromete diretamente a qualidade da colheita. A estratégia de fertilização muda conforme a demanda da cultura: na fase inicial de crescimento, o nitrogênio direciona o desenvolvimento para a formação de um arbusto robusto e uma estrutura foliar densa. Na fase de frutificação, o potássio assume o papel central, promovendo o acúmulo de açúcares e a suculência da polpa.

Um ajuste prático de colheita maximiza o aproveitamento da planta. Os frutos grandes podem ser colhidos quando atingem o tamanho desejado, ainda em estado de maturação técnica, antes de virarem vermelhos. Essa remoção sinaliza à planta a redirecionar seus recursos para o desenvolvimento das gemas restantes, o que resulta em um número maior de frutos por área de plantio, evitando que a planta concentre energia em frutos que já atingiram seu potencial máximo.