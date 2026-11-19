Poinsétia só colore com 14 horas de escuridão total e novembro é o limite para o Natal

É comum que a poinsétia, a famosa "estrela de Natal", permaneça como um arbusto verde e sem cor após a compra, frustrando quem esperava as brácteas vibrantes. Esse fenômeno não é necessariamente falta de vigor da planta, mas uma resposta biológica: a poinsétia é uma cultura de dias curtos, o que significa que a coloração depende rigorosamente de um ciclo de luz específico para ser ativada.

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A biologia do escurecimento

A ausência de cor ocorre quando o ciclo "dia-noite" é interrompido. A planta é extremamente sensível à luminosidade artificial durante as horas noturnas. A luz de uma luminária, o brilho de uma tela de televisão ou até a iluminação pública que entra pela janela podem ser suficientes para desregular a planta, impedindo a formação dos botões coloridos. Para quem busca a floração nas festas de fim de ano, o mês de novembro representa a última janela de oportunidade para corrigir esse manejo.

Para que a coloração ocorra, a poinsétia exige entre 14 e 15 horas de escuridão total e de 8 a 10 horas de luz difusa de qualidade por dia. Na prática doméstica, isso pode ser resolvido de duas formas: movendo o vaso para um cômodo onde não haja luz artificial à noite ou, caso não haja tal espaço, cobrindo a planta com uma caixa de papelão opaca ou sacos escuros das 18h às 08h. A interrupção desse isolamento, mesmo por poucos minutos, pode comprometer o resultado.

Variáveis ambientais e manejo do substrato

A escuridão é o gatilho, mas a temperatura e a rega determinam se a planta terá energia para desenvolver as brácteas. O calor excessivo proveniente de aquecedores ou radiadores prejudica a floração; a temperatura ideal situa-se entre 16°C e 18°C. No que diz respeito à água, a regra do calendário não se aplica: a rega deve ser moderada, ocorrendo apenas após a secagem da camada superficial do solo, pois o excesso de umidade neste período é fatal.

Quanto à nutrição, recomenda-se a suspensão de fertilizantes no outono. Estimulantes de crescimento nesta fase podem interferir negativamente no ciclo biológico da planta. Além disso, a estabilidade do local é crucial: a poinsétia reage mal a correntes de ar e oscilações bruscas de temperatura, devendo evitar-se mudanças desnecessárias de posição do vaso.

Expectativa de resposta e tempo de reação

O tempo de resposta da planta depende de quando o regime de escurecimento foi iniciado. Quando o processo começa em outubro, as brácteas geralmente começam a colorir após 6 a 8 semanas. Para quem inicia o manejo em novembro, o resultado será mais tardio e a coloração poderá apresentar menos uniformidade.

É importante notar que a aparência da planta cultivada em casa difere daquelas encontradas em comércios. Em viveiros profissionais, a forma compacta e a cor intensa são obtidas através de hormônios específicos e condições controladas de estufa, elementos que não fazem parte do cultivo doméstico orgânico.