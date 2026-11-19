Echinácea Supreme Cantaloupe: flores de 8 cm com centro damasco e hastes sem suportes

O cultivar de echinácea "Supreme Cantaloupe”, desenvolvido pelo viveiro americano Terra Nova Nurseries, destaca-se por apresentar uma estrutura floral que imita a polpa alaranjada da melancia-musca. A planta, que atinge entre 60 e 80 cm de altura com hastes robustas capazes de sustentar as flores sem suportes, mantém sua integridade visual do início do verão até o outono. A coroa dos capítulos, com cerca de 7 a 8 cm de diâmetro, revela uma progressão morfológica específica: o centro inicia-se em tons mais escuros, expandindo-se para formar um pompon fofa de cor de damasco maduro, enquanto as pétalas externas permanecem delicadas. Essa transição visual ocorre quando as primeiras gemas se abrem em julho, estendendo a floração até setembro, ou até outubro em regiões de outono quente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущие эхинацеи в саду

Ciclos de renovação e viabilidade estrutural

A longevidade da planta em um único local está limitada a um ciclo de três a quatro anos. Após esse período, a recomendação técnica aponta para a necessidade de rejuvenescimento por divisão do arbusto, evitando a degradação da estrutura radicular e a perda de vigor. A resistência ao frio do cultivar, registrada entre -29 °C e -34 °C, é condicionada pela ausência de acumulação de água nas raízes. A drenagem do solo é, portanto, o fator determinante para a sobrevivência no inverno, sendo mais crítica que a temperatura em si, uma vez que a umidade excessiva pode causar a morte da planta mesmo em climas suportáveis.

Mecanismos de manutenção da floração

A intervenção mais relevante durante o ciclo vegetativo é a remoção dos capítulos murchos. Essa prática não visa apenas a estética do canteiro, mas atua diretamente na fisiologia da planta, estimulando a formação de novos botões. A consequência observada é a extensão do período de floração, mantendo a densidade e a cor da coroa até o fim da estação. O posicionamento em áreas abertas ao sol e a exigência por solos frouxos e bem drenados formam a base para que a planta responda consistentemente a esses cuidados, garantindo a estabilidade da produção floral na segunda metade do verão e ao longo do outono."