Poda 3-5-7 mantém três nós no gerânio e belisca brotos na sétima folha para copa densa

É comum observar o gerânio (pelargonium) transformar-se em hastes longas e desnudas durante os meses de menor luminosidade. Quando a planta "estica" e perde as folhas basais, ela não está apenas reagindo à luz, mas sinalizando que a estrutura atual não sustenta mais a copa. Para reverter esse aspecto de "estacas" e preparar um arbusto denso para a primavera, a técnica de poda denominada "3-5-7" foca na geometria do corte e na resposta fisiológica da planta.

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A mecânica da poda 3-5-7

O processo exige ferramentas de corte afiadas e limpas para evitar lacerações nos tecidos do caule. A intervenção começa com a remoção de galhos secos e folhagens amareladas, preparando a estrutura para os três pilares do método:

Três nós vivos: A primeira ação é o encurtamento radical dos ramos esqueletais. Deve-se preservar, no mínimo, três nós saudáveis em cada haste robusta. O nó — ponto onde a folha se fixa e onde reside a gema latente — é o único local capaz de gerar novos brotos na primavera. Galhos frágeis ou que crescem em direção ao centro do arbusto devem ser eliminados para evitar a compactação excessiva e favorecer a circulação de ar.

Cinco milímetros acima da gema: A precisão do corte define a saúde da nova ramificação. O corte deve ser feito a aproximadamente 5 mm acima da gema selecionada, preferencialmente em gemas voltadas para a extremidade externa do vaso. Deixar um prolongamento excessivo do caule (o "toco") aumenta o risco de apodrecimento ou dessecação, o que pode comprometer a viabilidade do broto.

Sete folhas para a densidade: Esta etapa ocorre na primavera, durante a fase de vegetação ativa. Quando os novos brotos laterais atingem a marca de 6 a 7 folhas verdadeiras, a ponta de cada ramo deve ser beliscada (estiolamento). Esse estímulo interrompe a dominância apical e força a planta a ativar as gemas de segunda ordem, resultando em um arbusto ramificado e com maior volume de floração.

Ajuste ambiental e manutenção pós-poda

A redução da massa foliar altera drasticamente a transpiração da planta, exigindo a revisão do manejo hídrico e térmico. Conforme reportado pelo blog "Vdalí ot goroda", a manutenção durante o período de dormência deve seguir critérios específicos:

A rega deixa de ser um calendário fixo e passa a depender do substrato: a água só deve ser aplicada após a secagem dos primeiros 2 a 3 cm da terra, com a remoção obrigatória do excesso de água do prato. A temperatura ideal para a invernada situa-se entre 10°C e 15°C, em locais iluminados, mantendo a planta afastada tanto de correntes de ar frio quanto do calor direto de radiadores.

Quanto à nutrição, a adubação é suspensa no inverno. O retorno dos fertilizantes para floração deve ocorrer apenas na primavera, acompanhando o aumento do fotoperíodo, iniciando-se com doses reduzidas (metade da recomendação do fabricante) para evitar choques osmóticos nas raízes.